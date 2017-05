Subiectele zilei: Culisele sedintei in care Misu Negritoiu a scapat de revocare; Familia traditionala, intre "restrangerea drepturilor unor cetateni" si o "reactie normala si legala"; Un soldat german a fost retinut sub acuzatia ca planuia un atentat terorist

Un scandal in plenul Parlamentului a provocat o lipsa de cvorum avand ca efect amanarea revocarii presedintelui ASF, Misu Negritoiu. In mod ciudat, din sala au plecat si o parte a parlamentarilor ALDE si PSD, care nu erau implicati in scandal. Parlamentul nu a reusit, nici marti, sa il revoce pe Misu Negritoiu din fruntea Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), dupa o sedinta a plenului reunit care ridica numeroase semne de intrebare. Astfel, pe ordinea de zi se afla un raport de revocarea acestuia, intocmit de comisiile de specialitate in luna octombrie a anului trecut. Teoretic, parea o formalitate: in afara de seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu - (ALDE), niciun lider politic nu se pozitionase in favoarea lui Misu Negritoiu, potrivit Romania Libera Initiativa Coalitiei pentru Familie in vederea modificarii Constitutiei pentru a redefini casatoria ca act al uniunii intre un barbat si o femeie este considerata ca fiind o actiune antidemocratica de catre comunitatea gay, iar asta pentru ca, potrivit acestora, se incalca drepturile minoritatilor sexuale. Pe de alta parte, Coalitia pentru Familie sustine ca demersul este in acord cu legislatia nationala si europeana. "Decizia nu face decat sa confirme ca parlamentarii romani nu si-au inteles rolul de reprezentare a tuturor cetatenilor, inclusiv a minoritatilor sexuale. Romania se afla la coada Europei in materie de protectie a acestor minoritati, iar initiativa legislativa cetateneasca de modificare a Constitutiei nu face decat sa produca si mai multa discriminare", sustine Vlad Visky, presedintele MozaiQ, ONG care militeaza pentru drepturile LGBT. In replica, Ioan Solea, presedintele Coalitiei pentru Familie, spune ca demersul este unul legal si legitim, noteaza Adevarul Un al doilea militar german suspectat ca are convingeri de extrema dreapta si ca ar fi participat la un proiect de atentat impotriva unor personalitati politice germane a fost arestat, a anuntat marti Parchetul antiterorist de la Berlin, informeaza AFP citata de Agerpres. Acest nou suspect, identificat ca Maximilian T., cetatean german in varsta de 27 de ani, este acuzat de "pregatirea unui atentat grav", alaturi de alti doi suspecti, arestati la sfarsitul lui aprilie: Mathias A., un student german in varsta de 24 de ani, si Franco Albrecht, un ofiter in varsta de 28 de ani. Cei trei barbati intentionau sa atace personalitati responsabile, in opinia lor, de 'esecul in materie de politica a imigratiei sau angajate in februarie in primirea de refugiati', precizeaza comunicatul Parchetului, scrie Romania Libera Un bistritean stabilit in Anglia s-a trezit cu o amenda de doua sute de lei din partea Politiei Municipiului Bistrita, pentru ca a adresat injurii PSD-ului. Amenda a fost data la legea nr. 61/1991, punctul 1, care spune ceva de genul: Savarsirea in public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, amenintari cu acte de violenta impotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natura sa tulbure ordinea si linistea publica sau sa provoace indignarea cetatenilor ori sa lezeze demnitatea si onoarea acestora sau a institutiilor publice. Poate ca-ti mai amintesti de episodul asta in care liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, spunea despre el ca face parte din "tabara talibana a PSD" si ca nu-l intereseaza "nici macar 100 000 de ragalii adunate de undeva", informeaza Vice In plan intern, noul presedinte al Frantei se va lovi de multe obstacole. El va trebui, totusi, sa-si gaseasca puterea de a stabiliza Uniunea Europeana - sa speram ca impreuna cu Germania, este de parere Bernd Riegert. Omul are curaj. In seara victoriei electorale a intrat pe scena in acordurile imnului Europei. Oricare alt sef de stat sau de guvern european ar fi indraznit cu greu acelasi lucru. Acum speranta este in Emmanuel Macron, noul presedinte al Frantei. Nu numai francezii asteapta de la el sa fie salvati, ci si pentru restul Europei este promitator acest copil-minune, acest Obama francez, acest Trudeau sau alte asemenea comparatii. In discursul sau din seara victoriei, Macron a recunoscut ca va fi greu sa implineasca toate asteptarile. Pentru Uniunea Europeana cea macinata de criza alegerea unui presedinte francez energic si carismatic, asemanator fostului lider al Casei Albe sau actualului premier al Canadei, este o veste buna, conform Deutsche Welle Premierul Sorin Grindeanu a afirmat marti, la Viena, referitor la initiativa cetateneasca privind redefinirea familiei, ca poporul roman va decide prin vot ce se va intampla. "E vorba de un proiect, pana la urma poporul roman va decide prin vot calea pe care sa o apucam. Parerea mea personala o stiti. Sunt printre cei 3 milioane de romani care au semnat 'pentru', dar (...) e o prima etapa. Pana la urma (...) e o propunere de modificare a Constitutiei, iar romanii vor decide 'da' sau 'nu' printr-un vot. Eu cred ca e calea corecta", a declarat Grindeanu, fiind intrebat cum comenteaza faptul ca plenul Camerei Deputatilor a adoptat, marti, initiativa cetateneasca pentru revizuirea Constitutiei cu privire la redefinirea familiei. Intrebat daca aceasta initiativa va duce la dezbinare, Grindeanu a raspuns: "Eu cred ca pana la urma decizia (...) trebuie sa fie la romani, iar decizia poate fi data prin (...) acea consultare, potrivit Digi24 Unul din doi bebelusi din Romania sufera de anemie, este un numar dublu de copii fata de Occident. Alimentatia nepotrivita si deficientele de ingrijire aduc copiii in aceasta situatie. Grav este ca statul nu are grija sa ofere investigatiile medicale necesare copiilor. Parintii spun ca se deconteaza un numar foarte mic de analize. Pentru restul investigatiilor, familiile sunt nevoite sa scoata mereu bani din buzunar, cu toate ca in teorie pentru copii sistemul de sanatate asigura gratuitate. Multi copii risca sa faca anemie inca din primele patru luni de viata. De cele mai multe ori li se intampla copiilor nascuti prematur, iar in Romania, la fiecare cinci ore, un copil mai mic de un an moare. Nu este o simpla statistica, este realitatea cruda. La noi in tara, una dintre afectiunile care pot fi prevenite afecteaza foarte multi copii si daca nu este tratata la timp si corespunzator poate avea consecinte grave - anemia, noteaza Gazeta de Sud