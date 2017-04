Subiectele zilei: Am batut Romania intr-un proces in care voia sa-mi ia bani, din cauza coruptiei si incompetentei; O angajata a statului e foarte preocupata de soarta lui Urdareanu. O consiliera a ministrului Comunicatiilor are contracte cu 150 de institutii publice; Previziuni Stratfor: Cum va arata lumea in urmatoarele trei luni

Anul trecut, pe 29 iulie, m-am dus la mare si, cand m-am apropiat de Fetesti, am platit taxa de pod exact prin metoda asta super-desteapta. De fapt, ca sa fiu riguros, SMS-ul nu l-am trimis eu pentru ca eram la volan, ci prietena mea care a si primit pe telefon confirmarea ca taxa a fost platita. Dupa cateva luni, adica prin noiembrie, ma trezesc acasa cu procesul verbal de contraventie in care scria ca trebuie sa platesc o amenda de 130 de lei. Eu, om de buna-credinta, zic stai asa ca e o greseala si o remediem repede cu un telefon la CNAIR (ma rog, CESTRIN cum se cheama organismul asta tehnic din cadrul CNAIR). Sun frumos la numarul afisat pe site, ii spun povestea functionarei si-i cer frumos o adresa de mail unde sa-i trimit dovada ca am platit taxa de pod, deci nu am de ce sa primesc amenda. Foarte naiv din partea mea sa cred ca lucrurile sunt atat de simple, scrie Vice. Opt ore pe zi, Mirela Badeana este consilier la Ministerul Comunicatiilor. Dupa ce termina programul, imbraca haina de femeie de afaceri si incheie contracte cu institutii ale statului. Pana acum, a semnat 1.700 de contracte. Mirela Badeana isi "merita" banii si la Ministerul Comunicatiilor, unde se ocupa de avizarea actelor normative emise de catre institutia la care e angajata. Din aceasta postura, se ocupa de redactarea unui ordin de ministru care urmeaza sa reglementeze piata semnaturilor electronice, o afacere de cateva zeci de milioane de euro anual. Ordinul pare a fi cu dedicatie pentru mogulul IT Tiberiu Urdareanu, scrie Romania libera Daca secretarul de Stat Tillerson a vorbit serios la reuniunea G7 de la Lucca referitor la apararea celor nevinovati din lumea intreaga, vom asista la o schimbare majora a politicii mondiale, crede Bernd Riegert. Secretarul american de Stat Rex Tillerson nu a mai lasat nici un dubiu la reuniunea de la Lucca cu privire la pretentiile ca Rusia sa-si schimbe politica fata de Siria si sa intrerupa legaturile cu Iranul si militiile Hezbollah. Este o declaratie de forta la adresa Moscovei, una neasteptata in urma cu doar cateva zile. Tillerson a schimbat dramatic pozitionarea guvernului Trump fata de Rusia dupa atacul chimic din Siria, pus pe seama regimului Assad. Mult discutata reapropiere de Moscova nu mai pare deloc probabila, mai degraba cele doua puteri rivale sunt pe un curs de confruntare, potrivit Deutsche Welle. Comertul va fi in atentia multor lideri in urmatoarele trei luni in contextul in care noua administratie de la Washington a trecut de perioada de acomodare la Casa Alba, noteaza agentia Stratfor in previziunile sale pentru urmatorul trimestru. Cu toate ca presedintele american, Donald Trump, pare impotmolit din cauza bataliilor din Congres si acuzatiilor privind legaturile sale nepotrivite cu Rusia, echipa lui va incerca sa indrepte din nou atentia spre chestiunile de natura comerciala. Washingtonul isi va clarifica strategia privind limitarea manipularii de moneda in strainatate, dar si referitor la inasprirea aplicarii legilor comerciale existente si la renegocierea NAFTA, potrivit Adevarul. Un filmulet postat de jucatorii "nationalei" U18 de hochei a Romaniei a incins internetul aseara tarziu Stransi pe gheata dupa castigarea grupei valorice IIA a Campionatului Mondial si promovarea in grupa valorica IB, majoritatea elevilor lui Cornel Chirita s-au filmat in timp ce cantau imnul secuiesc. Zsolt Reszegh, 17 ani, de la HC Csikszereda, a postat imaginile pe Facebook, alaturi de descrierea Szekelyhimnusz (imnul secuiesc) si hashtagurile #greatjob #thankyou #amazing si #szekelyek (secui)potrivit Gazetei Sporturilor. Un portavion american se indreapta spre Peninsula Coreeana. Va fi astfel influentat conflictul privind programul nuclear al Phenianului? Jocul de putere in estul Asiei devine tot mai periculos, crede Matthias von Hein. Ce este cel putin la fel de periculos ca butoiul de pulbere din Orientul Apropiat? Corect, cel coreean! Este deci ingrijorator cand presedintele american Donald Trump face o noua demonstratie de forta, dupa cele 59 de rachete Tomahawk trase asupra unei baze militare siriene: si anume trimiterea portavionului cu arsenal atomic "Carl Vinson", cu 6000 de soldati la bord si 85 de avioane de lupta, in apropierea coastei coreene. Este nelinistitor pentru ca nu se stie la ce foloseste aceasta demonstratie de putere, potrivit Deutsche Welle