Subiectele zilei: ​Cum a reusit Emmanuel Macron sa vina de nicaieri si sa ajunga in turul II al prezidentialelor; Ce riscuri exista pentru romanii care lucreaza in afara tarii si nu si-au clarificat rezidenta fiscala; De la Gura Vaii la New York, prin Tibet si Amazonia: Olteanul care le ia americanilor durerea cu mana

Romanii care au plecat din tara si nu si-au clarificat rezidenta fiscala pot fi subiectul dublei impuneri si se confrunta cu riscul unei amenzi sau chiar al unui control fiscal preliminar, sustine Andreea Cosmanescu, manager in cadrul departamentului de asistenta fiscala si juridica al EY Romania. Potrivit ei, persoanele care nu-si declara venitul global pana la data de 25 mai pot primi notificari de la organele fiscale, pe baza datelor obtinute prin schimbul de informatii cu statele membre sau tarile din afara Uniunii Europene, relateaza Adevarul Ca medic naturopat, Cristian Rachitan iti ia durerile cu mana. A simtit si saracia din Oltenia natala, si bogatia din Manhattan. Dar bogatia sa cea mai mare e alta: cunoasterea. Asa a ajuns la cauza primara a bolilor: stresul. "Unde suntem acum?" "Pe 73rd Avenue, colt cu Utopia Parkway". "Mergi inainte si stai pe banda stanga! Ce vezi dupa intersectie?" "O cladire de caramida rosie, cu un magazin la parter". "Foarte bine. Treci de vreo sapte-opt stradute mici si, cam dupa un kilometru, faci stanga pe 164-th Street". "Gata, am intrat pe 164-th Street", informeaza Romania Libera Duminica a avut loc primul tur de scrutin al alegerilor prezidentiale in Franta. M-am intalnit cu cateva fete care-au votat pentru prima oara, ca sa vorbim despre optiunile lor. In 2012, actualul presedinte Francois Hollande s-a jurat ca va imbunatati vietile tinerilor in cinci ani. Cinci ani mai tarziu, rezultatele sunt impartite. Spre finalul lui 2016, rata somajului la tineri scazuse cu 1,7%, pana la 23,8%. E cumva incurajator, dar tot cu mult peste media nationala de 9,7%. In timpul mandatului prezidential al lui Hollande, tinerii din Franta au protestat la fel de viguros ca si sub guvernele de dreapta, anunta Vice. Europa se afla pe masa de operatie, avertizeaza scriitoarea germano-croata, Jagoda Marinic. Victoria candidatei de dreapta, Marine Le Pen, in Franta, ar putea duce la o taietura prin mijlocul Europei. Sa ne gandim in aceste zile, in care ploaia si frigul par a fi declarat razboi primaverii, la rame. E raspandita ideea ca o rama se poate regenera, daca o tai in doua. Dar, din pacate, nu e asa. Daca ii tai partea din spate, rama isi poate reconstrui coada in totalitate. In partea din fata are capacitatea de a inlocui primele patru segmente. In schimb, cea mai slaba este regenerarea zonei de mijloc. Nu poti taia in doua o rama, asteptandu-te sa obtii doua taratoare, scrie Deutsche Welle Emmanuel Macron a castigat o parte a pariului sau: sa ajunga in turul al doilea al alegerilor prezidentiale. Ii mai ramane sa o invinga pe lidera extremei drepte Marine Le Pen. In varsta de 39 de ani, Emmanuel Macron a parasit anul trecut Partidul Socialist pentru a-si infiinta propriul partid. Formatiunea En Marche!, lansata pe 6 aprilie 2016, in orasul sau natal Amiens (Somme), a fost un proiect nascut in mare secret, in perioada in care era inca ministru al Economiei. Doar o mana de apropiati fideli au stiut ca Macron isi pregatea practic un start-up, care l-a ajutat sa ajunga in turul al doilea al alegerilor prezidentiale, scrie Le Parisien, citat de EurActiv. La 27 de ani, isi permitea sa dea cu imprumut 500.000 de lei, o suma pe care multi tineri nici nu viseaza ca ar vedea-o vreodata, darmite sa o aiba. Dar el nu e un tanar oarecare, este seful tinerilor. Al tinerilor social-democrati. Si, de cateva luni, ministru. Nu a implinit inca 33 de ani, dar colegii de partid susotesc ca ar fi milionar. In euro. Se numeste Gabriel Petrea. Daca detine milioane de euro, insa, cu siguranta nu sunt bani albi. Daca ar fi fost asa, ar fi aparut in declaratia de avere. Ce stim sigur, insa, este ca Gabriel Petrea este posesorul a cel putin un milion de lei. Un milion care i-a intrat in conturi in mod miraculos, fara justificare, noteaza Romania Libera