Subiectele Zilei: Toti oamenii mogulului: Ministerul de Interne a pompat 45 de milioane de euro in conturile firmelor controlate de Ghita; Doi romani din Italia au furat o masina de Politie cu tot cu politistul dinauntru; Mii de cladiri pot deveni un nou "Colectiv". Doar o firma din 20 are autorizatie de la pompieri.

Cel mai generos cu firmele controlate de Sebastian Ghita a fost ministrul PDL Vasile Blaga. Sub conducerea sa, Ministerul de Interne i-a acordat controversatului mogul IT trei contracte care au ajuns la valoarea totala de 33 de milioane euro. Firmele lui Ghita au mai ciugulit cateva sute de mii de euro si de la inspectoratele judetene de politie. Fostul deputat PSD Sebastian Ghita a detinut monopolul pe contractele Ministerului Afacerilor Interne (MAI) prin firmele 2K Telecom, Teamnet International si XOR-IT Systems in perioada 2009-2015. In toata aceasta perioada, ministri au fost Dan Nica (PSD), democrat--liberalii (atunci) Vasile Blaga si Traian Igas, liberalul Radu Stroe si politistul Petre Toba. Practic, indiferent de culoarea politica a ministrilor, "copilul minune" al contractelor publice, Sebastian Ghita, a fost un rasfatat al contractelor cu bani de la buget, relateaza Romania Libera Caz demn de un film de comedie spumoasa in Italia, la Trieste, acolo unde doi romani proaspat ajunsi in Peninsula au batut toate recordurile in materie de furt de masini dupa ce au incercat sa fuga cu o duba a politiei pe care nu se aflau insemne oficiale, dar in care se afla un politist. Din nefericire pentru cei doi romani, politistul din duba, care facea un filaj pentru prinderea unei retele de traficanti de droguri, i-a arestat la scurt timp dupa ce hotii au incercat sa porneasca masina de la firele din bord. Dupa cum relateaza publicatia Il Piccolo, romanii au observat ca masina era parcata de mai multa vreme acolo si, in prima faza, s-au gandit ca ar putea fi ceva de furat inauntru. Au incercat una dintre portiere si "surpriza" usa s-a deschis. Odata vazuti in duba, ei s-au gandit apoi sa o fure cu totul, motiv pentru care au incercat sa o porneasca cu ajutorul firelor de sub bord, scrie Adevarul. Jenor Beudean, liberalul care a agresat o femeie in plina strada anul trecut, s-a intors in politica. Cat despre incidentul care l-a facut celebru in vara anului trecut, Jenor Beudean spune ca a fost urmarit in acea zi cu un aparat foto DSLR, care a facut 126 de poze in cateva secunde si astfel a fost surprins incidentul, mediatizat ulterior. In luna iunie a anului 2016, numele vicepresedintelui PNL Bistrita-Nasaud Jenor Beudean devenea cunoscut in intreaga tara. Totul dupa ce ar fi agresat o femeie in plina strada. Incidentul a fost facut public de sotul femeii de 27 de ani, pe Facebook. Postarea era insotita de mai multe fotografii, care aratau clar cum Jenor Beudean o imbrancea si agresa pe femeie. Cu toate acestea, incidentul a fost doar partial confirmat de Jenor Beudean, care a sustinut pana in ultimul moment ca nu a agresat-o pe femeie.Imediat dupa acest incident, Jenor Beudean si-a dat demisia din partid, pentru a nu strica imaginea PNL-ului. La jumatate de an insa, mai exact in luna decembrie, acesta a revenit in partid, cu discretie maxima, noteaza Adevarul Familia barbatului care apare pe pachetele de tigari fara acordul sau, spun rudele, va da in judecata, la finalul lunii mai, Comisia Europeana si Parlamentul European, la Curtea de Justitie a UE, a declarat avocatul Adrian Cuculis. Acesta a precizat ca familia cere daune morale de un milion de euro."Procesul nu se va desfasura in Romania, ci la Bruxelles, la Curtea de Justitie a Uniunii Europene. Tehnic vorbind, trebuie sa chemam in judecata Parlamentul European si Comisia Europeana, pentru ca cele doua au emis directiva respectiva ce a dus la implementarea in Romania a legii ce aduce aceste noutati pe pachetele de tigari, Directiva 40, iar pozele respective se regasesc in aceasta directiva, 40", a declarat avocatul familiei, Adrian Cuculis. El a precizat ca Tratatul de functionare al UE, prin comparatie cu Curtea de Justitie a UE, spune foarte clar ca daca un cetatean membru este afectat de un act cu putere de lege, directiva, emis de Comisia Europeana sau de Parlamentul European, atunci persoana fizica are posibilitatea fie sa anuleze actul respectiv, fie modificarea partiala a actului, anunta Gandul Tragedia Colectiv nu a fost o lectie pentru toata lumea. Doar o firma din 20 are autorizatie de la pompieri. Chiar daca o noua lege le-a permis patronilor sa functioneze timp de un an pe propia raspundere, acestia nu s-au grabit sa intre in legalitate. ISU spune ca afacerile multor proprietari de cluburi sau magazine ar putea fi inchise din aceasta cauza. Pe de alta parte, insa, legea le permite acestor patroni sa-si redeschida localurile pana la o decizie definitiva a instantei. Orice restaurant, club sau bar deschis fara acordul pompierilor poate sa treaca printr-o tragedie. Un incendiu devastator care sa faca zeci de victime n-ar putea fi prevenit fara masurile stricte de securitate stabilite de salvatori. Potrivit legii, cei care construiesc de la zero cladirile in care vor deschide un local trebuie sa obtina un aviz pozitiv de la ISU. Documentul este eliberat doar daca proiectul este intocmit fara greseala. Cu avizul in mana, constructia se poate finaliza. Potrivit legii, dupa receptie, patronul este obligat sa ceara pompierilor si autorizatia finala pentru functionare. Asta nu se mai intampla, insa."Nu se mai intoarce din diverse motive. Nu a respectat proiectul sau ce si asumat in aviz", spune Daniel Vasile, purtator de cuvant la ISU Bucuresti, citat de Digi 24 La Chisinau se vorbeste despre o "alianta" neoficiala intre socialistii pro-rusi si Partidul Democrat, care controleaza momentan puterea.Aceasta dupa ce vineri proiectele de legi privind sistemul uninominal (initiativa PDM) si mixt (initiativa a presedintelui Dodon, sustinuta de deputatii socialisti) au fost introduse subit pe agenda sedintei plenare a Parlamentului. Joi, la Biroul Permanent al Parlamentului (care stabileste agenda sedintelor plenare), nici democratii, nici socialistii nu au cerut introducerea controversatelor proiecte pe agenda sedintei de vineri."Pe furis, pe ascuns...Nu s-a mers procedural, prin comisiile parlamentare. ..Balena uninominala a intrat in Parlament si vine sa ucida democratia in Moldova", a declarat deputatul liberal Lilian Carp. Liberalii (parte a guvernarii controlate de PDM) au parasit sala de sedinte a Parlamentului in semn de protest. Analistii politici cred ca cele doua proiecte vor fi comasate, iar in cele din urma, datorita unui targ intre PDM si PSRM, Moldova se va alege cu un sistem electoral mixt. ONG-urile si partidele de opozitie isi mobilizeaza urgent sustinatorii la proteste in fata Parlamentului, pentru a bloca schimbarea actualului sistem electoral (pe liste de partid), scrie Deutsche Welle