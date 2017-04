Subiectele Zilei: Un barbat care si-a omorat in bataie sotia, "iertat" de o treime din pedeapsa pe motiv ca femeia bea si nu-i facea mancare; Romania lucrului prost facut: scheletul metalic ruginit de 700.000 de euro. Cum a acoperit Guvernul Boc frauda in anul de varf al crizei economice din Romania; Exercitiu de alarmare cu clopotele bisericii. "Pai a batut de leturghie"

Procurorii DNA ancheteaza din 2011 modul in care primarul localitatii vasluiene Negresti "a reusit" sa predea doar o gluma de constructie, ruginita, in locul unei platforme de colectare selectiva a deseurilor finantata din fonduri UE. "Sistemul de colectare selectiva si valorificare a deseurilor reciclabile in zona Negresti, judetul Vaslui" este proiectul care ar fi trebuit sa aduca un dram de civilizatie si cateva salarii bune locuitorilor uneia dintre cele mai sarace regiuni din Romania. In schimb, nu doar ca n-a creat vreun loc de munca in orasul sufocat de somaj si saracie, insa a produs o gaura uriasa la bugetul de stat anchetata succesiv, inca din 2009, de Politie, DIICOT si DNA, relateaza Adevarul Administratorul unei societati de constructii din judetul Vaslui, Ciprian Safir, a fost condamnat de magistratii de la Tribunalul Iasi la 2 ani si 8 luni de inchisoare cu suspendare sub supraveghere, pentru instigare la fals intelectual si complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene. Potrivit portalului instantei de judecata, in acelasi dosar au fost condamnate alte 18 persoane, printre care directorul executiv al Directiei Tehnice din cadrul Consiliului Judetean Vaslui, directorul general si directorul tehnic al SC Lucrari Drumuri si Poduri Vaslui si un fost functionar din cadrul Primariei Vaslui, care au efectuat receptia unui proiect de investitii din comuna ieseana Mironeasa, cu toate ca, in fapt, o parte dintre lucrari nu erau efectuate. Este vorba despre modernizarea unui drum comunal, scrie Evz In tara in care o femeie este batuta la 30 de secunde, un judecator din Alba a decis sa-i reduca cu o treime pedeapsa unui barbat care si-a omorat in bataie sotia. Motivul invocat este incredibil. Judecatorul a considerat ca este o circumstanta atenuanta faptul ca barbatul a acumulat "furie si frustrare" de-a lungul casniciei "cu o persoana care, dincolo de faptul sa era o mare consumatoare de alcool, nu se ocupa de treburile gospodaresti". Totul in conditiile in care detaliile cazului, asa cum reies din aceeasi motivare a instantei, sunt de-a dreptul socante. Femeia a fost lovita cu bestialitate din cap pana in picioare cu un corp contondent, avand organe interne rupte si hemoragii multiple. Barbatul a plecat sa se culce apoi si a observat ca femeia a murit abia dimineata, cand a incercat sa-si ascunda fapta. A cumparat un sicriu si a inceput pregatirile de inmormantare. Cu toate acestea, in final, instanta a decis incadrarea faptei la violenta in familie in modalitatea omor, iar pedeapsa primita a fost de doar 4 ani, 4 luni si 20 de zile de inchisoare, maximul fiind redus cu doua treimi pentru ca inculpatul si-a recunoscut vina si a avut circumstantele atenuante mai sus mentionate, noteaza Gandul. In satele din Olt, alarma in caz de dezastru se da ca in Evul Mediu. In 15 localitati din judet nu exista sistem electronic de alertare a populatiei, asa ca angajatii primariei fie trag clopotele, fie folosesc fluiere sau tobe. Astazi, exercitiul celor de la ISU a coincis cu ziua in care credinciosii sarbatoresc Izvorul Tamaduirii, iar oamenii au crezut ca sunetele clopotelor au anuntat slujba. In comuna Oporelu din Olt, pentru cateva minute, au batut clopotele de la cele trei bisericii, pentru a pregati populatia in cazul unui dezastru. Teoretic. Practic, oamenii au crezut ca este vorba despre altceva, relateaza Digi 24 Curtea de Apel Bucuresti a decis, irevocabil, ca senatorul PSD Serban Nicolae trebuie sa paraseasca apartamentul RA-APPS de peste 150 de metri patrati din strada Mihai Eminescu, pentru care a platit o chirie de 400 de lei pe luna, si sa plateasca regiei 25.380 de euro, pentru folosirea locuintei fara titlu in perioada mai - noiembrie 2008. "Respinge recursurile, ca nefondate. Irevocabila", este minuta Curtii De Apel Bucuresti din 5 aprilie 2017. Anterior, Tribunalul Bucuresti decisese, pe 10 martie 2016, ca senatorul PSD Serban Nicolae trebuie sa paraseasca apartamentul RA-APPS de peste 150 de metri patrati din strada Mihai Eminescu, pentru care a platit o chirie de 400 de lei pe luna, si sa plateasca regiei 25.380 de euro, pentru folosirea locuintei fara titlu in perioada mai - noiembrie 2008, anunta Adevarul. Primul tur al alegerilor franceze se va derula sub impresia atentatului revendicat de "Statul Islamic", comis joi in plin centrul Parisului, in plina stare de urgenta. Ce efect va avea? Quo vadis Franta? Si de ce? Punerea Frantei la pamant, in 1940, l-a devastat pe Mihail Sebastian. Scriitorul consemna, zdrobit, in jurnalul sau, dezastrul politic al ingenuncherii Hexagonului de catre militarii hitleristi. Era, in fond, si catastrofa Angliei aliate, ultima speranta a Europei libere si democrate. Era nu doar o imensa rusine pentru civilizatia apuseana. Era ceasul rau si negru al Europei. Era tragedia lui Orfeu, o pogorare a democratiei liberale in infernul umbrelor, comandate de Hades. Azi, Franta e in buna parte ocupata nu de nazisti, ci de ea insasi. Se pregateste de un scrutin funest, in care n-ar fi exclus ca primul sau tur sa revina populistilor si extremistilor de stanga si de dreapta condusi de Jean-Luc Melenchon si Marine Le Pen. Situati doar aparent antagonic, la cele doua extreme antieuropene ale spectrului politic, cei doi au inceput sa formeze in imaginarul terifiat al aparatorilor democratiei un soi de unitate de cosmar, scrie D eutsche Welle