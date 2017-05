Subiectele zilei: Romania lucrului prost facut. Vaporasele de pe Bega, blocate la mal, in birocratie; Ghidul potlogariilor din Romania. Top noua "tepe" preferate de escroci; Serban Nicolae: carte copy & paste si un grad universitar care nu exista

Primaria Timisoara a cumparat, cu peste sapte milioane de lei, sapte vaporase pentru transport in comun si plimbari de agrement. La un an de la inaugurare, acestea nu pot fi folosite din motive birocratice. Campania "Romania lucrului prost facut" va spune povestea vaporaselor trase la mal. Mai bine de 10 ani, achizitia unor vaporase si reluarea naviatiei pe canalul Bega din Timisoara au facut obiectul unor promisiuni ale autoritatilor locale. Vaporasele urmau a fi achizitionate in cadrul unui proiect de reamenajare a malurilor Begai, in valoare de peste sase milioane de euro, care include si realizarea unor statii. Concret, prin proiectul european de amenajare a malurilor, primaria s-a angajat sa cumpere din fonduri proprii sapte vaporase pentru plimbari de agrement si transport in comun. Lucrarile in cadrul proiectului european au inceput in 2013, intre timp s-a schimbat primarul, iar vaporasele au ajuns la Timisoara in primavara lui 2016, noteaza Adevarul Sute de romani au fost pacaliti prin metoda "Accidentul". Altii au crezut ca au dat lovitura la loz in plic sau ca au dat peste chilipirul vietii la oale de firma, doar ca sa constate, ulterior, ca au ramas cu buzunarele goale. RL va prezinta cele mai folosite moduri de operare ale escrocilor si cum sa va feriti de "tepe". In mod evident, cea mai expusa categorie este cea a persoanelor in varsta, iar momentul ales este ziua de pensie. Atunci sunt date cele mai multe lovituri. Escrocii se bazeaza ca, in ziua de pensie, persoanele in varsta lasa banii la vedere, in casa, dupa ce i-au primit de la postas. Oalele "de firma": aceasta escrocherie are variante diverse si se bazeaza pe vanzarea unor seturi de oale produse in China drept produse exclusive ale unor firme celebre, anunta Romania Libera. Cezar - acest fost fotograf al politiei militare siriene si-a riscat viata si familia pentru a realiza, vreme de doi ani, 45 000 de fotografii si pentru a strange documente ale unor detinuti torturati pana la moarte in inchisorile lui Bashar al-Assad. In Siria, un om a reusit sa stranga si sa divulge dovezi coplesitoare despre crime de razboi. Numele lui de cod? Cezar. Acest fost fotograf al politiei militare siriene si-a riscat viata si familia pentru a realiza, vreme de doi ani, 45 000 de fotografii si pentru a strange documente ale unor detinuti torturati pana la moarte in inchisorile lui Bashar al-Assad. El nu a aparut niciodata in mass-media. Ancheta despre functionarea masinii mortii siriene, subiectul cartii Operatiunea Cezar, este o incursiune pe taramul care depaseste orice inchipuire, relateaza EVZ Senatorul PSD Serban Nicolae este coautorul a doua carti identice in proportie de 99%, dar cu titluri diferite. Ambele volume au fost girate de o universitate privata. Doi cercetatori romani din Suedia si Marea Britanie afirma ca este un caz clar de autoplagiat. Grav este ca una dintre lucrari are titlul gresit. Desi se recomanda ca lector universitar, institutia de invatamant superior la care a predat sustine ca Serban Nicolae a fost doar asistent. Unul dintre cei mai influenti lideri ai Partidului Social Democrat, senatorul Serban Nicolae a fost criticat in ultima vreme de societatea civila dupa ce a avut mai multe initiative de gratiere a condamnatilor pentru coruptie. S-a copiat si greseala. Numele lui Serban Nicolae, senator si presedintele Comisiei juridice din Senat, apare pe doua volume aparute in 2003 si 2005: "Parlamente europene", respectiv "Institutii parlamentare internationale", tiparite la Editura Fundatiei Romania de Maine a Universitatii "Spiru Haret", precizeaza Romania Libera. Nicusor Dan ramane Mesia politicii romanesti si dupa cel mai plictisitor congres ever. Congres USR, ziua a doua, 13 mai, observ desfasurarea unui speed dating cu membrii partidului de de la care se cere schimbarea Romaniei. Dupa o prima zi in care s-a dezbatut si amendat, la sange, statutul partidului, timp de aproape 12 ore, acum au loc alegerile interne. Prezentarea candidatilor pentru cele doua comisii (Comisia de Arbitraj si Comisia de Cenzori) trebuia sa aiba loc in prima zi, dar cum USRistii si-au petrecut toata ziua discutand pe seama statutului, n-au mai apucat sa faca nicio prezentare. Asa s-a ajuns la tehnica asta de speed dating. Dupa o intarziere de aproape o ora, in sfarsit, cineva se urca pe scena si ii anunta pe oameni ca-i cazul sa intre toti in sala, informeaza Vice. Macron isi doreste o intesificare a relatiilor franco-germane. Acesta va fi unul din subiectele centrale pe care le va aborda in prima sa vizita externa, la Berlin, o zi dupa investirea sa ca presedinte al Frantei. Cat de importanta e pentru Macron relatia cu Germania o releva si numirea ambasadorului Frantei la Berlin, Philippe Etienne, in functia de consilier diplomatic al presedintelui. Si Berlinul e interesat de o si mai stransa cooperarea cu Parisul. Victoria lui Emmanuel Macron in scrutinul prezidential din Franta si infrangerea contracandidatei sale Marine Le Pen (Front National), au fost primite cu bucurie si vadita usurare in capitala Germaniei. Cancelara Angela Merkel si ministrul federal de Finante, Wolfgang Schauble, au semnalizat ca saluta un program comun, franco-german, de investitii. Si alte propuneri venite din partea noului presedinte al Frantei, cum ar fi un buget comun al zonei euro sau un ministru de Finante european, vor gasi probabil sprijin la Berlin, arata Deutsche Welle