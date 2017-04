Subiectele zilei: Licitatie cu repetitie pentru vanatorul lui Dragnea. Un pot imens, de 23 de milioane de lei; O sarbatoare compromisa: de la 1 Mai muncitoresc la ziua turismului romanesc; PSD vrea sa ancheteze un milion de romani in dosarul alegerilor din 2009

Un pot imens, de 23 milioane de lei, a fost castigat de o firma infiintata cu cateva luni inainte. Pentru ca seful asociatiei de vanatori a lui Dragnea sa primeasca 23.000.000 de lei de la Primaria Bucuresti, institutia a trebuit sa anuleze o licitatie in curs. Dar a anulat-o ilegal, iar banii au fost mutati la o institutie subordonata. Care i-a dat banii firmei omului lui Dragnea, desi aceasta abia se infiintase, printr-o licitatie foarte indoielnica. O dezvaluire Romania Libera la ziua turismului romanesc. Intr-o vreme in care conditiile de munca erau foarte grele, 1 Mai a devenit ziua in care muncitorii sa-si strige in strada doleantele. In Romania, sarbatoarea a devenit sinonima cu elogiile aduse regimului si conducatorilor comunisti. Astazi, romanii s-au rupt de trecut si sarbatoresc 1 Mai in nepasare totala fata de semnificatiile de demult, muncind sau, mai degraba, gasesc un bun prilej de a organiza prima minivacanta din sezonul cald. Continuarea in Adevarul in dosarul alegerilor din 2009. "A verificat cineva ce s-a intamplat la Paris?" Aproape un milion de romani, care au votat pe liste suplimentare la alegerile prezidentiale din 2009, ar putea fi verificati. Cel putin asta doreste senatorul PSD Adrian Tutuianu, seful comisiei de control SRI. Discutia a avut loc in sedinta conducerii Parlamentului, in care s-a vorbit despre infiintarea comisiei de ancheta a scrutinului din 2009. Reprezentantii opozitiei au transmis celor de la PSD ca Parlamentul se poate face de ras daca ancheteaza infractiuni care sunt de competenta Parchetului General, potrivit StirileProTv.ro daca ne amendeaza cand o criticam pe Facebook. Politia Locala da amenzi abuzive. Asa sustin specialistii in Drept care fac referire la frecventele cazuri in care oamenii care indraznesc sa le atraga atentia politistilor pe Facebook cand gresesc sunt amendati in baza Legii 61/1991, legata de normele de convietuire in spatiul public. Politia Locala nu suporta criticile si amendeaza abuziv oamenii. O dovedesc tot mai frecventele sanctiuni pe care le primesc cei care isi permit sa le atraga atentia politistilor locali pe Facebook atunci cand gresesc, sanctiuni despre care expertii in Drept si sociologii sustin ca sunt abuzive, noteaza Adevarul Cum s-a infiripat povestea lor de iubire. Dezvaluiri incendiare despre Elena si Nicolae Ceausescu! Cei doi soti s-au cunoscut de 1 mai 1939. Informatia dezvaluita de Antena 3 a fost confirmata de Mircea Oprean, ginerele fostului dictator Nicolae Ceausescu. "Regina balului era aleasa in functie de voturile participantilor. Soacra-mea a castigat acel concurs", a declarat Mircea Oprean, ginerele fostului dictator Nicolae Ceausescu, facand referire la balul organizat de 1 Mai in 1939, moment in care cei doi s-au cunoscut, aflam din Evenimentul Zilei Gabriel Oprea a a fost audiat la Parchetul General in dosarul alegerilor prezidentiale din 2009. Intalnirea fostului viceprmier cu procurorii a avut loc joia trecuta, dar informatia a fost confirmata abia acum. Gabriel Oprea a dat o declaratie de martor in dosarul in care procurorii fac cercetari pentru abuz in serviciu si falsificarea documentelor si evidentelor electorale, anunta Digi 24