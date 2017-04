Vaslui: Batrana de 80 de ani, condamnata la 5 ani de inchisoare dupa ce a ucis un barbat care voia sa o violeze

Potrivit rechizitoriului procurorilor, victima a fost un barbat de 56 de ani, din comuna Tacuta, care era prieten cu fiul victimei. Fiul batranei si victima au baut bere cu un vecin acasa la batrana. La un moment dat, fiul batranei a mers sa cumpere o sticla cu vin, iar celalalt vecin a plecat acasa. Victima era in stare avansata de ebrietate iar batrana i-a cerut sa plece acasa, precizeaza adevarul.ro."Inculpata aratat ca, dupa plecarea fiului sau, victima a inceput sa o pipaie si sa o traga de fusta. Ea i-a spus sa o lase in pace, insa victima a continuat. A inceput apoi sa traga si mai tare de haine lovind-o pe inculpata cu pumnii in piept si prinzand-o strans de mana stanga. In momentul in care a lovit-o cu pumnii in piept, inculpata a cazut la pamant, dupa care s-a ridicat si a iesit in curte pentru a striga dupa ajutor.Dupa ea a iesit si victima. Acesta fiind intr-o stare avansata de ebrietate, s-a impiedicat de pietrele din curte si a cazut la pamant. Atunci inculpata a profitat de situatie, a mers la victima, i-a smuls parul din cap, dupa care a inceput sa o loveasca cu picioarele peste cap si peste corp. A precizat ca voia sa nu se mai ridice de la pamant si ca nu a vrut sa il omoare", afirma procurorii, in rechizitoriu.In urma acestui rechizitoriu, magistratii Tribunalului Vaslui au condamnat-o pe batrana la 5 ani de inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de omor si la cheltuieli de judecata 3.000 de lei. Sentinta nu este definitiva.Ce a declarat batrana in fata judecatorilor: "Mi-a fost frica, domnule judecator. L-am apucat de cap si l-am tras afara din casa. A cazut pe scari si l-am batut cu cizmele in cap".Intrebata cat a durat lupta, batrana a raspuns: "Credeti ca eu m-am gandit atunci cat dureaza? L-am batut cu cizmele pana nu am mai putut. Acum imi pare rau, eu nu am vrut sa moara. Dar ce puteam sa fac daca el a inceput sa se dea la mine, sa ma pipaie. I-am cerut sa plece din casa, dar el a tabarat peste mine. Ce puteam face?".