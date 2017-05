Subiectele zilei: Cat de traditionala mai este familia intr-o tara unde aproape o treime din copii se nasc in afara casatoriei? Comparatia cu Europa; Trolii moldoveni si razboiul lor absurd impotriva Romaniei; Dezvaluiri ale unui spion roman din SUA

Parlamentul a votat marti, cu o majoritate covarsitoare, redefinirea familiei in Constitutie. Modificarile nu se refera, insa, doar la precizarea explicita referitoare la cuplul barbat-femeie care sa stea la baza casatoriei. Ci ele ignora si situatiile si starea de fapt in care se gasesc atat parintii cat si copii aflati, cu totii sau partial, in afara casatoriei legalizate. Cata legatura cu realitatea demografica are insa familia traditionala intr-o tara in care aproape o treime din copii se nasc in afara casatoriei - uniuni consensuale, familii monoparentale (in special mame singure)? Iata situatia de fapt: inainte de 1990, divorturile si mai ales nasterile in afara casatoriei erau exceptii: doar 3 - 4% din copii se nasteau in afara casatorie, 75% din copii erau nascuti in cadrul primei casatorii, scrie Curs de Guvernare Adunate, seriile de analize despre trolii rusi ne spun ca sunt comentatori dirijati in spatiul virtual ce administreaza bloguri, site-uri, conturi de socializare false, posteaza si comenteaza cu regularitate mesaje anti-occidentale si pro-ruse, in schimbul unei remuneratii consistente. S-a mai scris despre ei ca sunt organizati intr-o structura formata din jurnalisti, bloggeri si comentatori online, numita neoficial "Armata de trolli a Kremlinului" si condusa de serviciile secrete din aceasta tara. Dupa dezbaterea publica ce ne-a oferit o serie de termeni noi si altii mai vechi readusi in prim-plan, Centrul de Excelenta pentru Comunicare Strategica al NATO din Riga vine cu cateva tipuri de troli rusi care actioneaza in Letonia si alte state europene, anunta Adevarul. In ultimii trei ani, Romania nu a atras aproape niciun euro din fondurile europene destinate dezvoltarii regionale. In 2017, Romania arata, din multe puncte de vedere, ca o tara subdezvoltata. Vedem in continuare stiri despre copii care invata in containere, pentru ca autoritatile nu au avut bani sa le faca scoli. Sunt spitale in care nu s-a mai investit un leu de 20 de ani si drumuri proaste pe care-ti rupi masina. Nu avem bani pentru a construi tot ce ne dorim, este raspunsul dat frecvent de politicieni in astfel de situatii. Problema e ca scuza asta nu prea mai tine in zilele noastre. Exista fonduri europene gandite exact pentru reparatii de scoli si spitale sau pentru constructia de drumuri, relateaza Vice Firmele controlate de fostul deputat pesedist Sebastian Ghita au primit, in ultimii zece ani, peste 23.000 de contracte de la institutiile publice centrale si locale. Printre clientii firmelor fostului deputat PSD se numara institutii grele din statul roman. Printre aceste institutii-cheie se afla Ministerul Muncii, cel al Justitiei, Tribunalul Bucuresti, Externele, Armata, Autoritatea Electorala Permanenta, Serviciul Roman de Informatii, dar si companii la care statul detine pachetele majoritare de actiuni. Elena Udrea era considerata una dintre cele mai puternice femei din Romania in mandatele de presedinte ale lui Traian Basescu. In anul 2007, a adus-o la Bucuresti pe Ana Maria Patru, vicepresedinte PDL Valcea, si a montat-o in functia de vicepresedinte al Autoritatii Electorale Permanente (AEP), arata Romania Libera. Se spune in mod gresit ca dezbaterea despre definitia familiei in Constitutie ar fi o ilustrare a luptei dintre o majoritate opresiva si o minoritate oprimata. In realitate este vorba despre cu totul altceva. Camera Deputatilor a adoptat propunerea legislativa de revizuire a Constitutiei care propune modificarea art. 48, alin. 1 din Constitutie pentru inlocuirea termenului "soti" cu sintagma "barbat si femeie" in definirea familiei si casatoriei. Dar procedura parlamentara este insotita de o polemica aprinsa in mediile private si pe retelele de socializare, simultan cu tentativa de semn contrar de a obtine o decizie de recunoastere a casatoriei homosexuale la Curtea Constitutionala. Am mai scris despre acest subiect aratand, in linii mari, ca militantii emanciparii homosexuale urmaresc un ideal gresit si ca ei vor fi primii deceptionati. Mariajul in termeni istorici nu are o legatura necesara cu iubirea pasionala, avand temeiuri cu totul diferite, precizeaza Deutsche Welle Constantin Rauta, ofiter al Directiei de Informatii Externe (DIE) si colaborator al Securitatii sub numele conspirativ "Calin", este trimis la New York, in 1973, pentru a pregati vizta pe care tiranul comunist Nicolae Ceausescu urma sa o faca in SUA. Odata ajuns, Rauta, care avea asupra sa o valiza cu documente strict secreta, cere azil politic. Pe 2 septembrie 1974, justitia comunista il condamna la moarte, pentru tradare Rauta redobandindu-si cetatenia romana abia in 2011, la capatul unui proces care a durat mai multi ani. Fostul spion, acum cetatean american, este singurul caz de condamnare la moarte din perioada regimului comunist, care nu a fost anulat de justitie. Potrivit flux24, Constantin Rauta (foto jos) nu si-a incheiat inca socotelilele cu trecutul, dezvaluind acum o serie de amanunte aproape incredinbile despre momentul in care a ajuns in SUA si a cerut azil politic, noteaza EVZ.