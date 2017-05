Subiectele zilei: Primarul cu partie de 7 milioane euro la Bistrita schiaza in Austria. Ovidiu Cretu a plecat in excursie pe banii comunitatii; Satul cu cel mai scump teren agricol din Romania; Ministrul Andreea Pastirnac citeaza Eurostat si afirma ca in 2016 s-au nascut mai multi copii romani in diaspora decat in tara. Eurostat sustine ca nu detine asemenea date

Ovidiu Cretu, primarul PSD al orasului Bistrita, a devenit celebru dupa ce a indatorat pe 20 de ani comunitatea locala pentru o partie de schi de milioane de euro. In acelasi timp, edilul merge la schi in Austria, costurile cel putin ale uneia dintre excursii fiind suportate, in parte, de catre bistriteni. Primaria Bistrita a luat un credit de 20 de milioane de lei, pe 20 de ani, a mai pus 7 milioane de lei de la buget si a construit partia, desi societatea civila a avertizat in mod repetat ca proiectul nu e fezabil, zona fiind de joasa altitudine, cu zapada putina. In fapt, proiectul a fost ambitia primarului Ovidiu Cretu, care - dupa ce si-a construit o partie de 7 milioane de euro in oras - continua sa schieze in Austria, noteaza Romania Libera Localitatea Matca din Galati poate fi rezumata simplu: 12.000 de suflete, 3.000 de ferme legumicole, 1.000 de hectare de solarii, 200 de milioane de kilograme de legume pe an (13,5% din consumul romanilor), 50 de milioane de oua si preturi-record de 40.000 de euro pe hectarul de teren agricol. In ultimele decenii, satul galatean Matca a devenit, alaturi de la fel de faimoasele asezari legumicole de la Dabuleni, Vidra sau Baleni, un soi de brand de tara. Caci faima legumelor produse de matcasi (sa nu uitam ca satul cu 12.000 de suflete din sudul Moldovei este responsabil cu producerea a 8% din volumul national de legume cultivate in spatii protejate) a depasit demult granitele, ajungand, odata cu tirurile incarcate cu castraveti, rosii, vinete si altele, in peste 20 de tari ale Europei. Nicaieri in Romania n-o sa gasiti o aglomerare mai mare de solarii intr-o singura localitate, scrie Adevarul Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Andreea Pastirnac, a declarat, marti in cadrul unui eveniment organizat de Ziua Tineretului, ca in anul 2016 s-au nascut mai multi copii romani in diaspora decat in tara, informeaza Mediafax. Andreea Pastirnac considera ca aceasta situatie arata modul in care tanara generatie isi vede dreptul la mobilitate in Europa. "Astazi avem peste 4,4 milioane de cetateni romani in aceste comuntati (din diaspora - n.r.) si anul trecut pentru prima data, conform statisticilor Eurostat, s-au nascut mai multi copii in diaspora decat in Romania", a declarat Andreea Pastirnac, ministrul pentru Romanii de Pretutindeni. Reprezentantii din Luxemburg ai Eurostat au declarat, pentru RFI, ca aceasta institutie nu detine datele pe care le invoca ministrul Andreea Pastirnac, potrivit Romania Libera Deputatii PSD Eugen Nicolicea si Florin Iordache vor ca o comisie parlamentara de ancheta sa isi desfasoare activitatea chiar daca Parchetul a demarat in paralel o ancheta penala. Cei doi mai propun ca magistratii sa fie obligati sa dea explicatii in Parlament, altfel vor ajunge sa plateasca penal. Specialistii PSD in chestiuni juridice, Eugen Nicolicea si Florin Iordache, au depus o propunere legislativa privind modificarea statutului deputatilor si senatorilor. In prezent, legea interna a parlamentarilor spune ca o comisie de ancheta parlamentara isi inceteaza activitatea in momentul in care Parchetul porneste o ancheta penala pe acelasi subiect. In contextul in care PSD vrea sa ancheteze modul in care s-au desfasurat alegerile prezidentiale din 2009, iar procurorul-general a anuntat deja ca a inceput o ancheta, Nicolicea si Iordache vor ca cele doua demersuri sa mearga in paralel, conform Adevarul Anuntul a fost facut de cancelarul german si de presedintele Rusiei, cu ocazia intalnirii avute la Soci. Ambii stiu ca in conflictul din Ucraina lipseste nu acordul ci aplicarea prevederilor acordului existent. Presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, s-a declarat in cadrul intrevederii avute cu sefa executivului german, Angela Merkel, un sustinator al procesului de pace pentru estul Ucrainei. "Formatul Normandia ( compus din Germania, Franta, Rusia si Ucraina) trebuie sa-si continue activitatea si dupa alegerile prezidentiale din Franta", a subliniat Putin la capatul intalnirii avute cu Merkel la Soci. Conflictul din Ucraina impovareaza relatiile dintre Berlin si Moscova. Acordul de la Minsk, un plan de pace pentru estul Ucrainei incheiat prin mijlocirea lui Merkel, stagneaza. In rasaritul Ucrainei au in continuare loc lupte intre trupele Kievului si separatistii pro-rusi. Occidentul considera ca Rusia este obligata sa faca presiuni asupra separatistilor, in asa fel incat acestia sa aplice prevederile acordului, noteaza Deutsche Welle In copilarie, sa merg la Neptun, Venus sau Saturn era cea mai misto chestie pe care o puteam face. Litoralul romanesc inseamna acum doar Vama Veche si Mamaia. Daca te-ai uitat zilele astea la televizor (sper ca nu) numai despre statiunile astea doua a fost vorba in reportajele alea plictisitoare de 1 Mai, in care musai s-au folosit cliseele de rigoare: "petrecerea incendiara", "atmosfera boema" "distractia este in toi", "tinerii nonconformisti", in fine, ai inteles ideea. La mare nu inseamna insa doar la Mamaia si la Vama Veche. Pe vremuri, cand eram mic, ma duceam in fiecare an pe litoral cu parintii si aveam de unde alege: Neptun, Olimp, Saturn. Chiar si la Cap Aurora am fost o data. Si a fost foarte misto. "Distractia era in toi", cum ar zice astazi reporterii de televiziune. Nu sunt eu mare nostalgic, dar chiar m-am intrebat la un moment dat ce s-a mai intamplat cu statiunile astea?, informeaza Vice Judecatorii au dispus confiscarea a peste 30 de milioane de euro, in dosare de coruptie, in primele trei luni din an. Deciziile de confiscare au insotit condamnarile din peste 80 de procese. Majoritatea deciziilor definitive au fost insa cu suspendare, iar cei care au fost gasiti vinovati au fost obligati sa presteze munca in folosul comunitatii. In primele trei luni ale anului, judecatorii au pronuntat decizii de condamnare in 84 de dosare de coruptie. In mai mult de jumatate dintre cazurile solutionate definitiv, magistratii au dat decizii de confiscare, pentru recuperarea prejudiciului sau a sumelor primite drept mita. In total, statul roman ar avea de incasat, doar din aceste decizii, aproape 30 de milioane de euro. Cea mai substantiala confiscare a fost decisa in februarie. Cea mai mica - imediat dupa sarbatori, scrie Digi24