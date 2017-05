Subiectele zilei: Ce ar insemna un razboi cu Coreea de Nord: un milion de morti si pagube de miliarde de dolari; Toti oamenii mogulului. Bilantul contractelor cu statul din care s-a imbogatit Ghita; Cum au incercat colegii sa-l elimine din sistem pe Berbeceanu

Estimarile privind un razboi cu Coreea de Nord sunt sumbre. Potrivit publicatiei "Newsweek", un astfel de conflict s-ar solda cu cel putin un milion de morti. Iar aceasta in cazul in care nu ar fi vorba de un razboi nuclear. Bateriile artileriei nord-coreene se afla nu departe de zona demilitarizata care desparte Coreea de Nord de Coreea de Sud. Sunt mii - unele ascunse, altele la vedere, scrie publicatia citata. Si desi o parte din armament si din munitie este invechita, fortele americane stationate in Coreea de Sud afirma ca echipamentul militar este eficient, potrivit Adevarul Angela Merkel vine la Marea Neagra pentru a discuta cu Vladimir Putin: despre Ucraina, Siria si alte teme care afecteaza negativ relatiile germano-ruse. Are Putin interes pentru un schimb onest de idei? La sfarsitul lui aprilie 2015, mai multi deputati din Bundestag au primit un e-mail trimis chipurile de ONU. Au deschis fara sa banuiasca nimic fisierul atasat si au permis astfel unui virus-spion sa se cuibareasca pe serverele parlamentului german, unde a ramas mai multe saptamani si de unde a strans gigabiti intregi de informatii confidentiale. A durat ceva pana au fost inlaturate pagubele, mai mult pana cand problema a fost facuta publica. Treaba a fost una deosebit de penibila: dupa toate aparentele, Bundestagul german a cazut victima hackerilor rusi, scrie Deutsche Welle O conspiratie judiciara fara precedent - de asta pare sa fi avut parte comisarul Traian Berbeceanu, de la Brigada de Combatere a Crimei Organizate Alba. Inalta Curte de Casatie si Justitie a dat un verdict unic pana in prezent: referatul in baza caruia a fost arestat preventiv in 2013 comisarul Traian Berbeceanu este... un fals. Artizanii - sustin judecatorii instantei supreme - ar fi chiar autorii conspiratiei: doi procurori si un politist. "Avand in vedere gravitatea extrema a faptelor comise, cinismul de care au dat dovada, faptul ca au refuzat sa-si asume raspunderea pentru propriile fapte, justifica pe deplin aplicarea unor pedepse orientate la maximul prevazut de lege pentru faptele comise", se spune in motivarea condamnarii, potrivit Stirirle Protv.ro Sute de milioane de euro. Mii de contracte. Zeci de institutii publice. Acesta este bilantul afacerilor cu statul ale lui Sebastian Ghita. Un personaj care, pana nu demult, se putea lauda cu protectia celor mai inalti demnitari romani. Inclusiv a sefi lor serviciilor secrete, alaturi de care isi petrecea vacantele. Azi, Ghita e intr-o inchisoare din Serbia, in asteptarea extradarii. Acuzatiile impotriva lui sunt deocamdata minore in comparatie cu anvergura caracatitei economice pe care a coordonat-o, potrivit Romania libera. Magistratii si demnitarii care sunt membri ai unor loje masonice au obligatia de a arata acest lucru in declaratiile de interese pe care le depun. Intr-o ancheta fara precedent in justitia din Romania, procurorii DNA i-au acuzat de fals in declaratii pe fostul sef al Politiei Romane, Liviu Popa, si pe judecatorul Ovidiu Galea. Editorialul lui Coada, intitulat "Ordinea de zi: in cautarea prestigiului pierdut", a fost publicat pe 14 martie 2017 pe portalul juridice.ro. Pe 8 martie 2017, pe internet a aparut o inregistrare video de la un ritual masonic, care ar fi fost facuta in 2016. La aceasta ar fi participat inalti functionari si demnitari din statul roman, care purtau tinute masonice: sorturi, colane si manusi albe, potrivit Adevarul Unul dintre cele mai putin cunoscute episoade din istoria romanilor ardeleni este legat de perioada in care acestia au trecut la Reforma calvinista. In secolul al XVI-lea, romanii ardeleni au avut trei episcopi protestanti: Gheorghe din Sangeorz, Pavel Tordasi si Mihail Tordasi, in timp ce episcopul Bisericii Greco-Orientale (cum se numea pe atunci Biserica Ortodoxa), Sava de Geoagiu, a fost alungat din scaunul vladicesc pentru ca refuzase sa accepte Reforma calvinista. Romanii ardeleni au putut sa revina la confesiunea rasariteana ortodoxa abia dupa ce pe tronul Transilvaniei au venit principii catolici din familia Bathory, care au sprijinit refacerea Bisericii Ortodoxe, scrie Romania libera.