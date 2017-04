Subiectele zilei: Romania lucrului prost facut. Eurogara de 6 milioane inaugurata la Turnu-Severin cu proiectia unui film porno; De ce SUA nu o sa iasa prea curand din NATO; Prejudiciu de 5 milioane de euro prin fraude informatice

"Chelului tichie de margaritar ii lipseste", spune o vorba din strabuni, care se potriveste de minune atunci cand facem referire la eurogara din Drobeta Turnu-Severin. O cladire mamut, care se degradeaza pe zi ce trece. Severinul poate intra cu brio in topul oraselor cu cladiri inutile. Sase milioane de euro fonduri europene si guvernamentale s-au cheltuit pentru a ridica la Drobeta Turnu Severin una din cele mai moderne statii CFR din Romania. Acum, dupa sapte ani de la inaugurare, lucrurile stau cu totul altfel. Mult prea mare in raport cu traficul feroviar extrem de scazut, cladirea pare acum un loc parasit. De altfel, eurogara a avut acelasi destin ca si orasul de la Dunare, care in ultimii ani se zbate intr-o saracie lucie. Gara a fost proiectata cu lift, dar nu au mai fost facut pentru ca nu s-au mai alocat fondurile necesare. Apoi nu putea fi data in folosinta pentru ca era construita prea aproape de peron. Iar la inaugurare, in vara anului 2010, a devenit celebra doar pentru ca pe panourile de afisaj au fost derulate imagini pornografice, scrie Adevarul Marti, Donald Trump a semnalat ca ar fi de acord cu adaugarea Muntenegrului ca membru nou al NATO. A fost o miscare previzibila, care n-a facut valuri prea mari intr-o perioada agitata - la ora actuala, administratia Trump face afirmatii dure atat despre Coreea de Nord cat si despre Rusia si ar mai putea si sa sporeasca implicarea SUA in razboiul civil din Siria. Dar admiterea Muntenegrului in cea mai puternica alianta militara din lume tot e importanta. Pe de-o parte, Rusia, care dezaproba extinderea NATO in Balcani, se opune; pe de alta, indica faptul ca, in ciuda retoricii vag anti-NATO pe care a abordat-o Trump in campanie, inca n-a facut nimic ca sa respinga alianta de 28 de natiuni, care se intinde din Canada pana-n Turcia. Dar ascensiunea lui Trump a scos la iveala niste probleme pe care le au liderii americani cu aliatii SUA, noteaza Vice Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) din Craiova au declansat, joi dimineata, o actiune de amploare care s-a intins in opt judete, scopul fiind destructurarea unui grup infractional organizat specializat in fraude informatice. La actiune au participat ofiterii brigazilor de combatere a criminalitatii organizate Craiova, Bacau, Constanta si Arges, dar si cei ai serviciilor de combatere a criminalitatii organizate din Ilfov si Neamt. In total, oamenii legii au facut 69 de perchezitii in Dolj, Gorj, Valcea, Arges, Ilfov, Constanta, Bacau si Neamt. Procurorii DIICOT au stabilit ca, "in perioada 2012 - 2017, s-ar fi constituit un grup infractional organizat format din 60 de persoane, care ar fi avut ca scop savarsirea mai multor infractiuni din sfera criminalitatii informatice", potrivit Gazeta de Sud Datele oficiale arata ca rata de refuz a donatorilor romani s-a dublat de la inceputul lui 2017. Vlad Voiculescu e acuzat de Narcis Copca si Victor Zota ca "a distrus increderea oamenilor, public si medici, in transplant". Voiculescu: "Cine vorbeste despre credibilitate? Transplantul in Romania e coordonat de un om condamnat intr-un dosar de trafic cu ovule! Victor Zota condamnat si Narcis Copca, prin discursul lui despre cum ne fura strainii organele, ofera publicului incredere in integritatea sistemului?". 20% era rata de refuz obisnuita in Romania, potrivit ANT, 40% este rata de refuz a donarii de organe in acest moment. "Corpul de Control trimis de ministrul Vlad Voiculescu a semanat teroare printre medicii care se ocupa de transplant", scrie tolo.ro Persoanele care s-au pensionat anticipat intre 2011 si 2016 ar putea cere recalcularea pensiei, daca Parlamentul va aproba un proiect de lege depus de doi deputati PSD. Cei pensionati in acest interval ar urma sa scape de penalizare, deci sa nu li se mai retina 0,75% pentru fiecare luna de anticipare. De aceste prevederi vor beneficia, deci, persoanele care pana la depunerea cererii nu au indeplinit conditiile pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta. Senatul este prima camera sesizata, votul final apartine deputatilor. Deputatii PSD Adrian Solomon si Irinel Stativa au depus, la Senat, o propunere legislativa pentru completarea Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice care prevede ca persoanele ale caror drepturi de pensie anticipata partiala s-au deschis in perioada 1 ianuarie 2011 - 16 iulie 2016 beneficiaza de recalcularea pensiei, informeaza Digi24 Negocierile pe marginea iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana vor debuta in curand. La masa tratativelor se vor aseza, de o parte, premierul britanic, Theresa May, si secreratul insarcinat cu Brexit-ul, David Davis, iar de cealalta parte, comisarul european Michel Barnier. Acesta va trebui sa reprezinte interesele celor 27 de tari-membre si sa incerce sa le armonizeze. O misiune nu tocmai usoara. "Politico" a inventariat obiectivele celor 27 in procesul de negociere. Publicatia remarca un "remarcabil consens" in legatura cu nevoia de a garanta drepturile cetatenilor europeni, care traiesc in Regatul Unit, si nevoia ca Marea Britanie sa acopere paugubele aduse Bugetului UE prin retragere, noteaza Romania Libera