Subiectele zilei: Sorin Grindeanu: In Romania mai mult s-a desenat cu carioca pe tabla. Trebuie sa depasim aceasta etapa; Romania lucrului prost facut. Parcul nimanui: investitie de milioane de euro lasata in paragina; Tot ce trebuie sa stii despre romanul amendat dupa ce-a criticat abuzurile Politiei pe Facebook

Premierul Sorin Grindeanu a declarat joi seara ca "in Romania, mai mult s-a desenat cu carioca pe tabla. S-au desenat masterplanuri si nu s-au facut. Trebuie sa depasim aceasta etapa". Seful Guvernului a facut aceasta declaratie la postul RTV, referindu-se la lucrarile de infrastructura aflate in derulare. "Vorbim de un proiect de lege pe care vrem sa il adoptam pentru proiectele strategice pentru ca vrem sa simplificam foarte mult, in acord cu cerintele UE, tot ce tine de achizitie si implementare pe 3 mari domenii: infrastructura, energie si aparare. Anul acesta tronsoane din autostrada Lugoj - Deva vor fi date spre utilizare, nu tot...pentru ca e celebra faza, unde lucrarile sunt mai ample pentru niste tuneluri pentru ursi, sigur, nu prea sunt ursi, dar trecem peste. Pe partea cealalta, cea legata de Pitesti Sibiu, incep lucrurile, documentatiile, putem sa spunem cat se poate de ferm, referitor la ceea ce s-a angajat ministrul Transporturilor si CNAIR, ca pe Lotul 1 si 5 se pot ridica lucrari, scrie Romania Libera Campania "Romania lucrului prost facut"continua cu povestea Parcului Municipal Vest, o investitie de 16 milioane de euro inaugurata in marginea Ploiestiului, in 2016, inainte de alegeri. Parcul e cuprins de balarii si nimeni nu-l viziteaza. In luna mai 2016 se inaugura la Ploiesti, cu doar cateva saptamani inainte de alegerile locale, Parcul Municipal Vest, care se dorea a fi cea mai mare zona de recreere din judet. Investitia de 16 milioane de euro din fonduri europene nerambursabile, obtinute prin Programul Operational Regional 2007-2013, ar fi trebuit sa rezolve in primul rand nevoile presante ale comunitatii locale: lipsa spatiului verde si poluarea specifica unui oras puternic industrializat. La doar cateva luni de la inaugurare, parcul a fost ignorat atat de autoritati, cat si de ploiesteni, transformandu-se rapid intr-un camp acaparat de vegetatie uscata, fara o cale de acces functionala pentru cei care ar fi vrut sa-si petreaca timpul liber acolo, noteaza Adevarul De ieri, a explodat in presa stirea ca un timisorean a fost amendat pentru c-a scris pe Facebook despre Politia Locala care a parcat ilegal. Ce s-ar putea sa nu stii e ca tipul implicat, Corneliu Vaida, e un revolutionar destul de cunoscut pe plan local, mai ales ca militant vocal in mai multe cauze. In tabara cealalta ai Politia Locala, infiintata in 2011, si care apartine de Primaria Timisoara. Ei sunt cvasi-politistii care ar trebui sa dea amenzi pentru constructii penale, afisaj sau comert stradal fara acord sau sa denunte poluarea mediului. Noi, in schimb, avem turnulete ilegale, cladiri care-ti pica-n cap. Tot ei te sanctioneaza ca esti pe bicicleta, ziua, fara sa ai faruri. Iti dai seama cum stateau deja, saracii, pe partea de PR. Acum o saptamana, apare o poza pe-o pagina ce vrea sa evidentieze problemele orasului, denumita, ironic, Timisoara - Capitala Europeana a Culturii. Vaida da share si-i spurca pe cei de la Politia Locala. Trec cateva zile si nu se-ntampla mai nimic, potrivit Vice Veniturile oficiale ale medicului sunt atat de mici ca ele abia acopera scoala privata de 1.000 de euro pe luna a baiatului. "Veniturile mele sunt cele din declaratie. Da, nu imi raman prea multi bani dupa ce platesc scoala baiatului, dar mai avem si parinti, si bunici care ne ajuta", a declarat Narcis Copca, managerul Spitalului "Sf. Maria". Ca director de spital, Narcis Copca ia 3.400 de lei pe luna, plus inca 2.500 de lei lunar in calitate de cercetator la UMF. Conform declaratiei de avere, sotia primeste si ea in jur de 1.500 de lei pe luna, ca profesor la Universitatea "Dimitrie Cantemir". Acestea sunt toate veniturile lor legale. Numai scoala copilului la International British School costa peste 1.000 de euro pe luna. Adaugati intretinerea a trei masini, o motocicleta si o remorca. In plus, a achizitionat din 2004 si pana azi doua apartamente si un teren de 2,4 hectare langa un complex reziential la Gulia-Tartasesti, imobiliare in valoare de sute de mii de euro, informeaza tolo.ro Nu e de mirare ca anchetele si condamnarile la care asistam par sa fie doar mostre de justitie si nu justitia in intregul ei, doar exemple cu rol de descurajare. Fostul primar democrat-liberal, Gheorghe Stefan, a fost condamnat definitiv la trei ani de inchisoare cu executare in dosarul in care este acuzat ca a participat la reteaua de finantare ilegala a partidului. E un fapt care ar putea explica multe episoade obscure din politica romaneasca. De exemplu, la Institutul de Studii Populare, in perioada sa de maxima inflorire cand organiza conferinte publice in sali mari cu chirie scumpa, se anuntase prezenta lui Traian Basescu care a surprins asistenta vorbind despre o reforma radicala a finantarii campaniilor electorale. Surpriza era cu atat mai mare cu cat propunerea cadea exact in perioada in care combatantii dreptei pe frontul ideologic atinsesera un varf in apologetica inchinata pietei libere si a minimizarii statului, scrie Deutsche Welle Camera de Comert si Industrie (CCI) Dolj are mari probleme financiare, fiind pusa in situatia de a fi executata silit de o banca locala, catre care are datorii de 1,218 milioane de euro. Situatia economica si financiara a CCI Dolj a fost prezentata joi, in cadrul Adunarii Generale a Membrilor Camerei, adunare care a avut loc in prezenta a doar 39 din cei 154 de membri cu drept de vot si delegati ai acestora, adica reprezentanti ai mediului local de afaceri. Totalul datoriilor Camerei de Comert a ajuns la 1,8 milioane de euro. "Catre Garanti Bank avem o datorie de 1,218 milioane de euro, catre ANAF - 336.000 de lei, catre Primaria Craiova - 1,246 milioane de lei, din care impozite pe cele doua cladiri ale Camerei (Sediul CCI, din strada Brestei si Centrul Expozitional, de pe Calea Severinului - n.r.), in suma de 991.000 de lei, iar catre Ministerul Dezvoltarii 396.319 euro", a precizat, in cadrul Adunarii Generale a Membrilor, presedintele CCI Dolj, Gabriel Vladut, conform Gazeta de Sud