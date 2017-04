Fiul fostului deputat Paslaru, acum consilier al lui Dragnea, numit in CA al Administratiei Dunarii - Adevarul

Florin Alexandru Ioan Paslaru (31 ani) care a fost numit prin ordin al ministrului Transporturilor si este membru in Consiliul de Administratie al companiei de stat Administratia Fluviala a Dunarii de Jos (AFDJ) Galati incepand din luna februarie a lui 2017.Tanarul proaspat implicat in administrarea companiei nationale - care are in grija senalul navigabil, semnalizarea fluviala, pilotajul, administrarea malurilor (si multe altele) pe tot sectorul romanesc al Dunarii - este la prima experienta intr-o astfel de functie publica, fiind numit fara sa se organizeze vreun concurs sau vreo selectie pe baza de competenta in domeniu.Surse din AFDJ au spus ca indemnizatia unui membru al CA de la AFDJ este de circa 1.000 de euro pe luna, pentru a primi banii avand obligatia de a participa lunar la una, doua sedinte de cate o ora, mai scrie sursa citata.