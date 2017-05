RISE Project: Furnizorul de internet RCS-RDS, actionat in instanta in Statele Unite

Grupul de afaceristi americani este condus de William Hawkins un investitor american care a intrat acum mai bine de zece ani pe piata serviciilor de telecomunicatii din Ungaria. Acesta sustine, conform plangerii din proces, ca a investit bani si a adus tehnologie inovatoare intr-un grup de firme de telecomunicatii din tara vecina, dar ca a ramas fara bani si fara firme dupa ce a fost pacalit de patronul acestora, cetateanul maghiar Laszlo Borsy. Grupul de firme in care a bagat bani americanul include compania de televiziune prin cablu i-TV care a fost cumparata de grupul din care fac parte RCS-RDS si DIGI in cadrul unor tranzactii din 2008, fara ca Hawkins si ceilalti, in calitate de actionari majoritari, sa-si dea consimtamantul.Aceste tranzactii au avut insa loc la un an dupa ce Hawkins a castigat un proces impotriva lui Borsy si i-TV. Verdictul dat de justitia din Virginia si confirmat dupa recurs de Curtea de Apel a Statelor Unite, a impus lui Borsy si firmelor sale sa-i plateasca lui Hawkins si celorlalti daune in valoare de 1,8 milioane de dolari. Acestia nu au vazut insa niciun ban fiindca Borsy a facut o serie de manevre care au dus la inghitirea i-TV de catre furnizorul de internet si televiziune prin cablu, RCS-RDS/DIGI. Hawkins sustine in plangere ca avocatii RCS-RDS/DIGI cunosteau verdictul dat de justitia americana insa au ales sa-l ignore.Hawkins mai spune ca a incercat de-a lungul ultimilor ani sa-si recupereze banii insa structura de proprietate neclara din spatele DIGI Kft, firma maghiara din grupul RCS-RDS, a fost o piedica de netrecut. "Apoi insa, in 2016, OCCRP, RISE Project si EurActiv Romania au publicat Internet Ownership Project (...) Proiectul, finantat de Knight Foundation si de German Marshall Fund Black Sea Trust, a dezvaluit si clarificat structura opaca de proprietate a DIGI", specifica americanii in plangere.Contactat de RISE Project, Ioan Bendei administrator al RCS-RDS a declarat ca nu poate da detalii despre acest subiect: "N-as putea sa va spun pentru ca nu m-am ocupat eu de problema. Trebuie contactat departamentul juridic. Eu sunt plecat din tara."