Subiectele Zilei: Guvernul vrea legiferarea platformelor gen UBER. Ministri: "Statul trebuie sa poata fiscaliza activitatea de ridesharing"; Controlorul sef al SRI, afaceri cu arabi dubiosi: Adrian Tutuianu a fost asociat cu Fathi Taher si Mohamad Yassin, intr-o firma care exporta armament; aDiferenta enorma dintre un produs pe a carui eticheta scrie "carne" si altul cu "carne dezosata mecanic"

ARSVOM a bagat 9 milioane de euro in conturile SRL-ului. Suszi. Suszi SRL. Sub acest nume inofensiv se ascunde un adevarat rechin al achizitiilor publice, o firma care castiga zeci de milioane de euro de la stat. Si nu oricum, ci din postura de unic ofertant la licitatii. Ultima ¬victima" a Suszi SRL din Constanta este Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM), care a bagat peste noua milioane de euro in conturile SRL-ului. Pentru acesti bani, -Suszi SRL va livra doua nave catre -ARSVOM. Desi Suszi SRL este o companie din Constanta, Romania, navele vor veni din Estonia, chiar daca in Romania exista santiere navale si la Constanta, dar si la Galati. Pentru ca grosul banilor sa fie incasati, de fapt, de o companie estoniana, a fost nevoie de o hotarare de Guvern. Vorbim de Guvernul Grindeanu, Guvernul Ciolos a refuzat sa emita o astfel de HG in 2016. Poate si pentru ca a aflat, dintr-un raport al Corpului de Control al premierului, din februarie 2016, ca se intrunea Consiliul de Conducere al ARSVOM doar cand aveau sefii chef, fara sa fie trasi la raspundere. Sau ca 21 de contracte de achizitii publice a caror valoare depaseste 37 milioane lei au fost semnate ilegal de catre directorul general si directorul economic, care nu aveau drept de semnatura din partea Consiliului de Conducere, relateaza Romania Libera Actualul presedinte al comisiei parlamentare de control al Serviciului Roman de Informatii, Adrian Tutuianu, dar si unul dintre fostii sefi al aceleiasi comisii, Ion Stan, au fost asociati intr-o firma ce exporta armament, alaturi de controversatul om de afaceri arab Fathi Taher si de partenerul de afaceri al lui Omar Hayssam, cel care ispaseste, in prezent, o pedeapsa cu inchisoarea pentru terorism. Din filiera mai face parte, potrivit datelor de la Registrul Comertului, fostul colonel al Directiei de Informatii Externe (DIE) a Securitatii comuniste, Marin Antonescu. Afacerea a functionat intre anii 2002 si 2008 in localitatea Mija din Dambovita, judet controlat in prezent chiar de catre deputatul PSD Adrian Tutuianu. Acesta a fost asociat si administrator la SC Parc Industrial Mija SA, care i-a avut ca actionari si pe Marin Antonescu, fost ofiter DIE sub acoperire in Belgia si vicepresedinte al Partidului Democrat Dambovita, pe Fathi Taher si pe Mohamad Yassin. Firma din Mija era producatoare de echipamente militare (grenade de mana ofensive si defensive, bombe de aviatie, rachete antitanc, mitraliere cu doua si patru tevi, proiectile reactive, cutii de viteze pentru transportoare blindate) si lucra pentru si in subordinea Companiei Nationale ROMARM, noteaza Romania Libera Soferul de taxi are milieuri, cruciulite si iconite la bord, vorbeste prea mult sau dimpotriva tace ostil, masina lui miroase a dezodorizant ieftin, cu alte cuvinte este de-a dreptul "intolerabil". Conflictul privitor la extinderea retelei Uber in Romania a starnit un interes foarte mare deoarece se afla la o frontiera sensibila a globalizarii. Cineva care calatoreste mult manifesta mare entuziasm pentru faptul ca soferii Uber sunt intelectuali stilati, dentisti, functionari ai Comisiei Europene iesiti la pensie, tineri care aspira la o bursa academica etc. Am inteles printre randuri ca principala lor calitate este ca nu au nimic de a face cu mediul popular clasic al taximetristilor din lumea larga, oameni simpli cu conduite neglijente sau emigranti care abia vorbesc limba tarii in care se afla. In