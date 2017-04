Subiectele zilei: Mihnea Motoc si George Maior, avansati ilegal in diplomatie; Romania lucrului prost facut: cladirea-mamut abandonata dupa ce s-au cheltuit milioane de euro; Aderarea Turciei la UE este amenintata

Cei doi ambasadori, Mihnea Motoc si George Maior, au fost avansati in gradele diplomatice, intre 1992 si 1998, fara respectarea prevederilor statutului diplomatilor. Cei doi au fost crescuti si sprijiniti in cariera diplomatica si politica atat de fostul premier Adrian Nastase, cat si de ministrul Teodor Melescanu. Avansarile in gradele diplomatice si modul de acordare a acestora la nivelul Ministerului Afacerilor Externe au reprezentat un subiect tabu pentru societatea roma-neasca dupa 1989. Presa a relatat de-a lungul ultimilor 27 de ani cum unele odrasle ale politicienilor, diplomatilor si afaceristilor conectati la cercurile puterii au fost plasate in functii-cheie ale diplomatiei romanesti. In paralel, diplomatii fara proptele politice, dar bine pregatiti profesional, asteptau tacit la coada sa fie avansati in grad sau sa prinda vreo misiune in strainatate, noteaza Romania Libera Cea mai inalta cladire din Deva a ramas parasita, desi de-a lungul ultimelor doua decenii autoritatile judetului au cheltuit 7 milioane de euro cu constructia ei. Investitia planuita in primii ani dupa Revolutia din 1989 s-a derulat intre anii 1995 si 2007. Cel putin 7 milioane de euro au fost investiti de-a lungul timpului in cea mai inalta cladire din Deva, care a fost, insa, lasata neterminata. Cei care ajung in centrul civic al resedintei de judet pot vedea o cladire de peste 14 etaje, cu ferestre termopan tip oglinda, insa cu aspect neingrijit, a carei unica utilitate a ramas pana in prezent cea de suport al releelor de telefonie si al catorva antene. Complexul este format din patru corpuri, dintre care unul functioneaza ca sediu al unei banci, iar celelalte trei, a caror suprafata insumeaza peste 14.000 de metri patrati, sunt pustii, potrivit Adevarul Presedintele Turciei, Erdogan, a obtinut ce a dorit. Si UE nu este deloc incantata. Vor continua negocierile de aderare cu Ankara? Mai are viitor intelegerea UE-Tucia vizandu-i pe refugiati? Parlamentul European a recomandat inca din noiembrie 2016 suspendarea negocierilor de aderare cu Turcia. Dar, cu toate ca presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a calificat pe unii politicieni europeni drept "nazisti" in campania electorala, statele membre ale UE au adoptat o pozitie mai moderata. Acum, insa, dupa victoria lui Erdogan la plebiscitul constitutional, UE s-ar putea sa-si schimbe atitudinea. Cererea, sustinuta pana in prezent numai de Austria, aceea de abandonare definitiva a negocierilor de aderare, ar putea beneficia de un sprijin tot mai larg. Sefa executivului german, Angela Merkel, ofera in continuare Turciei perspectiva de aderare la UE, fiindca este principala aparatoare a intelegerii UE-Turcia vizandu-i pe refugiati, scrie Deutsche Welle In aceste zile, atentia publicului romanesc este captata de anunturile oficialilor guvernamentali despre modifcarea sistemului de impozitare, care va intra in practica la inceputul anului 2018. S-au dat publicitatii multe detalii despre viitoarele schimbari din domeniul fiscalitatii si s-au facut numeroase comentarii, unele dintre ele informative si clare, altele mai putin limpezi. Dintre ultimele se detaseaza afirmatia doamnei Lia Olguta Vasilescu, ministru al muncii, care a fost citata spunand: "E foarte simplu. E sistemul american, daca vreti...Ca sa scoti din economia neagra toti banii posibili. De unde incasam ca sa marim salariile...pai o sa fiscalizam totul". Sistemul fiscal prezent in Romania consta in taxe de 16% pentru veniturile individuale si pentru profiturile corporatiilor. O reducere de la 16% la 10% este anuntata pentru toate taxele, informeaza Republica In 2015, o fundatie patronata de fostul sef al statului a primit din partea guvernului statutul de utilitate publica. ONG-ul lui Iliescu avea sediul declarat la o adresa din Craiova. Presupusul sediu, mentionat in hotararea de guvern, nu exista insa in realitate, el fiind demolat pentru a face loc unui bloc construit de afaceristul italian Vincenzo Ioele (Emilio). Cine este consiliera prezidentiala din spatele afacerii si cum a ajuns premierul Victor Ponta sa emita o hotarare de guvern pe un sediu-fantoma cititi in cele de mai jos. Mizele din spatele afacerii imobiliare derulate in centrul istoric al Craiovei, pe strada Imparatul Traian nr. 28. La adresa mentionata, sotii Sorin si Cristiana Sirbu detineau un teren de circa 1.200 mp pe care se aflau o casa si o hala. In perioada de varf a imobiliarelor, proprietarii s-au gandit sa demoleze totul si sa construiasca un bloc de locuinte, pe care sa-l vanda apoi amatorilor de apartamente noi si ultracentrale, potrivit Gazeta de Sud Premierul britanic Theresa May vrea sa elimine masinile diesel de pe sosele si propune un program de casare a acestora. Guvernul de la Londra ia in calcul chiar si acordarea unei subventii, de circa 2000 de lire, pentru a-i convinge pe soferi sa treaca la masini care polueaza mai putin, un fel de programul Rabla intr-o versiune britanica. Premierul britanic este asteptat sa dea mai multe detalii, saptamana viitoare, atunci cand va anunta planurile de respectare a angajamentelor de mediu, luate in cadrul UE. Este posibil sa fie introdusa si o taxa pentru tranzitarea marilor orase, asta in timp ce primaria Londrei a anuntat deja ca din 2018 va interzice taxiurile diesel. Masurile vin pe fondul temerilor privind emisiile reale ale masinilor, iscate in urma scandalului Dieselgate de la Volkswagen. Exista insa si opozanti ai planurilor premierului, in conditiile in care acestea ar putea costa 2 miliarde de lire sterline, noteaza Digi24