Romania Libera: O firma proaspat infiintata de seful Asociatiei Vanatorilor din Teleorman a castigat un contract de 23.000.000 lei la primaria lui Firea

Citeste aici investigatia RISE Project despre cum au ajuns suprafete intinse de terenuri de vanatoare in posesia asociatiei infiintate de Liviu Dragnea la sfarsitul anilor 90 si cum, dupa aproape 20 de ani, timp in care tranzactiile cu terenuri au fost derulate de interpusii sefului PSD, fiul acestuia, Valentin, a devenit unul dintre principalii beneficiari.

La licitatie a existat un singur ofertant - Asociatia de vanatoare infiintata in anul 1998 de, printre altii, actualul presedinte al PSD, Liviu Dragnea. Din conducerea asociatiei face parte si Petre Pitis, directorul general si presedinte al firmei Tel Drum.Primarul Gabriela Firea Pandele a decis la inceputul lunii iulie 2016 ca Centrul de Protectie a Plantelor Bucuresti sa efectueze tratamentele de dezinsectie (combatere a tantarilor) in parcurile si pe spatiile verzi administrate de municipalitate.Doua luni mai tarziu, Virgil Lucian Constantin infiinta firma Fitodep Viridana SRL in localitatea Turnu Magurele din Teleorman. Dupa sase luni de la infiintarea firmei, in februarie 2017, Centrul de Protectie a Plantelor Bucuresti (CPPB) anunta public ca vrea sa cumpere, in baza unui contract cadru, produse agrochimice in valoare de 23 milioane lei, fara TVA, pentru dezinsectia si deratizarea spatiilor verzi din Bucuresti.La licitatia organizata de Centrul de Protectie a Plantelor Bucuresti s-au prezentat doua firme: Redoxim si Fitodep Viridana, care a fost si singura admisa. Anuntul atribuirii contractului a fost facut in 28 martie.