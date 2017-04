​Subiectele zilei: "Refugiatii" din padurea de la marginea Sibiului; Administratia Penitenciarelor livreaza informatii false institutiilor internationale; Imunitatile si populismul de stanga.

Prezentul material este primul dintr-o mica serie de scurte analize legate de diverse teme economice si de fiscalitate la zi, teme folosite intensiv in spatiul public cu scopul aproape exclusiv de a manipula opinia publica, inclusiv prin intermediul anumitor mass-media. Am luat aceasta decizie dupa ce l-am ascultat pe dl Badalau (lider giurgiuvean al PSD) despre cum va revolutiona fiscalizarea multinationalelor, pe dna Olguta Vasilescu explicandu-ne cum se va introduce in Romania "modelul american al impozitului pe gospodarie", pe un consultant fiscal bezmetic, mai apropiat de evaziune decat de lupta impotriva ei, despre cum va generaliza el taxarea inversa TVA in UE, pe eroina strazii care dezinforma opinia publica cum ca MFP/ANAF este vinovatul exclusiv al nerecuperarii prejudiciilor din infractiuni, pe unii procurori fabricanti de dosare pe spete de administrare fiscala, scrie geludiaconu.com Mirosul de tigara e pe toate coridoarele cladirii si gasesti chistoace prin bude si pe scari laturalnice. Parlamentul are o imagine destul de sumbra in Romania. Institutia ocupa ultimul loc in toate sondajele de incredere ale populatiei, si doar vreo 12% care considera ca oamenii de acolo chiar fac ceva. Si nu degeaba au imaginea asta. Doar in ultimele luni, doi parlamentari romani au dat o teapa de zece mii de euro unui hotel din Vaslui, unul s-a plans ca homosexualii fura copii, altul a fugit din tara, desi o ardea la chefuri SRI. Asta ca sa nu mai vorbesc de atitudinea lor fata de popor. In timpul protestelor, parlamentarii romani (mai ales aia din PSD) au injurat in sus si in jos cei sase sute de mii de oameni care iesisera in strada impotriva coruptiei lor, relateaza Vice Sapte familii de romi cu copii si-au amenajat colibe, acoperite cu paturi si covoare, in zona unui fost camping din Padurea Dumbrava a Sibiului. Traiesc acolo si asteapta ajutor din partea primariei, dupa ce au fost nevoiti sa paraseasca o cladire care urma sa fie demolata. Cele aproximativ 30 de persoane care s-au refugiat in padurea de la marginea Sibiului locuiau pana acum trei zile in cladirea parasita a unui fost restaurant din apropiere. Proprietarul cladirii i-a tolerat aici timp de patru ani, iar zilele trecute a inceput activitatile de demolare. "Am crezut ca rezolvam ceva. Patronul restaurantului a platit foarte multi bani pentru noi, acum nu a mai putut. Ne-a vorbit frumos si ne-a scos afara", spune Gheorghe Boldijar, cel mai varstnic dintre cei refugiati acum in padure, potrivit Adevarul Institutia care administreaza inchisorile din Romania a trimis in Marea Britanie un document in care sustine ca detinutilor li se asigura minimum trei metri patrati de spatiu. In realitate, abia se ajunge la doi metri patrati in cele mai aglomerate penitenciare. Printr-o adresa inaintata de Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) catre Departamentul pentru Drept International si Cooperare Judiciara din cadrul Ministerului Justitiei din Marea Britanie, sub semnatura Dr. Dan Halchin, director general adjunct, este zugravita o situatie aproape idilica a conditiilor din penitenciarele romanesti. Potrivit actului, la Jilava, Rahova sau Poarta Alba, psihologii si asistentii sociali se ocupa de detinuti intr-un mod care aduce cu tratamentele din pensioanele frantuzesti, noteaza Romania Libera. Romania trece printr-o perioada de abrupta scadere a numarului de donatori. Incepand din 2015 si, mai accentuat, din 2016, familiile refuza sa mai ofere organele rudelor lor pentru transplant. Toate specialitatile si centrele sunt afectate. La asta se adauga cazuri particulare, cum este spitalul "Sf. Maria", care are ambitia de a deveni un centru in premiera cu transplant de ficat si de plamani, care insa n-a mai realizat un transplant din decembrie 2016. Managerul Narcis Copca acuza "lipsa de incredere nu doar dinspre pacienti, ci si dinspre lumea medicala". Directorul de la Sf. Maria invoca "o schisma chiar in interiorul agentiei de transplant" si vorbeste despre nevoia schimbului de generatii si in conducere, dar si in cazul chirurgilor, arata tolo.ro Astazi se pune un mare accent pe abuzul prezumat si se cere eliminarea tuturor imunitatilor, dar de maine se va vedea ca, odata cu acestea, a fost limitata si libertatea politica. A facut o cariera mediatica iesita din comun afirmatia unui candidat in alegerile prezidentiale din Franta care i-a replicat lui Marine Le Pen, deputata in Parlamentul European, ca el nu ar putea refuza citatia unui magistrat caci nu se bucura de "imunitatea de muncitor". De atunci toate ziarele ca sa nu mai vorbim de retelele de socializare fac mare caz de replica aceasta care ar dezvalui inegalitatea monstruoasa care domina lumea. Autorul replicii este muncitor la uzinele Ford, si militant al unui partid anticapitalist. Fenomenul este interesant in masura in care pune in lumina un populism de stanga care nu este cenzurat de mass media, ci, dimpotriva, este promovat cu mari delicii, anunta Deutsche Welle. O noua carte despre uciderea lui Ossama Bin Laden va fi publicata pe 25 aprilie in Statele Unite. Pentru promovarea ei, autorul, fost membru al comandoului Seal Team 6, care l-a executat pe seful Al-Qaida in mai 2011, in Pakistan, da publicitatii o informatie uluitoare: corpul lui Bin Laden ar fi fost atat de mutilat incat era imposibila publicarea fotografiilor cu el. De aceea, sustine el, decizia lui Barack Obama de a nu difuza imaginile si de a anunta ca cadavrul acestuia va fi aruncat in mare, intr-o ceremonie la bordul portavionului USS Carl Vinson. In cartea care se numeste The Operator, autorul Robert Neill reafirma ca el a tras focurile care i-au fost fatale teroristului. El precizeaza ca primul glont pe care l-a tras in capul lui Bin Laden "i-a despicat craniul in doua", precizeaza EVZ