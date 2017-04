Profit.ro: Sotia deputatului PSD Eugen Nicolicea a fost numita sef la Transgaz, la unitatea care se ocupa de proiectul sectiunii romanesti a gazoductului BRUA

Din declaratia de avere depusa la numirea in functie, datata 14 februarie 2017, reiese ca Nicoleta Nicolicea a lucrat si anul trecut la Transgaz, incasand venituri salariale anuale totale nete de 47.176 lei, in medie circa 3.900 lei pe luna, plus diurne de deplasare si tichete de masa in valoare de 9.215 lei.Informatiile nu corespund insa cu cele din ultima declaratie de avere lui Eugen Nicolicea, din 18 ianuarie 2017, din care reiese ca Nicoleta Nicolicea a incasat anul trecut in total 25.346 lei (circa 2.100 lei pe luna) din salariul de consilier la Guvern, plus drepturi de autor de 8.835 de lei ca ziarist la publicatia online Sursa Zilei.Nicoleta Nicolicea a fost numita consilier la Cancelaria primului ministru in 2014, in mandatul de premier al fostului lider PSD Victor Ponta (pe atunci, Eugen Nicolicea, membru UNPR, era ministru delegat pentru relatia cu Parlamentul).Anterior, ea a fost membru in Consiliul de Administratie al TVR, a lucrat la Compania Nationala Posta Romana si a lucrat ca jurnalist la Sursa Zilei, Click, Cronica Romana si Evenimentul Zilei.