Subiectele zilei: Antreprenor de Europa, cu buletin de Romania. Ce ne-a adus Uniunea Europeana: "undita" si echipa; Care sunt cele mai urmarite emisiuni de divertisment din Romania; Jumatate din turismul de pe litoral se face la negru

In plina epidemie de rujeola, soldata cu 25 de copii morti, romanii se tin inca de discutii pro si contra. Epidemia de rujeola si lipsa vaccinurilor din cabinetele medicilor tin capul de afis al actualitatii in domeniul sanatatii, iar o dezbatere publica a proiectului Legii vaccinarii a avut loc joi. Taberele pro si contra imunizarii par sa se delimiteze si mai mult, iar organizatiile internationale de profil arata cu degetul spre Romania pentru numarul mare de cazuri de boli contagioase la copii. Autoritatile par depasite de amploarea epidemiei de rujeola, care a facut pana acum 25 de victime, din cele peste 5.000 de cazuri inregistrate la nivel national. Si totusi paradoxul apelurilor publice la vaccinare in contextul crizei vaccinurilor din schema nationala de imunizare fac misiunea lor aproape imposibila. Medicii si parintii primesc doar promisiuni, in conditiile in care dozele de vaccinuri ROR (pentru rujeola, ore-ion si rubeola) si hexavalent (pentru difterie, tetanos, tuse convulsiva, poliomelita, hepatita B, boli produse de Haemophilus) livrate in tara sunt insuficiente, noteaza Romania Libera "Romanii au talent" este de departe cea mai urmarita emisiune, reusind sa inregistreze cifre aproape duble in comparatie cu productia ce ocupa locul secund in topul audientelor din luna aprilie. Fiecare editie a sezonului 7 "Romanii au talent" a fost urmarita, in medie, de aproape 2,5 milioane de telespectatori din intreaga tara, ocupand locul fruntas in topul audientelor inregistrate in luna aprilie de programele de divertisment, potrivit site-ului Paginademedia.ro. Show-ul culinar "Chefi la cutite" este cea mai urmarita emisiune a Antenei 1, cu peste 1,3 milioane de privitori la fiecare editie. Podiumul este completat de "Roata Norocului", de la Kanal D, care a reusit sa stranga 1,3 milioane de telespectatori, informeaza Adevarul E mai bine in echipa decat singur, adauga Diana Calfa, cea care conduce o companie care se ocupa de design de interior, Morphoza - o afacere care a reusit sa se extinda cu activitatea in afara granitelor Romaniei. Si inca un aspect punctat de manager: UE ne mai fereste de derapaje. "Europa a reprezentat dintotdeauna un factor de progres si stabilitate", crede si Bogdan Herea, CEO al companiei Pitech+Plus, care are nu doar o afacere legata de piata externa, dar si background de studii in Europa (Franta). Totusi, subliniaza, Herea, e nevoie de o adaptare la vremurile in care traim, potrivit Actual de Cluj. In fiecare an, se vorbeste despre mai mult de 200.000 de turisti pe zi pe litoral. Doar ca, din datele oficiale, acestia nu ar avea unde sa locuiasca. Institutul National de Statistica afirma ca exista doar 84.625 locuri de cazare inregistrate. Ministerul Turismului pluseaza, dar tot nu depaseste 108.000. Cand ajungeti in Constanta, fara indoiala dati peste zeci de persoane care agita niste chei in mana. Unii, din cauza oboselii, isi iau scaune de acasa si stau, nestingheriti, pe marginea drumului. Daca veniti cu trenul, ii veti vedea facandu-si rostul in gara. Sunt oameni care "agata" turistii si ii cazeaza fie in casele proprii, fie in alte locuinte private, contra unui comision. Fac parte din circuitul paralel al turismului estival, turismul la negru, asa cum il stim toti.De ani de zile, Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc si Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism afirma ca 50% din turismul care se efectueaza pe litoral este la negru, scrie Romania Libera . Ai putea sa-ti faci mancare sanatoasa de acasa, dar cu totii stim ca ti-e lene. In sine, mediul din corporatii e ceva nociv pentru viata unui om. Cladirile alea supraetajate si imense iti mananca, zilnic, cate putin din viata. La randul sau, corporatistul trebuie sa se hraneasca de undeva, in timpul programului. Ideal ar fi sa vina cu pachetul de acasa, ceea ce-ar fi fucking minunat. Dar e corporatist, o sa se scuze ipocrit ca n-are timp, cand ii este, de fapt, lene. Asa ca alege cea mai la indemana cale, care-i ceva mai constisitoare: cantinele din aproapierea muncii (asta cand nu merge la covrigarie). Pentru ca tin foarte mult la sufletul tau de tanar frumos si liber, am mers la cantinele din jurul corporatiilor bucurestene, ca sa le testez calitatea si valoarea, si ti le-am prezentat mai jos ca sa-ti dai seama ce surse de haleala te astepta la viitorul job, potrivit Vice Dupa demiterea directorului FBI Comey, tot mai multe voci cer in SUA demararea procedurii de destituire a presedintelui Trump. Care ar fi motivele pro si contra pentru o asemenea masura. "Miroase a destituire": de mii de ori s-a spus asta miercuri in retelele de socializare. Inca de la inceputul mandatului sau, peste jumatate din americani se declara nemultumiti de prestatia celui de-al 45-lea presedinte, Donald Trump, potrivit sondajelor institutului Gallup. Dupa demiterea neasteptata de catre Trump a directorului FBI James Comey, discutiile despre procedura de destituire a sefului statului s-au aprins pe Internet. Trump ar fi primul presedinte din istoria SUA care si-ar pierde astfel postul. Expertii au explicat deja cum s-ar putea face acest lucru. Dar cat de probabila este o astfel de masura?, conform Deutsche Welle Romania saluta adoptarea, la 11 mai 2017, a Regulamentului privind liberalizarea regimului de vize pentru cetatenii ucraineni, anunta MAE. "Romania a sustinut in mod constant o decizie in acest sens, in contextul sprijinului mai amplu acordat de tara noastra aspiratiilor europene ale Ucrainei. Liberalizarea vizelor pentru cetatenii ucraineni care calatoresc in Uniunea Europeana constituie un element esential in facilitarea contactelor interumane si consolidarea relatiilor economice si culturale intre Ucraina si UE", se arata in comunicat. Romania sprijina Ucraina in continuarea procesului de reforma ale carui rezultate obtinute pana in prezent au permis indeplinirea acestui obiectiv. Bucurestiul a urmarit si in plan bilateral facilitarea mobilitatii, prin semnarea, la 2 octombrie 2014, a Acordului privind Micul Trafic de Frontiera (AMTF) cu Ucraina, informeaza Euractiv.ro Dupa o sedinta cu scantei la partid, miercuri dimineata, in care Liviu Dragnea a mustrat-o verbal pe Olguta Vasilescu pentru declaratiile pe marginea plafonarii indemnizatiilor pentru mame, cei doi s-au urcat la pranz in masina si au ajuns spre seara la stadionul de fotbal din Craiova, unde au incercat sa-i asigure pe suporteri ca lucrarile se vor finaliza in luna iulie si ca intarzierea de sase luni de pana acum este normala, ba se putea si mai rau. Dragnea si Olguta nu au venit singuri. Au luat-o cu ei si pe Sevil Shaiddeh, ministrul dezvoltarii, care nu a scos o vorba la intrebarile jurnalistilor. Liviu Dragnea si Olguta Vasilescu au venit miercuri la Craiova sa lanseze candidatul PSD la Primaria Craiova, iar inainte au dat o raita pe la stadionul de fotbal care trebuia finalizat in luna noiembrie a anului trecut, scrie Gazeta de Sud