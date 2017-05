Subiectele zilei: Pericolele ce pandesc Romania, in viziunea fostul director CIA si a fostului comandant NATO; Toti oamenii mogulului: Ministerul si ANAF au bagat 27,5 milioane de euro in conturile firmelor fostului deputat PSD; Sefa Reprezentantei Comisiei Europene in Romania: "UE este ca Dumnezeu: iti da, dar nu-ti baga in traista"

Romania este doar o piata de desfacere pentru tarile din vestul UE", "Platim mai mult decat obtinem de la UE", "Aderarea a dus agricultura la sapa de lemn" - iata cateva dintre miturile care au circulat in ultimul deceniu in Romania cu privire la neajunsurile pe care tara noastra le-ar fi avut dupa aderare. Despre toate acestea am discutat cu Angela Cristea, sefa Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. Vorbind despre fondurile europene sefa Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, Angela Cristea, a amintit de o cunoscuta vorba de duh romaneasca: "Dumnezeu iti da, dar nu iti baga in traista". "Asa e si cu UE, iti da dar nu iti baga in traista, in traista isi baga cei care vazand o oportunitate stiu sa o si foloseasca", a punctat Cristea, citata de Adevarul. Te-ai gandit vreodata de ce iei un anumit medicament? Poate medicul tau le-a primit cadou de la o companie farmaceutica sau a fost mituit cu o cina ca sa-ti prescrie tie un anumit anti-depresiv sau anticonceptional. Restrictiile acestor "indemnuri" pot schimba drogurile generice ieftine sugerate de doctori, conform unui studiu recent publicat in Journal of the American Medical Association. Procesul prin care reprezentantii companiilor farmaceutice viziteaza cabinetele doctorilor are un nume dragalas: detaliere. In timpul acestor vizite de educare a medicilor asupra medicamentelor, ei ar putea sa faca cinste cu o masa in oras sau sa ofere alte cadouri. Aceste atentii, oricat de mici, au un impact mare, informeaza Vice. Fostul deputat pesedist Sebastian Ghita si-a extins afacerile si in zona finantelor publice. A beneficiat de contracte finantate din fonduri europene, dar si din bugetul statului. Doar de la Ministerul Finantelor Publice a incasat nu mai putin de 19,2 milioane euro. Mai mult de jumatate din aceasta suma a castigat-o in mandatul de ministru al liberalului Sebastian Vladescu. In paralel, firmele lui Ghita au mai primit contracte si de la institutiile subordonate Ministerului de Finante. Cum ar fi Agentia Nationala de Administrare Fiscala, care a contractat servicii si achizitii de 8,3 milioane euro. Firmele controlate direct sau prin interpusi de Sebastian Ghita au inceput sa primeasca contracte de la Ministerul Finantelor Publice in anul 2008. Pe atunci, ministerul era condus de liberalul Varujan Vosganian, iar in fruntea Guvernului se afla Calin Popescu Tariceanu, scrie Romania Libera. . Ministrul de externe german, Sigmar Gabriel, a salutat victoria lui Macron printr-un mesaj pe Twitter. "Franta a fost, este si ramane in centrul si in inima Europei", a scris seful diplomatiei de la Berlin. Presedintele francez Francois Hollande a fost primul care l-a felicitat pe Emmanuel Macron pentru victorie, chiar inainte de inchiderea urnelor, potrivit unui comunicat "L-am sunat in aceasta seara (duminica - n.r.) pe Emmanuel Macron pentru a-l felicita calduros pentru alegerea sa la Presedintia Republicii", a transmis Hollande intr-un comunicat, potrivit EurActiv Franta alege duminica intre un democrat si o extremista de dreapta. Si, pentru ca mai toti francezii sunt democrati si nu extremisti de dreapta, Emmanuel Macron va castiga. Si totusi, socul cauzat de Brexit si de alegerile prezidentiale din SUA nu a fost depasit de europenii care privesc acum cu mare ingrijorare spre Paris. Daca Marine Le Pen ar deveni cu adevarat presedinta celei de-a cincea republici, atunci scrutinul din Franta va fi mai important pentru europeni decat votul din propriile lor tari. Intr-un astfel de caz, electoratul francez ar semna in numele tuturor europenilor condamnarea lor la moarte. Chiar daca rasfatatii cetateni comunitari tind sa uite uneori, exista in continuare state care asteapta sa fie integrate in UE, noteaza Deutsche Welle. Romania trebuie sa inteleaga ca se afla intr-o vecinatate "provocatoare", cu pericole ce pandesc de peste tot, spune Philip Breedlove, fost comandant al fortelor militare NATO. "Cred ca e important ca Alianta sa arate sprijin pentru tarile de la Marea Neagra, aratand ca aici este o regiune in care Alianta are operatiuni", a declarat Breedlove in emisiunea Ultima editie de la TVR. "Este important ca tari precum Romania sa inteleaga ca se afla intr-o vecinatate provocatoare - la nord este razboiul proxy din Ucraina, Rusia la nord-est, Iranul la sud, Turcia si toate problemele de la granita cu Siria - o multime de probleme care sunt ingrijoratoare pentru aliatul nostru Romania", a adaugat fostul sef al trupelor Aliantei Nordatlantice, citat de EVZ