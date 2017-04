Romania Curata: Condamnat la inchisoare, un amic al premierului Grindeanu a fugit din tara si e dat in urmarire internationala

Relatia de amicitie dintre milionarul timisorean Neculai Miron si fostul viceprimar al Timisoarei, actualul premier si sef al PSD Timis, Sorin Grindeanu, este notorie pe plan local. Surse din zona sustin ca omul de afaceri era un apropiat si un finantator al PSD Timis."Ce era Adrian Luca (afacerist din Timisoara cu investitii in imobiliare n.r.) pentru PDL, era Neculai Miron pentru PSD", au explicat pentru Romania Curata surse de pe plan local.Potrivit surselor citate, premierul Sorin Grindeanu este nasul de cununie al fostului prefect de Timis, actualul senator PSD Eugen Dogariu. Sotia lui Dogariu, Andreea, este angajata a Grupului Mir, ce apartine omului de afaceri Neculai Miron.De altfel, in 2008, inainte sa fie subprefect de Timis in Guvernul PDL-PSD Boc I, Eugen Dogariu a fost director comercial al Grupului Mir detinut de omul de afaceri Neculai Miron, acum condamnat si urmarit international.Relatia de amicitie dintre premierul Grindeanu si fugarul Neculai Miron este confirmata de fostul sef al PSD Timis si fost presedinte al CJ Timis, Titu Bojin."Sunt cunostiinte vechi, putem spune amici, cum e la noi aici in Banat. Orasul nu e mare si ne cunoastem unii cu altii. Posibil sa se fi intalnit la diferite reuniuni la prieteni comuni, insa nu pot spune ca sunt prieteni la catarama, nu isi faceau concediile impreuna. De altfel nici nu aveau cum pentru ca Sorin Grindeanu este plecat de 5 ani la Bucuresti, de 4 ani ca deputat si acum ca premier", a declarat Titu Bojin pentru Romania Curata despre relatia de amicitie dintre premierul Grindeanu si omul de afaceri Neculai Miron.Neculai Miron a fost condamnat pe 31 martie. El s-ar afla in Italia unde ar fi internat. Potrivit unor surse judiciare, el a fost dat in urmarire internationala si acum este cautat de Interpol.Miron a fost gasit vinovat pentru ca, in complicitate cu sindicalistul Liviu Luca, a pus mana ilegal pe hotelurile sindicatelor din Timis.Luca si Miron au fost trimisi in judecata in 2012 de procuroarea DNA Claudia Rosu, sotia celebrului procuror DNA Doru Tulus.Citeste restul articolului pe romaniacurata.ro