Subiectele zilei: Societatile "suveica" ale milionarului Sebastian Ghita; Ministerul turc al Transporturilor: cargoul cu oi care a scufundat nava rusa si-a continuat drumul; "Romania educata" in UE: Cea mai mica rata de licentiati in grupa 30 - 34 de ani, una dintre cele mai mari ponderi ale tinerilor cu cel mult 10 clase

Sume impresionante de bani pe care firmele IT ale lui Sebastian Ghita le primeau de la stat, erau transferate prin mai multe societati "suveica" si in final ajungeau in conturile unor apropiati ai fostului deputat. Detaliile apar intr-unul din dosarele aflate la Curtea Suprema, in care procurorii DNA cer emiterea unui nou mandat de arestare in lipsa. Procurorii DNA sustin ca in 2012, Ghita s-ar fi retras formal din toate firmele sale, circa 50 de societati, nu doar din Asesoft, dar ca a continuat sa le conduca prin intermediul unor interpusi, rude sau prieteni, potrivit Adevarul Ministrul turc al Transporturilor a declarat ca nava cargo incarcata cu animale a suferit avarii minore si si-a continuat drumul catre Iordania. Totodata, surse militare ruse citate de Interfax arata ca de vina ar fi nava comerciala, care nu ar fi respectat manevrele, si nu nava militara a Rusiei. "Doua nave au intrat in coliziune: una din Rusia, cealalta sub pavilion Togo. Toti membrii echipajelor ambelor nave au fost salvati, nu exista victime", a transmis Paza de Coasta turca, informeaza Gandul Ultimele date Eurostat pe doi indicatori privind educatia demachiaza sistemul romanesc de invatamant. Romania este tara UE cu cea mai mica rata de absolventi de facultate in totalul populatiei cu varste intre 30 si 34 de ani inclusiv (25,6%). Dar, se plaseaza pe locul 3, dupa Spania si Malta, in ceea ce priveste ponderea tinerilor de 18 - 24 de ani care au terminat cel mult 10 clase, potrivit datelor Eurostat. Este o ecuatie ce nu va permite Romaniei sa ajunga la competitivitatea UE intr-un viitor prea apropiat, informeaza Curs de Guvernare Patronul echipei FCSB a facut niste afirmatii extrem de grave in aceasta seara la adresa fostului presedinte Traian Basescu si a lui George Maior, ambasadorul Romaniei in SUA: "O sa aflu cine m-a bagat la puscarie. Comanda a fost data de SRI. Fara aprobarea lui Basescu nu se facea nimic. Daca el nu zicea da, nu se intampla niciodata. Cappo di tutti capi a fost Basescu. Mi s-a spus ca am fost executat pentru ca eram in echipa lui Crin Antonescu si el nu trebuia sa iasa presedintele Romaniei.", precizeaza Adevarul Fantana din Piata Noua, aflata in Calea Lipovei, nu mai functioneaza de aproape un an, desi gustul apei aducea oameni si de la kilometri distanta care isi umpleau acolo sticlele si o duceau familiilor. Oamenii care au tot folosit-o si carora acum le lipseste apa de la fantana cu pricina au decis sa faca o cheta, sa adune bani si sa o repare. Initiativa ii apartine, se pare, unui proprietar de terasa din zona care are sa contribuie cel mai probabil cu o suma mai insemnata. O fost pusa o sticla de plastic langa fantana, alaturi de un biletel pe care sta scris: "Se strang bani pentru hidrofor", conform Opinia Timisoarei Organizatorii au anuntat deja ca evenimentul "Untold" se va desfasura pe o plaja pentru care, in realitate, nu au obtinut aviz de la Apele Romane. Sansele sa il capete sunt minime. De asemenea, scenele vor fi prea aproape de blocurile de locuinte. Conceptul Untold a fost prezentat ca o poveste de succes in Cluj. Organizatorii din Ardeal, Bogdan Buta si Adrian Chereji, impreuna cu primarul PSD al Constantei, Decebal Fagadau, au anuntat ca vor sa copieze evenimentul si la malul Marii Negre, noteaza Romania Libera Senatorii si reprezentantii Administratiei Trump au discutat, cu usile inchise, despre raspunsul pe care SUA trebuie sa-l dea regimului stalinist din Coreea Nord, pe fondul tensiunilor provocate de testele nucleare si balistice. Raspunsul SUA trebuie sa aiba trei dimensiuni: economica, diplomatica, si, nu in ultimul rand, militara. Secretarul de Stat, Rex Tillerson, secretarul Apararii, James Mattis si directorul serviciilor nationale de informatii au descris Coreea de Nord ca fiind "o amenintare urgenta la adresa securitatii nationale si o prioritate in plan politic extern", scrie Romania Libera Atentatele din marile capitale europene in care au fost folosite camioane au pus in garda fortele de ordine din Romania. Jandarmii au fost dotati cu un utilaj automat care poate bloca in totalitate o strada. Garduri inalte de doi metri sunt coborate pe baza unui sistem hidraulic si au rolul de a bloca accesul spre targuri sau alte locuri care pot deveni teatrul atacurilor teroriste. Sistemul a fost folosit prima data in Romania la protestele din Piata Victoriei. Autoritatile au vrut atunci sa se asigure ca zecile de mii de oameni din piata nu vor fi victimele unui atacator asa cum s-a intamplat in Franta, Germania sau Suedia, informeaza Digi24 Angela Merkel a fost foarte clara: negocierile intre UE si Marea Britanie vor fi foarte dure. In discursul din Bundestag nu a facut nicio concesie. Un comentariu de Nina Werkhauser. Oricat i-ar fi scuturat votul pentru Brexit pe multi politicieni germani, perioada de "doliu" s-a incheiat. Acum se trece la negocieri lipsite de emotii, care vor incepe dupa alegerile parlamentare din Marea Britanie, din 8 iunie. Ambele parti se pregatesc cat pot de temeinic pentru negocierile privitoare la conditiile iesirii Regatului Unit din UE, care va avea loc peste doi ani, potrivit Deutsche Welle