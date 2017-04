Rise Project: Dragnea, oamenii si banii - Harta relatiilor Tel Drum cu rudele si prietenii lui Liviu Dragnea

Stefan Valentin Dragnea - fiul lui Liviu Dragnea. Piloteaza masini premium si locuieste intr-un conac din Turnu Magurele, fosta casa de protocol a Partidului Comunist Roman. Dragnea Jr. e afacerist cu acte-n regula de cativa ani, legat ombilical de Tel Drum, cu care face tranzactii de zeci de milioane.

Florinel Marinas - cumnatul lui Liviu Dragnea. E casatorit cu sora Bombonicai Dragnea, fosta sotie a sefului Camerei Deputatilor. A preluat pe numele lui afaceri ale politicianului.

Marian Fiscuci - prieten din copilarie al lui Liviu Dragnea, donator constant la PSD, a figurat timp de 4 ani in actele Tel Drum. Oficial, a preluat societatea de la Consiliul Judetean Teleorman, pe semnatura lui "Livache" - presedintele institutiei. In paralel, era asociat direct cu Bombonica Dragnea intr-un hotel din Turnu Magurele.

Adrian Simionescu - fost deputat, presedinte PSD Teleorman si vice la Consiliul Judetean Teleorman, pe vremea lui Dragnea. Simionescu e cumnatul lui Marian Fiscuci.

Petre Pitis - director general al Tel Drum, partener de vanatoare cu Dragnea Senior si de afaceri cu Dragnea Junior. Ii preda celui din urma firme la cheie, toate conectate la banii Tel Drum.

Daniel Neagoe - fost coleg de facultate cu Liviu Dragnea. De loc din Pitesti, Neagoe a fost un donator important al PSD Teleorman. Ruleaza zeci de milioane de euro cu Tel Drum.

Obiectiv de interes: Tel Drum, companie care leaga familia Dragnea de bugetul statului. Corporatia cumetrilor castiga la doua maini - prin contracte publice si prin eludarea taxelor. Din centrul de comanda, banii se distribuie in functie de pozitia fiecaruia, iar circuitul lor tradeaza anatomia gruparii. RISE Project a studiat mai multe tranzactii.Tel Drum si firmele agreate, toate interconectate, au creat un mediu paralel de afaceri in sud-estul tarii. Banii vin de la stat si ruleaza in industriile locale generate de activitatile Tel Drum: asfaltari, imobiliare, agricultura, zootehnie, vanatoare, media si alimentatie publica.Traieste toata lumea din Tel Drum - familia Dragnea, cumnatii, cumetrii, soferii lor, fruntasi din filiala PSD si oameni-cheie din institutii.Tel Drum a inghitit in ultimii zece ani peste 2 miliarde de lei de la buget. Adica peste 80 la suta din incasarile totale ale corporatiei. Cele mai multe contracte publice au fost castigate in Teleorman, o buna parte chiar de la institutiile din subordinea lui Dragnea, Consiliul Judetean sau primariile PSD.Relatia lui Dragnea cu primarii care au bagat bani in Tel Drum a fost constant stransa. Au facut chefuri, s-au dus impreuna la vanatoare si la taiat de panglici. O arata inclusiv interceptarile din dosarul "Referendumul", in care liderul PSD a fost condamnat pentru frauda electorala din 2012.Din 2008 si pana in prezent, adica pe timpul celor trei mandate ale lui Dragusin, Tel Drum a luat de la primaria Alexandria peste 8,8 milioane de lei. N-a avut competitie. Procedurile de atribuire n-au fost publice si, "din motive tehnice", spune primaria, negocierile s-au derulat doar cu Tel Drum.Grosul a venit, insa, de la Consiliul Judetean, condus timp de 12 ani de presedintele Liviu Dragnea. Doar in ultimul sau mandat (2008-2012), Tel Drum a primit aproape 244 milioane lei, adica mai bine de 10 la suta din tot ce a castigat firma in ultimul deceniu.Cel mai puternic Volkswagen Golf 6 din lume e in Romania, mai exact la Turnu Magurele. Sta parcat in curtea fostei vile de protocol a Partidului Comunist Roman, acolo unde locuieste Stefan Valentin Dragnea, fiul liderului PSD.Tanarul a tunat masina, transformand Golful intr-o racheta albastra de 776 cai-putere. Acum, masina modificata e mai puternica decat unele aparate de zbor ale Armatei romane, cum ar fi avioanele de antrenament fabricate la Bacau (360 CP).Distractia lui Dragnea Jr. a fost platita de Tel Drum, care a achitat facturi de peste 78.000 de euro emise de mai multe firme de tuning auto.In schimb, in acelasi an, Tel Drum n-a avut bani pentru stat, fiind executata silit de Fisc pentru taxe neplatite de aproape 3 milioane de lei.Unul dintre angajatii ZZTuning ne-a explicat ca firma lor s-a ocupat de "exteriorul masinii", iar motorul a fost opera firmei grecesti Exelixis.Hotelul Turris din Turnu Magurele apartine familiei Dragnea, iar Tel Drum este unul dintre cei mai importanti clienti cazati. Peste 2 milioane de lei a transferat corporatia teleormaneana in conturile Turris intre 2007 si 2014. De banii astia, firma de asfaltari ar fi putut tine ocupate cel putin 8 camere, zi de zi, in toti acei ani.Bombonica Dragnea, fosta sotie a sefului PSD, a fost pana in 2014 patroana hotelului, iar cumnatul ei, Florinel Marinas, director general.Acum, in scripte apar oameni de paie, iar Tel Drum n-a mai facut plati catre Turris dupa ce Bombonica a iesit din firma. Doar ca la restaurantul din hotel primesti bon fiscal de la ferma de porci a lui Dragnea Junior, fiul liderului PSD, si nu de la firma care administreaza oficial stabilimentul. Altfel spus, daca mananci o ciorba la Turris, ii dai bani lui Dragnea Jr.Hotelul in sine nu prea a fost o afacere profitabila, o arata datele oficiale de la Finante. A generat constant datorii de peste 35 de milioane de lei, in perioada 2011-2013, iar bani au venit mai mult din alte activitati decat din cazari. De exemplu, in anul 2008, camerele de hotel au produs in total 500 mii de lei, iar un magazin de carne inregistrat pe aceeasi firma a adus de aproape trei ori mai mult.Citeste restul investigatiei pe Rise Project