​Subiectele zilei: Prigoana fumatorilor. Noi masuri impotriva impatimitilor de tigari; Tinichigiii Dreptului: Presedintii comisiilor juridice din Parlament, Serban Nicolae si Eugen Nicolicea, sunt extrem de discreti cu studiile lor; Macron: un presedinte fara partid

Noile pictograme de pe pachetele de tigari, care sunt mai dure, i-au determinat pe romani sa sune in disperare la numarul de telefon inscriptionat pe pachete. Daca unii solicita sprijinul psihologilor, altii spun ca imaginile sunt prea dure si ii baga in sperieti pe copii, arata specialistii. Potrivit Directivei Europene antifumat, pana pe 20 mai trebuie sa dispara de pe piata si tutunul aromat. Noile pachete de tigari, cu pictograme care ocupa aproape intreaga suprafata a pachetelor care se gasesc in comert ii inspaimanta pe copii, dar si pe fumatori. Cel putin asa sustin specialistii pneumologi care au testat piata. De altfel, acesta era si efectul asteptat de autoritati atunci cand au decis implementarea Directivei Europene antimufat, pe care Romania avea obligatia de a o transpune in legislatie, la fel cum au procedat 90% din statele membre ale Uniunii Europene, informeaza Adevarul. Ciolos s-a cam saturat ca oamenii sa-i scrie pe Facebook ca nu se implica destul, asa ca le-a raspuns la Cluj. Am fost weekend-ul asta la Cluj, la TEDxEroilor, una din conferintele alea cu vedete si nu numai care au inceput sa prinda destul de mult in Romania. Probabil ca stii la ce sa te astepti - un loc unde oamenii vin sa asculte ceva numit "ideas worth spreading", sa faca networking si sa fie inspirati sa faca lucruri marete sau ceva de genul asta. In orice caz, conferinta n-a fost doar despre vedete care iti ziceau discursuri motivationale. Erau si anonimi care lucrau la proiecte cu impact social imens, gen sisteme autonome pentru apa potabila in zone izolate ale lumii, panouri solare la preturi foarte mici, iar in Cluj proiectul Food Waste pentru scaderea nivelului de risipa al alimentelor, relateaza Vice. Presedintii comisiilor juridice din Parlament sunt extrem de discreti cu studiile lor. Eugen Nicolicea nu are experienta in domeniu. Serban Nicolae a terminat o facultate de drept, trecuta la secret, si a obtinut prima slujba onorabila abia dupa varsta de 30 de ani. Din biografia de senator a scos perioada in care a fost muncitor. Serban Nicolae a fost promovat de Ion Iliescu, cel care l-a luat peste tot, prezentandu-l deopotriva lui Putin, dar si Papei Ioan Paul al II-lea. Este neclar cum a ajuns Nicolae in intimitatea fostului presedinte. Presa mentioneaza adesea ca a fost soferul sau, cum se apara el, avocatul lui Catalin Voicu, primul parlamentar condamnat pentru fapte de coruptie. Voicu a fost, la randul sau, un apropiat al lui Ion Iliescu, precizeaza Romania Libera. Pe 8 mai 2017 se implinesc 96 de ani de cand s-a infiintat Partidul Comunist Roman, pe scurt PCR, care a fost sarbatorit ultima data in 1989, la varsta de 68 de ani. Viitorul PCR s-a intrerupt brusc in decembrie 1989, incercarile unor nostalgici de a-l readuce la viata neavand sorti de izbanda. Romania libera, care era ziarul Consiliului National al Frontului Democratiei si Unitatii Socialiste, titra astfel pe 8 mai 1989: Partidul Comunist Roman - constiinta vie a natiunii, centrul sau vital, stegarul neinfricat al poporului nostru in lupta pentru socialism si comunism, iar sub titlul era redat un citat din tovarasul Nicolae Ceausescu, secretar general al PCR si presedinte al Republicii Socialiste Romania, noteaza EVZ. "En marche", miscarea care l-a reprezentat pe Emmanuel Macron in campanie, vrea sa devina un partid cu acte in regula, pentru a-i asigura noului presedinte puterea necesara guvernarii. Formatiunea va avea un nume nou. Emmanuel Macron este nu doar primul presedinte al celei de-a cincea Republici care nu provine din randurile celor doua mari partide traditionale; el nu a avut in campania electorala sprijinul niciunui partid propriu, fiind reprezentat doar de o miscare numita "En marche!". Una creata abia cu un an in urma. Faptul ca a castigat alegerile prezidentiale fara sa se bazeze pe vreun aparat de partid este in sine senzational si un semn al noilor vremuri politice din Franta. Dar pentru a-si impune obiectivele politice, el are nevoie de o baza de exercitare a acestei puteri in cadrul legislativului de la Paris, scrie Deutsche Welle Programul de convergenta 2017-2020 aprobat vineri de guvern contine masura introducerii de la 1 iulie a unui mecanism de plata defalcata a TVA. Ministrul de Finante, Viorel Stefan (foto), a explicat cursdeguvernare.ro aceasta initiativa, asigurand ca aceasta schimbare este in linie cu directivele europene si nu va afecta mediul de afaceri. Ministrul de Finante a declarat luni ca s-a inspirat din legislatia altor state membre UE atunci cand a propus introducerea mecanismului de plata defalcata a TVA. Modelul italian aplicat in Romania: in ce consta. "Italia a testat timp de 2 ani acest mecanism, pe care l-a aplicat pentru achizitii publice. In esenta, la achizitia de bunuri sau servicii, taxa pe valoarea adaugata ar urma sa fie platita de catre beneficiar direct in contul de TVA pe care furnizorul il are deschis la Fisc, arata Curs de Guvernare