treacat fie spus, taximetristii din Bucuresti nu sunt deloc atat de rai pe cat se spune, dar functioneaza si in ce-i priveste un stereotip rauvoitor, la fel ca in cazul ungurilor de la Sfantu Gheorghe despre care se povesteste, la nesfarsit, ca nu-ti vand paine la brutarie daca nu vorbesti in limba maghiara, scrie Deutsche Welle Exista o diferenta intre un produs pe a carui eticheta e precizat simplu "carne" si altul care in compozitire are si "carne dezosata mecanic"? Aceasta din urma se mai numeste MDM, iar specialistii spun ca prezenta ei se rasfrange in calitatea finala a marfii. Diferentele se vad in multe cazuri pe eticheta, dar pentru analize minutioase, facem comparatiile in laborator. Pe masa chimistilor de la Facultatea de Inginerie Alimentara din Galati se afla doua conserve de carne. Au gramajul si retetele de pe etichete diferite, desi provin de la acelasi producator, iar ambalajul este aproape identic. Producatorul este danez si a facut un produs pentru Germania, iar celalalt pentru Romania si tarile din Est. Pentru nemti este livrata o conserva cu 87% carne, in timp ce la noi e mentionat un procent de doar 65%, restul fiind carne separata mecanic, sorici si grasime de porc. Cristian Dima, asistent universitar, specialist produse carne: "In Germania conserva de 200 de grame se vinde cu 99 de centi, in timp ce in Romania, aceeasi conserva, dar cu o calitate inferioara la ingrediente, costa ¬6 lei si 99 de bani, adica aproximativ 1,5 euro, cu 50% mai scump ca la nemti!" Putem vorbi de acceasi calitate, cat timp intr-una din cele doua conserve ai si carne separata mecanic, cu sorici si grasime? Nu, spun specialistii romani in chimie alimentara de laborator, scrie Stirile ProTV Camelia Smicala a aflat astazi decizia in procesul pe care autoritatile finlandeze i l-au intentat pentru defaimarea autoritatilor atunci cand executorii judecatoresti i-au luat copiii. Medicul roman Camelia Smicala Jalaskoski traieste un cosmar in Finlanda, tara in care s-a mutat in urma cu 12 ani. Femeia a aflat astazi, 28 aprilie, ca a fost condamnata la 6 luni de arest, romanca fiind data in judecata de statul finlandez pentru defaimarea autoritatilor, respectiv a executorilor judecatoresti care au intervenit in forta, in urma cu doi ani, pentru a-i prelua copiii. Povestea dramatica a romancei careia statul finlandez i-a luat copiii minori, pe Mihail (11 ani) si pe Maria (10 ani), incredintandu-i serviciului de Protectie a Minorilor, seamana mult cu cea a familiei Bodnariu din Norvegia, anunta Adevarul Guvernul vrea legiferarea sistemelor de ridesharing, mai multe ministere urmand sa lucreze la cadrul legislativ care sa includa acest tip de servicii de transport. Ministrul Consultarii Publice si Dialogului Social, Gabriel Petrea, a declarat pentru Libertatea ca statul poate fiscaliza aceasta activitate, pentru ca foloseste resursele urbane. UBER asteapta propunerile Executivului si afirma ca aplicatia de mobil permite oamenilor sa isi imparta masina contra cost intr-un mod transparent, sigur si 100% fiscalizat. Reglementarea serviciilor de tip UBER este cu atat mai necesara cu cat din ce in ce mai multi romani folosesc platforma online pentru a se deplasa din Bucuresti, dar si in marile orase. Potrivit unui studiu derulat in perioada 9-18 ianuarie 2017 de Institutul pentru Evaluare si Strategie - IRES, la comanda UBER, 9 din 10 tineri intre 18 si 35 de ani din Bucuresti si Cluj-Napoca folosesc servicii digitale (cloud, mobile banking, aplicatii de transport alternativ, servicii de cazare, plati digitale, entertainment) si ca 85% le recomanda si altora. Ministrul Gabriel Petrea ne-a declarat ca tehnnologia avanseaza, si trebuie sa fim constienti de acest lucru. Guvernul considera ca acest tip de activitati de mobilitate urbana, inovatoare, trebuie incurajat si nu respins, anunta Libertatea