Subiectele zilei: Documentul secret al Securitatii despre spionii american; Ce inseamna sa fii femeie in spatiul islamic; Toti oamenii mogulului. Trio-ul Ghita-Ponta-Coldea, suspectat de aranjarea voturilor la congresul din 2010

Lupta anticomunista a romanilor s-a dus si cu ajutorul spionilor americani, care aduceau in tara informatii privind rezistenta din strainatate. Un document strict secret privind activitatea spionilor americani se afla in arhivele CNSAS. In anul 1954, Securitatea a emis un "material de orientare despre activitatea Serviciului de spionaj american". Actul strict secret eliberat de Ministerul Administratiei si Internelor se afla in arhiva Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii. "In perioada de dupa razboi, lupta intre lagarul antidemocratic imperialist condus de SUA si lagarul democratic antiimperialist condus de Uniunea Sovietica, se ascute din ce in ce mai mult. In noile conditii postbelice, cercurile monopoliste din SUA care s-au imbogatit in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial au inceput sa aplice in mod speculativ un program de folosire a superioritatii lor economice si militare asupra tarilor saracite de razboi, pentru a subjuga si domina aceste tari, scrie Adevarul Parcul Herastrau a gazduit peste weekend crema minoritatilor etnice din Romania. Asa zicea anuntul, ca in zona n-a fost chiar atmosfera de festival. O tara care se vrea mai dezvoltata are in fisa postului si respectarea drepturile persoanelor care apartin minoritatilor si crearea unor conditii necesare pentru exprimarea, pastrarea si dezvoltarea identitatii lor culturale. Adica oricat ti-ar displacea unii si altii, tot au ceva care nu-i in cultura noastra sau inca n-a fost asimilat. Si, pana la urma, traiesc aici, ar putea fi cunoscuti de mai toti cetatenii. Daca urmezi ideile astea, ajungi sa le dedici un festival cum a fost, sa zicem, Etnorama. Ba chiar a treia editie anul asta. A-nceput de vineri si-am ajuns sambata, cand am vrut sa vad un atelier de realizare costume populare in miniatura, relateaza Vice. In prezent, Orientul este asociat extremismului si violentelor. In acest context, conditia si dificultatile femeilor din spatiul islamic raman intr-un plan secund. Trei carti biografice le readuc in discutie. In literatura si in media, perceptia ca Orientul este un spatiu in care "exoticul" si "misteriosul" sunt cuvinte-cheie nu este noua. Profesorul universitar palestinian Edward Said a dedicat "orientalismului" un intreg studiu, publicat in 1979, in care analizeaza si atitudinea Occidentului fata de Orient, si modul in care Vestul il percepe pe "celalalt". Astfel, profesorul Said argumenteaza ca "orientalismul" reprezinta totalitatea informatiilor pe care Vestul le are fata de acest spatiu. "Orientalismul portretizeaza, in mod fictional, Orientul ca fiind irational, sensibil din punct de vedere psihologic si feminizat, in contrast cu Vestul rational, puternic si masculin. O astfel de relatie binara, bazata pe o ierarhie a slabiciunilor si punctelor forte, deriva din necesitatea psihologica europeana de a crea o inegalitate culturala intre cele doua spatii", sustine el, potrivit Romania Libera. Generalul Gheorghe Avramescu (1884-1945) este un personaj legendar al Armatei Romane. Nascut intr-o familie de tarani si ajuns general prin merite personale, Avramescu a fost un "razboinic de fier" al secolului al-XX-lea, decorat cu cele mai inalte distinctii militare in cele doua razboaie mondiale. Sfarsitul sau este un mister neelucidat pana astazi, un secret bine pastrat in arhivele NKVD-ului, fostul serviciu secret al URSS. Ridicat prin merite personale pe treptele gradelor militare si cu pieptul intesat de cele mai importante decoratii militare ale vremii, generalul Gheorghe Avramescu a fost un adevarat exemplu de ambitie, de disciplina si de umanitate in Armata Romana. Un militar pursange, asa cum il descriu contemporanii, constiincios, "excesiv de corect", care nu ezita sa ofere paine adversarului invins si sa se opuna agresiunilor impotriva civililor din teritoriile ocupate. De altfel, povestea celui supranumit "Tatuca" de soldatii aflati in subordinea sa poate constitui oricand un subiect de roman sau de scenariu de film, informeaza Adevarul. Prietenia dintre Sebastian Ghita si Victor Ponta l-a implicat si pe fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea. Cel putin conform unor declaratii publice ale fostului deputat PSD acum inchis la Belgrad. Fostul premier Victor Viorel Ponta a avut o relatie speciala cu mogulul Sebastian Ghita, care controleaza direct sau indirect peste 50 de firme. Societati care au beneficiat de contracte in valoare de zeci de milioane de euro, bani din bugetul de stat sau din fonduri europene, in timpul guvernarii lui Ponta. Ghita despre Coldea: "Il rugam sa-l ajute pe Ponta". Dupa 27 de ani de la caderea regimului comunist, Serviciul Roman de Informatii (SRI) continua sa se implice direct in politica si justitia romaneasca, desi legea ii interzice clar acest lucru. Cel putin conform marturisirii lui Sebastian Ghita, fost deputat PSD si membru in Comisia parlamentara de control al SRI, precizeaza Romania Libera Poate pentru cei mai multi anuntul facut de Dacian Ciolos de lansare a Platformei 100 nu e mare lucru. De altfel am si vazut sociologi si politologi care au si dat verdictul si anume ca fostul premier va esua imediat. Am cu totul alta parere. Dacian Ciolos detine ingredientele pe care un nou tip de politician ar trebui sa le aiba, pentru a avea succes la viitoarele alegeri. Nu-l poti asocia cu coruptia, cu obraznicia, este perceput ca un bun profesionist, este si arata ca un ardelean serios. Sigur ca multi romani au aceste calitati insa Ciolos a avut sansa unei experiente de ministru al agriculturii, de comisar european, de prim ministru, asa ca in momentul de fata cred ca este persoana cu cel mai mare grad de incredere din zona dreptei, iar primele sondaje vor arata acest lucru. Spuneam in urma cu doua luni ca o amanare sau o retragere ar fi o mare eroare politica, noteaza EVZ.