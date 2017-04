Subiectele zilei: 6 modalitati de "prostire" a proprietarilor de la bloc; Suszi SRL, sugativa de bani publici: Ultima "victima" a firmei-rechin este Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare; Vise europene distruse de Brexit

Lista de intretinere si fondurile (reparatii si cel special) reprezinta mijlocul prin care are loc "sifonarea" unor sume de bani in cadrul asociatiilor de proprietari. Realitatea in care traim a nascut astfel de comportamente, atata timp cat proprietarii sunt dezinteresati de ceea ce se intampla in cadrul blocului, de modul in care are loc gestionarea sumelor si mai ales de modul in care au loc investitiile si reparatiile. Sumele de bani sunt gestionate in cele mai multe situatii de catre o singura persoana, administratorul, iar decizia, din nou, in majoritatea situatiilor, apartine tot unei singure persoane fie presedinte fie administrator, noteaza Adevarul. ANOFM a risipit multi bani UE intr-o campanie de informare, dar oamenii tot someri au ramas. Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca a cheltuit aproape trei milioane de euro, bani de la Uniunea Europeana, pentru o campanie de constientizare a necesitatii imbatranirii active, derulata pe tv-uri si in presa scrisa. O campanie de constientizare este, prin definitie, greu masurabila si subiectiva, pentru ca vizeaza schimbarea unei mentalitati sau a unei perceptii generale in randul populatiei cu privire la o tema anume, iar o actiune lipsita de continuitate nu poate schimba cultura de recrutare in randul angajatorilor, relateaza Vice. Suszi. Suszi SRL. Sub acest nume inofensiv se ascunde un adevarat rechin al achizitiilor publice, o firma care castiga zeci de milioane de euro de la stat. Si nu oricum, ci din postura de unic ofertant la licitatii. Ultima "victima" a Suszi SRL din Constanta este Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM), care a bagat peste noua milioane de euro in conturile SRL-ului, informeaza Romania Libera. Edward Dean e student la College of Europe in Belgia si viseaza la o cariera in Comisia Europeana. Parintii sai au votat in favoarea Brexitului: O decizie cu consecinte negative pentru viitorul tanarului englez. Steagul Uniunii Europene flutura deasupra intrarii universitatii, o cladire nespectaculoasa pe malul unui canal in orasul belgian Bruges. In pitorestile strazi medievale se aude clampanitul copitelor cailor care trag trasuri, turistii se inghesuie sa faca poze, iar la College of Europe studentii discuta despre politica. Incepand din 1949, multi dintre fostii si viitorii lideri ai institutiilor europene au fost sau sunt educati aici. Edward Dean, un tanar de 24 de ani din Marea Britanie, se numara printre studentii prestigioasei institutii de invatamant din Bruges, arata Deutsche Welle In a doua zi de Paste, am plecat in Bolivia, alaturi de alti patru colegi din comisia pentru drepturile omului a Parlamentului European. Tara e foarte saraca si, politic vorbind, paradoxala. Ma marginesc sa notez aici doar trei dintre lucrurile pe care le-am inteles de la interlocutorii intalniti saptamana trecuta. Cel mai bizar e regimul politic. Evo Morales, presedinte ales de trei ori, nu ne-a putut primi, fiindca a fost, de curand, operat la gat in Cuba si medicii i-au interzis sa vorbeasca. In schimb, am avut ocazia de a discuta cu apropiati de-ai lui: ministrul de externe si sefii celor doua camere ale legislativului, scrie Adevarul. Rectorul Universitatii din Cluj-Napoca sustine ca Guvernul ungar a creat un departamentul special care sa prezinte opiniei nationale si internationale informatii alternative despre Romania, Ardeal si Tratatul de Trianon. Ioan-Aurel Pop a declarat miercuri ca Romania poarta un razboi informational si de comunicare cu Ungaria, iar pe fondul aniversarii a 100 de ani de la Marea Unire si a implinirii a 100 de ani de la Tratatul de la Trianon (semnat in 1920), Guvernul ungar a creat un departament special care sa prezinte opiniei publice "o falsa" istorie a Ardealului, precizeaza EurActiv