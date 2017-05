Texte controversate in manualele belgiene pentru refugiati: "Tata arunca o bomba..."

De trei ani, refugiatii irakieni si sirieni care locuiesc la Bruxelles invata sa citeasca in limba franceza fraze precum: "Tata arunca o bomba si merge la inchisoare" sau "El imi arata bomba si inchisoarea".Gafa de proportii a trecut neobservata timp de trei ani intrucat acesti refugiati nu inteleg ceea ce citesc, noteaza RFI.Catherine Lemaire, traducatoare, ii ajuta pe refugiati sa-si faca lectiile. Ea a descoperit saptamana trecuta aceste fraze si le-a postat pe Facebook.A venit apoi reactia Centrului pentru promovare sociala Erasme. Directorul centrului, Bernard Desecluse, a recunoscut ca la vremea la care au fost redactate aceste texte nimeni nu le-a verificat. Insa cum este posibil ca un profesor sa includa intr-un material didactic exemple care au un caracter atat de sensibil? Potrivit RFI, argumentul oferit de centrul de promovare sociala a fost ca "nu se poate vorbi de rasism sau stigmatizare, intrucat asa numitele manuale au fost scrise inainte de atentatele de anul trecut".Intre timp, s-a renuntat la serviciile profesorilor care au redactat textele in chestiune, iar identitatea lor nu a fost divulgata, mai noteaza RFI. Noile manuale, care vor fi disponibile in septembrie, nu vor mai contine aceste fraze. Pana atunci, insa, textele controversate raman in vigoare pentru cei 150 de refugiati irakieni si sirieni aflati la Bruxelles.