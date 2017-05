Subiectele zilei: Cum au zacut 60 de kilograme de heroina in Guvernul Romaniei; Proces pierdut pe banii constantenilor. Primaria Constanta a dat la gunoi 413 milioane lei; Bruxelles: reguli stricte pentru Brexit

Ruinele unei biserici vechi, care poarta ca pecete o inscriptie stranie, si cateva case prabusite partial, ascunse de vegetatia abundenta, au ramas marturii ale existentei satului Curpenii Silvasului, un loc tainic parasit complet de mai multe decenii, unde natura a creat peisaje fascinante. De aproape jumatate de secol un sat din Muntii Poiana Ruscai a ramas nelocuit. Asezarea se numeste Curpenii Silvasului si apartine comunei Toplita, aflata la 25 de kilometri de Hunedoara. Numele ciudat i-a ramas pe cateva harti digitale, chiar daca la recensamintele din ultimele decenii catunul ascuns de paduri de mesteacan si fag, de vegetatie abundenta, de curpeni (plante agatatoare) a fost declarat fara niciun locuitor, informeaza Adevarul. Ma numesc Viorel Moga si sint comandantul unei nave, arestata de autoritatile turce in 19 februarie 2017." Asa incepe mesajul disperat al unui marinar brasovean catre autoritati din opt state. De mai bine de doua luni de zile, el si echipajul navei "Sotra", in total 10 oameni, sint sechestrati in portul Gulluk, din Turcia. N-au gresit cu nimic, de vina e armatorul, care are de reglat niste chestiuni financiare cu statul turc. Nu se stie cind se vor rezolva, cind isi vor primi salariile si cind vor fi repatriati. Prinsi in chingile legilor internationale, marinarii de pe "Sotra", originari din Pakistan, Tanzania, India si Romania, mai au de infruntat si alte incercari: "intre timp s-a agravat situatia: astazi, 30 aprilie, este ultima zi in care avem mincare si nu stim daca, cine si cind ne va aproviziona. In citeva zile se va termina si combustibilul, vom ramine pe intuneric", noteaza monitorulexpres.ro. Populatia e ingrijorata de influenta ruseasca. Mii de maghiari au iesit luni pe strazile Budapestei si au strigat "Europa, nu Moscova!", in semn de protest fata de afinitatea guvernului autoritar fata de influenta Rusiei. Marsul a fost cea mai recenta demonstratie majora din ultimele saptamani impotriva viziunii pentru tara a prim-ministrului Viktor Orban. Liderul conservator incearca deliberat sa indeparteze Ungaria de valorile liberale si, spun criticii, se inspira tot mai mult din stilul de conducere al lui Putin. Marsul a avut loc la doua zile dupa ce Orban a fost chemat la o intalnire a partidelor UE de centru-dreapta, ingrijorate de noile legi maghiare controversate care sunt considerate un atac asupra libertatii academice, scrie Vice. Municipiul Constanta trebuie sa plateasca suma de 413.187.664,48 lei firmei care se ocupa de salubritate, Polaris M Holding. Decizia a fost luata de Tribunalul Iasi, in dosarul 2711/99/2016, inregistrat in iunie 2016. Suma reprezinta, conform deciziei instantei, "penalitati de intarziere datorate pentru neindeplinirea obligatiei prevazute in titlul executoriu - sentinta nr. 2605/2012 din data de 20.11.2012 (...), pentru perioada 01.02.2013-07.03.2016". Imediat dupa aflarea vestii, atat primarul Constantei, Decebal Fagadau, cat si administratorul unic al Polaris, Eduard Martin, au reactionat. Cei doi s-au intalnit la sediul primariei, pentru a discuta situatia, arata Romania Libera. UE a stabilit obiective concrete pentru negocierile de Brexit. Planul a fost insa criticat pe loc de guvernul de la Londra. Viitorul se anunta palpitant. Negociatorul-sef al UE, Michel Barnier, si premiera britanica, Theresa May, au o pasiune comuna. Le plac drumetiile pe munte. "Este o ocazie pentru a inainta pas cu pas, pentru a pasi ferm si a avea mereu partener de drumetie. In plus, piscul, adica rezultatul, nu trebuie scapat din ochi", a declarat Barnier miercuri la Bruxelles. El a adaugat razand: "Din mersul pe munte se pot invata multe despre negocierile ce ne stau inainte, intre Regatul Unit si celelalte 27 de state membre ale UE." In ciuda intregii agitatii din jurul negocierilor care cu siguranta vor fi dificile, miza nu va fi o pedepsire a Marii Britanii, a mai evidentiat responsabilul, potrivit Deutsche Welle. Nu mai putin de 60 de kilograme de heroina au fost descoperite in aprilie 2007 intr-un Porsche 911 Turbo Coupe, parcat mai bine de patru ani in garajul guvernului Romaniei. Gramada de heroina a fost gasita dupa ce masina a ajuns din custodia Secretariatului general al Guvernului in cea a Ministerului de Internel, fiind repartizata Inspectoratului General al Politiei pentru actiuni de filaj. Masina fusese confiscata in februarie 2002 de la doi cetateni turci asupra carora Politia de Frontiera a descoperit atunci alte 63 de kilograme de heroina. Autoturismul a apartinut afaceristului turc Berirmen Ferdi si fiului acestuia, care, pe 8 februarie 2002, au intrat in Romania pe la Vama Giurgiu. Dupa ce a ajuns la Ministerul de Internelor, autoturismul Porsche a fost trimis in service pentru a fi utilat corespunzator, iar unul dintre mecanici alte 60 de kilograme de heroina sub bancheta din spate, anunta EVZ