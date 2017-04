Subiectele zilei: A fraudat CFR, este rasplatit cu contract la CFR; Interviu cu Catalin Gombos, jurnalist RRA: "Ce s-a intamplat in Siria reprezinta o adevarata furtuna perfecta"; Controlorul sef al SRI, afaceri cu arabi dubiosi 

Acuzat de DIICOT ca face parte dintr-o grupare de crima organizata care a fraudat CFR, controversatul afacerist Marin Baicu tocmai a mai primit un contract de 3,9 milioane lei de la CFR. In acelasi dosar cu Baicu mai sunt cercetati Dan Besciu, un alt greu al afacerilor cu statul, dar si actualul primar de la 6, Gabriel Mutu, informeaza Romania Libera.



Implicatiile conflictului din Siria sunt cu certitudine majore asupra evolutia relatiilor diplomatice dintre SUA, Federatia Rusa si Uniunea Europeana. Perspectivele inlocuirii lui Bashar al-Assad sunt astfel determinate de dinamica intereselor marilor puteri in regiune. Catalin Gombos a locuit si a studiat in Orientul Mijlociu in anii '90, iar in perioada 2003 - 2008 s-a aflat in repetate randuri in regiune, in principal in Irak, in calitate de corespondent Radio Romania, relateaza europunkt.ro. Actualul presedinte al comisiei parlamentare de control al Serviciului Roman de Informatii, Adrian Tutuianu, dar si unul dintre fostii sefi al aceleiasi comisii, Ion Stan, au fost asociati intr-o firma ce exporta armament, alaturi de controversatul om de afaceri arab Fathi Taher si de partenerul de afaceri al lui Omar Hayssam, cel care ispaseste, in prezent, o pedeapsa cu inchisoarea pentru terorism, precizeaza Romania Libera. Emmanuel Macron este de departe preferatul germanilor. Din motive diferite, el a fost cultivat si de diplomatia romana care vede in el o sansa de exploatat. Diplomatia romaneasca pare sa fi tras lozul castigator, caci mizase pe Emmanuel Macron inca de la inceputul campaniei electorale. Cu o luna in urma, candidatul social-liberal fusese invitat de Amabasada Romaniei de la Paris la o dezbatere pe teme europene, initiativa care nu a fost repetata cu alti candidati. Daca avem in vedere cel putin obsesia romaneasca pentru libera circulatie a fortei de munca, Emmanuel Macron a dat satisfactie asteptarilor, caci el aparase in campanie, impotriva tuturor, Directiva lucratorilor detasati, mentioneaza Deutsche Welle. La primul tur al alegerilor prezidentiale din Franta, miza a fost mare. Amenintat era insasi viitorul Uniunii Europene. Insa preconizatul cutremur politic nu se va produce - deocamdata. In ultimele saptamani, intreaga Europa a asteptat cu sufletul la gura alegerile din Franta. Deocamdata, insa, europenii s-au relaxat. Centristul Emmanuel Macron trece drept castigatorul primului tur al prezidentialelor. Populista de dreapta Marine Le Pen ocupa locul al doilea la distanta mica de invingatorul primei runde. Decizia finala a electoratului este asteptata pe 7 mai, scrie Deutsche Welle Lidera de extema dreapta a fost una dintre castigatorii previzibili ai primului tur de scrutin din alegerile prezidentiale din Franta de duminica asta. Dar dac-ar castiga si turul doi? De cateva luni incoace, sondajele electorale din Franta sunt relativ unanime: Marine Le Pen o sa treaca, probabil, de primul tur de scrutin al alegerilor prezidentiale. Aceleasi sondaje spun c-o sa fie infranta in turul doi, dar hai sa ne inchipuim o clipa ca se-ntampla opusul. Sa ne imaginam ca la opt seara, pe 7 mai, Marine Le Pen e declarata castigatoarea alegerilor prezidentiale din Franta, noteaza Vice.