Subiectele zilei: Rusia isi inteteste actiunile in stilul Razboiului Rece; Comuna in care se traieste mai bine ca la oras; Sediul disparut al fundatiei lui Ion Iliescu, o afacere cu iz penal

Liderul de la Casa Alba, Donald Trump, a declarat adesea in timpul campaniei sale electorale pentru prezidentiale ca si-ar dori sa se inteleaga bine cu presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, insa atacul american asupra unei baze din Siria care a avut loc la inceputul lunii a schimbat datele problemei. La scurt timp dupa ce Trump a ordonat atacul, ca reactie la un presupus atac chimic atribuit fortelor presedintelui sirian Bashar al-Assad, Kremlinul, care-l sustine pe liderul de la Damasc, a transmis mai multe semnale ca nu va renunta prea repede la pozitia sa, care aminteste de Razboiul Rece, comenteaza Business Insider. Concret, joi seara, SUA au detectat avioane militare rusesti in zona de coasta a statului Alaska pentru a patra oara la rand in numai patru zile, noteaza Adevarul O comuna din judetul Mehedinti este campioana la absorbtia de fonduri europene. In ultimii 10 ani, primaria Sisesti a castigat 18 proiecte europene in valoare de peste 3 milioane de euro. Cu bani europeni, primaria si-a infiintat propriul serviciu de salubritate, si-a cumparat autospeciala pentru pompierii voluntari din comuna si a investit si in proiecte in domeniul turismului si al mediului. Primaria Sisesti a cumparat autospeciala cu 200.000 de euro, fonduri europene. Are aparatura de descarcerare si un cort care poate gazdui peste 300 de persoane in caz de calamitate. Masina a fost la peste 100 de interventii, fara a mai fi nevoie sa vina angajatii ISU din Drobeta Turnu-Severin, oras aflat la 50 de km. In afara de serviciul pentru situatii de urgenta, comuna Sisesti este singura din judet care are si serviciu de salubritate, potrivit Digi24 Controversata afacere imobiliara din centrul istoric al Craiovei, pusa la cale de consiliera fostului presedinte al Romaniei, Ion Iliescu, este pe cale sa ia o turnura penala. Ultimele informatii furnizate de Primaria Craiova conduc la concluzia ca imobilul in care a functionat fundatia patronata de fostul sef al statului a fost demolat ilegal. Legea pedepseste demolarea fara autorizatie a unei cladiri din centrul istoric cu inchisoare de la trei luni la un an. GdS a scris in ultimele doua saptamani despre o controversata afacere imobiliara derulata in centrul istoric al orasului (strada Imparatul Traian nr. 28) in perioada 2008 - 2015, dar si despre miza si oamenii din spatele ei. Terenul de circa 1.200 mp de la adresa mentionata si cele doua cladiri existente pe el, o casa si o hala, au apartinut familiei Sorin si Cristiana Sirbu, scrie Gazeta de Sud Evreii din Germania se simt amenintati, releva un nou studiu al unei comisii de experti. Aceste temeri trebuie sa le dea de gandit politicienilor si intregii societati, scrie Christoph Strack. E in acelasi timp o rugaminte, un apel si un avertisment: Comisia de experti privind antisemitismul, sub patronajul Bundestagului, solicita ca societatea germana sa se ocupe cu mai mare atentie de problema antisemitismului. Multi membri ai comunitatii evreiesti din Republica Federala sunt de aceeasi parere. Comisia de experti si-a publicat studiul luni, in ziua israeliana de comemorare a victimelor Holocaustului, cand viata publica a fost intrerupta in Israel pentru cateva minute de reculegere in memoria celor sase milioane de evrei ucisi de nazisti. In aceeasi zi, Sigmar Gabriel a vizitat pentru prima data Ierusalimul in calitate de ministru de externe al Germaniei si a scris cuvintele "sa ne aducem aminte in fiecare zi" in cartea de oaspeti a memorialului Yad Vashem, informeaza Deutsche Welle In Shanghai este planuita construirea unui cartier agricol pe verticala, denumit Sunqiao, care va fi compus din zgarie-nori destinati in mare parte agriculturii. Cartierul se va intinde pe o suprafata de 100.000 metri patrati si va cuprinde spatii de birouri, de locuit, de shopping si de gradinarit, dar si un muzeu de stiinte. Pe langa traditionala agricultura in sere, zgarie-norii pentru gradinarit vor contine si spatii pentru agricultura hidroponica: plantele vor fi crescute la lumina LED-urilor, fara a avea radacinile infipte in sol, ci in apa imbogatita cu nutrienti. Shanghai-ul are o populatie de 24 milioane de locuitori, a caror dieta este compusa in proportie de 56% din vegetale precum spanacul si bok choi, astfel incat agricultura pe verticala pare a fi extrem de promitatoare, conform Europunkt "Nu-i nimic de cosmetizat", a declarat ministrul de interne. Dar situatia nu trebuie dramatizata, crede Marcel Furstenau. Cifrele le dau apa la moara populistilor si extremistilor de dreapta: In anul 2016, numarul solicitantilor de azil suspectati de fapte penale a crescut in Germania cu 52,7 la suta fata de anul anterior. Persoanele care vad in refugiati si in straini tot raul din lume nu se regasesc doar in partidul populist de dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) si in randurile sustinatorilor lui. Potrivit unor studii, aceste atitudini se regasesc si in asa-numita zona de centru a societatii - ceea ce e valabil si pentru perioada dinaintea crizei refugiatilor. Cifrele care releva cresterea dramatica a criminalitatii in randurile solicitantilor de azil nu sunt insa o inventie rautacioasa, potrivit Deutsche Welle