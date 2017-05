Ministrul Sanatatii: Toata conducerea de la Spitalul Pantelimon trebuie sa plece. Marti voi anunta un nou manager

Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a declarat, intr-un interviu pentru News.ro, ca toata conducerea de la Spitalul „Sfantul Pantelimon” trebuie sa plece, iar marti va anunta un nou manager, despre care a zis ca este un medic, din afara unitatii. Totodata, a spus ca este in cautare si de un cercetator cu calitati de manager si pentru Institutul Cantacuzino.





Florian Bodog a declarat in interviu ca a gasit manager pentru Spitalul Panteliomn, dar decizia va fi anuntata marti, intrucat are doua optiuni. Potrivit acestuia, ambele persoane sunt medici din afara spitalului.





”Cred ca, acolo, toata conducerea trebuie sa plece, din punctul meu de vedere. Adica manager, director medical, director de ingrijiri. Problemele de management care mi-au fost semnalate acolo sunt probleme legate strict de proceduri, probleme legate de faptul ca persoana care a administrat perfuzia avea in fisa postului atributii de transfuzie de sange, insa nu avea pregatire in acest domeniu, lipseau cartelele de evaluare la patul bolnavului. Sunt probleme care nu se datoreaza neaparat managerului, directorului medical sau directorului de ingrijiri, ci managementului. Este al treilea scandal de acolo. Eu, de fapt, i-am oprit prelungirea (interimatului, n.r.) managerului, nu era cu contract. Nu este problema mea sa stabilesc responsabilitatile. Au fost trei scandaluri, unul dupa celalat”, a declarat Bodog.





Acesta a mai spus ca persoana care va fi numita manager isi va alege singur echipa.





”Le-am spus ca au mana libera sa-si formeze echipa. Eu m-as fi asteptat ca, dupa trei evenimente, echipa sa-si fi dat demisia de la sine. Dar nu este nicio problema. Imi doresc ca noua echipa care vine la Pantelimon, ca noua echipa care vine la Cantacuzino sa miste lucrurile. Doresc ca la Pantelimon pacientii sa aiba parte de ingrijiri, doresc sa se opreasca scandalurile”, a mai spus ministrul Sanatatii.





Un pacient a murit dupa ce o asistenta de la Spitalul "Sfantul Pantelimon" din Capitala i-a facut o transfuzie care fusese indicata pentru un alt pacient si i-a administrat o grupa gresita de sange.









Tot saptamana aceasta ar urma sa fie numit un manager si la Institutul Catntacuzino, dupa ce se va consulta si cu ministrul Cercetarii si Inovarii, Serban Valeca.





”Sper ca saptamana viitoare sa gasesc o varianta pentru Institutul Cantacuzino. Iau in calcul orice optiune. Doresc sa pornesc Institutul Cantacuzino, nu pentru ca am eu o ambitie personala, ci pentru ca romanii au incredere in produsele de la Cantacuzino, romanii cunosc produse le de la Cantacuzino si cred ca impactul acceptantei de vaccinare va fi foarte mare. Nu fortam lucrurile pentru ca trebuie sa obtinam toate aprobarile, linia de vaccin nu este completa, va necesita investitii. Dar, din pacate, resursa umana de la Cantacuzino a cam plecat. Avem nevoie de cercetatori. Voi colabora cu domnul rector al Universitatii de Medicina si Farmacie ”Carol Davila”. Am solicitat studenti de la UMF care sa ma ajute la dosarele de preturi. Deci, ma misc, nu stau, nu sunt un tip care sa stea la cadura in birou, cum s-a spus la un moment dat, sunt un tip extrem de mobil”, a detaliat ministrul Sanatatii.