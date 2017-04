Subiectele zilei: Inceputul birocratiei pentru toti: Romania devine o tara de contabili; Filmul legaturilor lui Ghita cu sefii Serviciilor Secrete; Cum arata viata romanilor la capatul metroului spre Pipera, intre corporatii si blocuri comuniste;

Turnuri, geamuri, aluminiu si telefoane mobile. Flori, covrigi, masini, cafele to go. Si, undeva in spatele tuturor, un colt in care se termina asfaltul si unde se inalta doua-trei blocuri amarate care sigur n-or sa participe la concursul de fatade si balcoane al primarului Firea. Am luat la pas cele doua strazi din Pipera, ca sa vad mai de-aproape cum arata platforma asta infiintata in comunism, exploatata la maximum astazi. In mare parte, spre deosebire de alte capete de metrou din Bucuresti, unde ai impresia ca mai ai putin si cazi de pe harta direct in haul extravilan, Pipera e un soi de inima alternativa a orasului. Alimentata de cateva artere mult prea inguste pentru traficul zilnic din zona - intr-o zi, Soseaua Fabrica de Glucoza o sa explodeze ca o conducta supraincarcata, si rauri intregi de masini or sa inceapa sa curga prin paduricea de langa si direct pe terasele ferchezuite ale multinationalelor -Pipera e vie, precizeaza Vice. Impozitul pe gospodarie va pune birocratia pe mesele romanilor de rand, care vor trebui sa devina experti in contabilitate. Pe langa faptul ca vor trebui sa isi plateasca singuri impozitele, ei vor fi nevoiti si sa isi planifice economiile, pentru a nu se trezi ca nu au cu ce sa plateasca darile catre stat. In timp ce oamenii de afaceri se plang ca birocratia din Romania este sufocanta, va veni in curand si randul romanilor obisnuiti sa treaca prin aceasta experienta, odata cu introducerea impozitarii pe gospodarie si obligatia salariatilor de a-si calcula si declara singuri veniturile si de a plati impozitele aferente. Si nu numai. Ei vor trebui sa se obisnuiasca sa economiseasca bani tot anul, pentru ca, anul urmator, sa fie nevoiti sa ii dea inapoi catre stat ca biruri. Asta pentru ca Guvernul pregateste un proiect de modificare a Codului Fiscal, pe care il vrea implementat de la 1 ianuarie 2018, ce va elimina retinerea la sursa a impozitului pe venit, potrivit unui draft aflat in discutie si obtinut de Profit.ro din surse guvernamentale, noteaza Adevarul Filmul legaturilor lui Sebastian Ghita cu sefii serviciilor secrete a fost realizat de jurnalista Sorina Matei sub titlul "#Pusculita lor" Intr-un videoclip prezentat pe blog si incarcat pe Youtube, Sorina Matei aduna mai multe imagini ce sugereaza legaturile fostului deputat fugar cu sefi ai celor mai importante institutii de forta din Romania. Printre personajele filmului "#Pusculita lor" se numara fostul director SRI, George Maior, in prezent ambasador al Romaniei in Statele Unite, fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, care a parasit serviciul in urma scandalului declansat de dezvaluirile lui Ghita despre vacante petrecute impreuna, seful Serviciului de Comunicatii Speciale, Marcel Opris sau seful Serviciului de Protectie si Paza, Lucian Pahontu. In film se afirma despre Ghita ca a lucrat, vreme de 10 ani, cu sefii serviciilor secrete, informeaza EVZ Trei scrutine de la marginile continentului livreaza energie celor nu atat flamanzi de painea cea de toate zilele, cat insetati de continutul gralului si capacitatea de a prefigura drumul pe care a pornit Europa. Fata cu cele trei scrutine, din care unul consumat, iar alte doua anuntate, expertii se comporta cum nu se poate mai diferit. Si totusi, contin toate aceeasi lectie pentru Europa. Putini specialisti se indoiesc ca, odata validat in ciuda neregularitatilor lui vadite, referendumul turcesc pentru schimbarea constitutiei va transforma Turcia intr-o sumbra tiranie otoman-islamista. Cum mai poate oare incapea aceasta Turcie in NATO care, totusi, in calitatea ei de comunitate de valori liberale, e mai mult decat un simplu pact defensiv? Si cum de a acceptat Occidentul perpetuarea negocierilor de aderare a Ankarei la UE atata amar de vreme, incurajand astfel deriva ei in isme feudale si de secol XIX si XX? Iata un enorm mister. La fel de tainica e reactia nu doar bosumflata, ci si usor suprinsa a unor state ca Germania si Austria la votul turcesc, in ciuda unei evidente exprimate de Angela Merkel acum o saptamana de ani, scrie Deutsche Welle Un om de afaceri din Constanta acuza faptul ca este obligat sa demoleze mai multe imobile, desi, la fata locului - o exploatatie miniera - se afla doar o groapa de cel putin 10 metri adancime. "Le-as demola, dar ce sa demolez?", se intreaba el, intr-o poveste care ar aduce cu o schita absurda, daca, de fapt, nu ar insemna o serie lunga de procese in instanta. Povestea incepe in anul 2005, cand Grigore Comanescu, omul de afaceri despre care vorbim, cumpara societatea comerciala care detine cariera din localitatea constanteana Sibioara. Pentru achizitie contracteaza un credit de patru milioane de dolari, la care, dupa cum ne-a declarat, mai are si acum rate. In 2009, un executor judecatoresc ii bate la poarta. Asa a aflat ca un teren de 20 de hectare, care sectiona cariera Sibioara, fusese retrocedat, cu un an inainte, unor clienti ai avocatului Ionel Hasotti, fratele liberalului Puiu Hasotti, in baza afirmatiilor ca "nu exista dovada ca exista o cariera de piatra", arata Romania Libera UE se axeaza anul acesta pe obtinerea de rezultate in chestiuni de interes pentru toti europenii. Institutiile europene au cazut de acord asupra unui set de prioritati, iar PE isi face un prim bilant pentru cele peste trei luni si jumatate din 2017. La sfarsitul anului trecut, Parlamentul European, Consiliul si Comisia Europeana au semnat pentru prima data o declaratie comuna privind mai multe masuri legislative care sa fie prioritare in acest an. Cresterea economica si crearea de locuri de munca, Europa sociala, securitatea, migratia, Piata digitala si schimbarile climatice si energia sunt domeniile stabilite drept prioritare pentru anul in curs. Potrivit bilantului PE, eurodeputatii au votat deja un numar important de proiecte legislative. Astfel, in ceea ce priveste securitatea, plenul PE a aprobat o noua directiva pentru combaterea terorismului care actualizeaza cadrul legal privind infractiunile teroriste si extinde acoperirea lor pentru a include amenintari emergente, relateaza EurActiv