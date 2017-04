Subiectele zilei: Opinii si analize din presa internationala dupa referendumul lui Erdogan; Comuna mortilor vii: TelDrum, "miruita" cu un contract de 18,3 milioane lei in Vinerea Mare: La licitatie au participat sapte firme, dar sase au fost descalificate; Un politician roman transmite mesajul care poate dinamita situatia post-referendum din Turcia

Cezar Preda, seful delegatiei de observatori a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei trimisa in Turcia pentru a supraveghea corectitudinea procesului electoral presupus de referendum, a detonat practic ceea ce s-ar putea sa fie o bomba de mare intensitate si de durata. Si, evident, cu implicatii extrem de mari nu numai la nivelul politicii interne din Turcia, dar si pentru tot ceea ce inseamna actuala pozitionare a tarii in raport cu organismele internationale. Ce implicatii va avea aceasta declaratie vom vedea in orele si zilele care urmeaza. Cert este insa ca, daca se respecta regulile de joc agreate in acest moment, daca Turcia urmeaza prevederile pe care s-a angajat sa le respecte in calitate de Stat Membru al Consiliului Europei, atunci apare la orizont, foarte clar, perspectiva anularii referendumului, noteaza Adevarul. Merita sa fie putin incomod ca viitorii colaboratori femei, trans sau genderqueer sa se simta bineveniti." Editorii Wikimedia vor sa faca pronumele neutre pe unele dintre paginile retelei ca sa devina o comunitate mai deschisa. Schimbarea va incepe cu Wikimedia Commons si paginile de Help, iar pana acum au primit numai feedback pozitiv. Subiectul aparut in discutie la Conferinta Anuala Wikimedia din Berlin, conform utilizatorului F", care a facut propunerea initiala marti. Paginile principale si sectiunea de Help vor suporta editari ale pronumelor, pe care le vor schimba din "a lui sau a ei" cu "a lor" cand nu e prezentat un pronume specific. Comunitatea Wikimedia - si alte spatii din online in care grupuri diverse de oameni lucreaza impreuna - vrea sa gaseasca metode prin care sa evite discriminarea si sa sprijine incluziunea, relateaza Vice In Vinerea Patimilor, Primaria Tiganesti a anuntat public ca a "miruit" compania Tel Drum cu un contract de 18,3 milioane lei pentru modernizarea drumurilor de interes local. S-a intamplat in urma unei licitatii pentru care s-au depus sapte oferte, dar doar una a fost admisa. Cea a Tel Drum, firma patronata de apropiatii lui Liviu Dragnea, liderul PSD si premierul din umbra al Romaniei. Localitatea Tiganesti a devenit celebra pe harta alegerilor, dupa ce un mort a votat pe listele celor vii la referendumul pentru demiterea presedintelui Traian Basescu. Alte 46 de voturi au fost fraudate prin falsificarea semnaturilor, spun procurorii care au intocmit rechizitoriul dosarului prin care actualul lider al PSD, Liviu Dragnea, a fost trimis in judecata si condamnat la o pedeapsa de doi ani inchisoare cu suspendare, potrivit Romania Libera O mare majoritate a turcilor din Germania a sprijinit extinderea puterii lui Erdogan. Aceasta ar trebui sa determine Germania sa-si regandeasca statutul automat de tara de imigratie, crede Ines Pohl. Nu, acest rezultat nu a fost obtinut corect. Cine trimite la inchisoare opozitia, interzice mitingurile electorale ale rivalilor politici si inchide gura jurnalistilor nu poate pretinde sa fie legitimat democratic. Din cauza comportamentului lui Recep Tayyip Erdogan si a victoriei sale la limita, potrivit datelor oficiale, votul despre extinderea puterii sale nu poate fi considerat rezultatul unei exprimari democratice a opiniei, ci al unei preluari cu forta a unui stat democratic. Altfel stau lucrurile in Germania. Cei 1,5 milioane de etnici turci cu drept de vot care traiesc in Republica Federala au avut posibilitatea de a se informa in deplina libertate. Au existat manifestari electorale ale tuturor partidelor, libertatea de opinie nu a fost deloc ingradita, cine a dorit sa se exprime critic la adresa autocratului de la Ankara nu a avut de ce sa se teama ca va fi trimis la inchisoare, arata Deutsche Welle In anul 1905, un taifun a scufundat micul atol Nadikdik din Oceanul Pacific. Recent, insulita a reaparut inexplicabil In urma cu aproape 100 de ani, doar doi oameni au supravietuit furtunii devastatoare, care a distrus insula. Acum, cercetatorii din Noua Zeelanda vor sa inteleaga modul in care acest atol, parte a Insulelor Marshall, a reaparut din apele oceanului. Murray Ford si Paul Kench au analizat imagini din satelit, difuzate de NASA, cu aceasta regiune, intre anii 1945-2010 si au inteles ca atolul s-a refacut din fragmentele ramase dupa distrugerea lui. Atolul a crescut din fragmente de corali si din bancuri de nisip, iar mare parte din uscat este deja acoperita cu vegetatie, informeaza site-ul descopera.ro. Flora este chiar cu 25% mai bogata decat era inainte de scufundarea atolului. Cercetatorii cred ca regenerarea a fost foarte rapida pentru ca furtuna a aruncat multe sedimente pe insula, asigurand astfel un sol foarte fertil, informeaza EVZ Presedintele Recep Erdogan a castigat referendumul pentru sporirea propriilor puteri, iar Turcia a pornit pe un nou drum. Turcii au iesit in strada: unii pentru a sarbatori, altii pentru a protesta. Cum se vede situatia in mass-media din Vest. CNN scrie ca "Democratia a murit astazi in Turcia". Articolul de opinie remarca faptul ca marile orase ale Turciei au votat impotriva puterilor sporite cerute de Erdogan. BBC noteaza ca turcii au iesit in strada dupa ce s-au anuntat rezultatele referendumului. Unii au iesit sa sarbatoreasca, altii sa protesteze. BBC noteaza ca opozitia din Turcia contesta victoria lui Erdogan si reclama fraude. The New York Times il citeaza pe Yasar Yakis, fost ministru de externe turc, care a amintit faptul ca Erdogan a comparat la un moment dat democratia cu un tramvai din care poti cobori atunci cand ajungi la destinatie. "Astazi, Erdogan nu se mai afla in acel tramvai", a spus Yakis, citat de EurActiv