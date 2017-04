Tolo.ro: Managerul Spitalului Sfanta Maria, Narcis Copca, locuieste nu intr-o vila, ci in doua vile din Pipera

Veniturile managerului si ale sotiei sale nu au depasit 2.000 de euro pe luna, din 2010 si pana in 2015, dupa cum arata declaratiile de avere din perioada 2011-2016.Medicul spune ca cele doua case sunt ale parintilor sai.O alta investigatie publicata tot pe Tolo.ro arata ca managerul de la "Sf. Maria" a cedat clinicii private Medas un spatiu pe trei etaje pentru care spitalul public a primit, in 11 ani, echivalentul a 1.200 de euro pe luna.Narcis Copca a prelungit pe 19 ani acest contract, fara sa ceara acordul ministerului sau al Primariei, asa cum ii cerea legea.Corpul de Control al lui Dacian Ciolos a sesizat contractele Sf. Maria-Medas si le-a semnalat Primariei in decembrie 2016. In patru luni de atunci, nu s-a intamplat nimic."Nici nu se va intampla nimic cata vreme consilierul de incredere al Gabrielei Firea pe sanatate este Anca Comanici, cea care s-a ocupat de partea administrativa si de achizitii la Sf. Maria!", a explicat un medic din spital, care a preferat sa-si pastreze anonimatul.Anca Comanici a fost sefa de cabinet a ministrului Nicolae Banicioiu iar inainte a fost consilier general al PSD la Bucuresti. In acelasi timp, ea era si directorul administrativ de la spitalul lui Narcis Copca.In acest moment, arata tolo.ro, Anca Comanici cumuleaza urmatoarele functii: consilier local Sector 1, consilier personal pe sanatate al primarului Gabi Firea si membru in Consiliul de Administratie la Spitalul Sf. Maria.Sotul Ancai Comanici este Razvan Comanici, "Sef Structura SRI - Directia de Informatii a Municipiului Bucuresti".