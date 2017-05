Romania Libera: Agentia de Cadastru a dat firmelor lui Sebastian Ghita contracte de aproape 55 milioane euro

Banii pe care Ghita i-a luat de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) s-au dus in conturile firmelor Asesoft, Teamnet si XOR-IT, toate detinute intr-un fel sau altul de fostul politician, pana de curand, potrivit sursei citate. Sumele au fost destinate achizitiei de programe informatice, mentenanta, servere si consumabile pentru ANCPI inca din 2007.Primul contract de la Cadastru, de circa un milion de euro, a fost primit de firmele lui Ghit in iunie 2007, cand la conducerea ANCPI fusese numite Robert Iulian Tatu de catre ministrul de Interne de atunci, Cristian David. Dupa alte cateva zile, pe 25 iunie 2007, a mai primit un contract de 610.000 euro, pentru a livra 22 de servere. In aceeasi zi, ANCPI a mai comandat servere in valoare de 130.000 euro.In aprilie 2009, cand ministerul de Interne era condus de PSD-istul Dan Nica, Teamnet a primit un contract de 4,8 milioane euro de la ANCPI pentru furnizarea sistemului cod de bare pentru arhivele de carti funciare.Pe 21 decembrie 2012, premierul Victor Ponta l-a numit pe Liviu Dragnea la sefia Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in subordinea caruia trecuse ANCPI, in 2011, printr-o decizie a Elenei Udrea.Inainte cu doua saptamani ca Dragnea sa preia mandatul la Dezvoltare, pe 8 decembrie 2012, directorul Marius Arthur Ursu anuntase organizarea unei licitatii.Aceasta, impartita in trei loturi, viza servicii de conversie carti funciare intr-o baza de date textuala si arhiva digitala in judetele Bistrita-Nasaud, Mures, Bihor, Alba, Caras-Severin, Harghita, Arad, Brasov, Timis. Valoarea estimata a contractului a fost stabilita la 48,2 milioane euro. Un an mai tarziu, in preajma sarbatorilor de Craciun din anul 2013 (mai exact, pe 23 decembrie) s-a semnat contractul cu firma Teamnet International SA, pentru toate cele trei loturi. Valoarea totala a contractului a fost stabilita la aproximativ 171,3 milioane lei, adica 38,2 milioane euro.Citeste restul articolului pe Romania Libera