Subiectele zilei: Traian Basescu: Daca Dragnea vrea sa spuna ca nu a stiut ce amendamente a depus Serban Nicolae, trebuie sa caute un copil care nu intelege inca; Politicienii dubiosi care scapa de puscarie, daca va reusi vreodata PSD sa treaca gratierea; O decizie definitiva a Curtii de Apel Craiova poate arunca in aer caile ferate;

Fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu, a declarat, joi, la postul de televiziune RTV, ca daca seful PSD, Liviu Dragnea, vrea sa spuna ca nu a stiut ce amendamente a depus Serban Nicolae la proiectul legii gratierii, "trebuie sa caute un copil care nu intelege inca vorba, adica sa aiba vreo trei luni de la nastere". "Nicolae Serban, presedintele Comisiei juridice din Senat, a depus aceste amendamente cel putin de doua saptamani (...) Deci, Serban Nicolae a depus acele amendamente cel putin de doua saptamani, ca au si aparut in presa. Eu le-am depus saptamana trecuta. Dragnea face filmul pe care l-a facut si la Iordache (n.r. Florin Iordache), a stiut ordonanta de urgenta faimoasa numarul 13 si, cand a vazut ca a iesit lumea in strada, l-a dat afara pe Iordache", a spus Basescu, potrivit Romania Libera Politicienii au sefi, rude si amante care infunda puscaria si risca sa-i traga toarne si pe ei. E foarte posibil sa fi auzit deja despre asta, dar ma simt dator sa-ti repet: ieri, 3 mai 2017, majoritatea PSD-ALDE din comisia juridica a Senatului a votat gratierea unor fapte de coruptie precum luarea de mita, darea de mita si traficul de influenta. Daca te uiti peste proiectul trimis in iarna de Guvern catre Parlament, vei observa ca aceste infractiuni erau exceptate de la gratiere. Ce s-a votat ieri insa a fost un amendament propus de Serban Nicolae si Traian Basescu, prin care toate trei sunt eliminate de pe lista exceptiilor. Au fost cinci voturi pentru, toate de la majoritatea PSD-ALDE, trei impotriva - cate unul de la PNL, USR si UDMR, iar alte doua au lipsit cu desavarsire, pentru ca doi membri PNL nu s-au prezentat la dezbateri, scrie Vice Cei 1.131 de mecanici de locomotiva si 403 mecanici ajutori ai CFR Marfa pot da in judecata societatea pentru sporurile neacordate in perioada 2013-2015. Si au sanse mari sa castige. O decizie definitiva a Curtii de Apel Craiova, pronuntata la finele lunii noiembrie a anului trecut, obliga CFR Marfa se plateasca retroactiv diferente salariale si sporuri pentru cinci mecanici de locomotiva. Si nu sunt deloc putini bani. "Decizia definitiva nr. 4652/2016 emisa de Curtea de Apel Craiova a fost pusa in executare silita prin Biroul Executorului Judecatoresc Crangus Florina, conturile SNTFM CFR Marfa find poprite pentru suma de 248.611,82 lei", se arata intr-un raspuns al CFR Marfa la solicitarea in acest sens adresata de Romania Libera . Ministrul muncii, Olguta Vasilescu, este unul dintre parlamentarii care au votat saptamana trecuta cu ambele maini dezincriminarea penala a conflictului de interese. Ceea ce nu se stie este ca deputatul de Dolj ascunde un interes direct in mutilarea legislatiei penale. In 2016, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) a deschis un dosar penal pe numele fostului primar al Craiovei, in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de conflict de interese. Inspectorii Agentiei Nationale de Integritate (ANI) si procurorii de la Parchetul General s-au sesizat dupa ce GdS a dezvaluit ca Olguta Vasilescu si-a angajat cumnatul la biroul senatorial pentru perioada 2009 - 2012. Persoana in cauza este Ionel Pistritu, la vremea respectiva sotul surorii actualului ministru, Sorina Pistritu - secretar-sef la Departamentul de Chimie al Universitatii din Craiova, informeaza Gazeta de Sud Schimbarea de atitudine din Parlament nu i-a convins pe protestatarii din Piata Victoriei. Peste 100 de oameni s-au strans si astazi, in fata Guvernului, dupa ce mai devreme, Parlamentul a fost tinta, unui protest zgomotos. Zeci de soferi, motociclisti si biciclisti au tinut sa-si faca auzita parerea fata de votul din Comisia juridica a Senatului, initial favorabil condamnatilor pentru coruptie. Au claxonat indelung si au fluturat steaguri tricolore, intr-un protest in miscare, in jurul Palatului Parlamentului. Oameni nemultumiti ca tema gratierii coruptilor persista printre politicieni s-au strans si in Piata Victoriei. Sunt convinsi ca pasul inapoi facut de senatorii juristi a fost determinat de protestul precedent. Protestatarii sustin ca ar putea sa iasa din nou in Piata Victoriei in zilele urmatoare pentru ca, spun ei, politicienii n-au inteles nimic din cererile lor din februarie, scrie Digi24 Presedintele SUA s-a declarat miercuri optimist in privinta posibilitatii de reinstaurare a pacii in Orientul Mijlociu, cu ocazia intrevederii avute la Casa Alba cu presedintele palestinian Mahmud Abbas. "Vrem sa instauram pacea intre Israel si palestinieni", a declarat presedintele SUA, Donald Trump, ramanand insa evaziv in privinta modului in care vrea sa procedeze pentru a reglementa unul din cele mai vechi conflicte din lume, in care toti predecesorii sai au esuat. "Sincer, este poate mai putin dificil decat cred acesti oameni de atatia ani", a mai afirmat Trump cu privire la acest dosar delicat, in care cele doua pozitii sunt foarte distante iar neincrederea este mutuala. In picioare alaturi de gazda, presedintele palestinian, Mahmud Abbas, a rostit o scurta alocutiune intr-o tonalitate totusi optimista, potrivit Deutsche Welle