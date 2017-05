Subiectele zilei: Reversul dezvoltarii pe model latino-american. Guvernul se impauneaza cu o crestere artificiala; De ce saptamana cu 4 zile lucratoare nu e potrivita in Romania. Pauzele lungi si dese, cheia marilor insuccese; Romania "traditionala" si bataia "rupta din Rai"

Guvernul se impauneaza cu o crestere artificiala. Primele estimari ale INS indica o crestere economica peste asteptari in primul trimestru al anului. Rezultatul este insa bazat pe sustinerea artificiala a consumului si fara acoperire intr-o dezvoltare reala a economiei. Impulsul fiscal "pana la cer", prin majorarea salariilor si reducerea taxelor, a dus la o crestere economica de 5,7% in primele trei luni ale anului fata de perioada similara a anului trecut. Cifra este peste estimarile generale, care indicau o majorare de 4,5%, insa evolutia economiei a depasit asteptarile si in alte tari din regiune. Premierul Sorin Grindeanu a exultat. "O veste extraordinara pentru Romania! Economia a crescut cu 5,7% in primul trimestru al lui 2017, fata de aceeasi perioada din 2016, cu mult peste estimarile initiale! Responsabilitatea noastra este ca aceasta crestere sa fie resimtita de toti romanii", a scris Grindeanu, marti, pe Facebook, potrivit Romania Libera Pauzele lungi si dese, cheia marilor insuccese. In conditiile in care studiile arata ca angajatii din Romania petrec cele mai multe ore la birou din intreaga Uniune Europeana, dar sunt neproductivi, specialistii afirma ca trecerea de la un program de lucru de cinci zile la unul de patru, asa cum isi doreste un senator PNL, nu ar ajuta nici companiile, dar nici angajatii. O posibila modificare a Codului Muncii i-ar putea da peste cap pe angajati si pe angajatorii romani. Alesii iau in calcul reducerea programului de munca de la cinci zile pe saptamana, cat este in prezent, la patru insa numarul de ore ar ramane la fel, respectiv 40 de ore saptamanal, asa incat angajatii ar petrece la birou 10 ore in loc de opt. Specialistii din sistem, dar si psihologii arata ca o astfel de masura nu se potriveste poporului roman avand in vedere ca desi petrecem cel mai mult la birou dintre toti europenii, sunte, cel mai putin productivi. Concret, toata discutia a pornit de la o propunere a senatorului PNL Marius Nicoara, potrivit caruia familiile cu copii mici prefera sa faca un efort si sa lucreze patru zile, noteaza Adevarul In puscariile din tara sunt inchise 89 de persoane condamnate pentru infractiuni conexe violentei domestice, in conditiile in care Politia primeste, anual, aproximativ 20.000 de sesizari privind astfel de fapte grave. "Legea e proasta, iar pedepsele sunt foarte mici!", acuza ONG-urile. "Cand se imbata, ne bate si pe mine si pe copii, dar nu pot sa-l parasesc. Doar n-o sa-mi las copiii fara tata!", "Ma bate, de doua ori era sa ma omoare, dar unde sa ma duc, ca n-am unde?!", "Da, ma bate, dar il iubesc". Acestea sunt victimele violentei domestice despre care Politia nu are statistici, pentru ca nu reclama niciodata abuzurile la care sunt supuse. Ele reprezinta majoritatea, informeaza Romania Libera Cu toate astea, nu toti sustin Coalitia pentru Familie. Saptamana trecuta, a existat un vot in Camera Deputatilor privind referendumul de redefinire a casatoriei demarat de Coalitia pentru Familie. A trecut fara emotii, bineinteles, dar la asta se astepta oricum toata lumea. Insa, problema multor progresisti de pe Facebook si pretutindeni a fost ca dintre cei 232 de parlamentari care au votat pentru, sase erau de la USR. Si n-am inteles exact de ce au fost unii atat de dezamagiti si surprinsi. Se stia dinainte ca, cel putin pe tema asta, USR va alege calea "votului de constiinta", adica fiecare parlamentar e liber sa voteze in functie de propriile principii si valori. Iar USR a ezitat mereu sa-si asume pozitii oficiale pe chestiuni atat de sensibile, dar ne-au amintit de fiecare data ca n-au fost alesi pentru platforma progresista, ci datorita unui program politic care propovaduia anticoruptia, transparenta si debirocratizarea, scrie Vice Vreme de trei ani, MTS nu a miscat un deget ca sa recupereze banii din "Dosarul 2 mai" si a fost cat pe aci ca suma de 600.000 de euro sa se prescrie. Ministerul Tineretului si Sportului a trecut pe langa o premiera. El a fost furat, potrivit instantei, de propriul ministru si de un grup de functionari. Presa l-a trezit. Justitia i-a dat banii inapoi. Dar MTS nu a vrut sa recupereze banii si au lipsit doar doua saptamani ca 2,7 milioane de lei sa fie pierduti a doua oara! Ministerul Tineretului si Sportului a trecut pe langa o premiera si se afunda in rusine. Pentru ca, din 2,7 milioane de lei cheltuiti ilegal in mai 2009, el n-a recuperat pana in mai 2017 decat 300.000 de lei. Putin peste 10%. A fost la un pas ca suma de recuperat sa se prescrie. Si cei vinovati sa scape cu averea intreaga. Si nu pentru ca n-a stiut. Ci pentru ca n-a vrut. In cel mai bun caz, a uitat, conform tolo.ro Ion Tiriac i-a raspuns, marti, prin intermediul unei scrisori, presedintelui WTA, Steve Simon, care a calificat prezenta lui Ilie Nastase in cadrul ceremoniei de premiere a turneului Premier Mandatory de la Madrid drept un "gest iresponsabil si innaceptabil". Detinatorul licentei Mutua Madrid Open a facut precizari importante privind situatia legala a lui Ilie Nastse, prezentand un extras din decizia ITF. "Stimate domnule Presedinte, va scriu aceasta scrisoare in calitate de proprietar al turneului de tenis Madrid Open. Este intru totul adevarat ca finala a fost spectaculoasa si va multumesc pentru cuvintele de apreciere prin care punctati acest lucru. Pe de alta parte, ati facut o afirmatie care, din punctul meu de vedere, este complet rupta de context. (...) Domnul Nastase nu este suspendat de la turneele de Mare Slem, cele din circuitul ATP sau WTA, ci este suspendat doar in cazul intrecerilor ITF", potrivit Prosport Sa fi intrecut Donald Trump masura? Dupa ce le-a oferit informatii secrete rusilor, increderea in seful Casei Albe ar putea scadea si mai mult - inclusiv la nivel international, este de parere Miodrag Soric. Presedintele american Donald Trump si-a justificat decizia de a oferi Rusiei informatii de la serviciile secrete americane. El ar fi facut acest gest din motive umanitare, dupa cum a explicat intr-un mesaj pe Twitter. Si, totusi, dilema in jurul acestui subiect ii aduce prejudicii presedintelui SUA fiindca nu va scapa de suspiciunea ca ar coopera, pe ascuns, cu rusii - intai in campania electorala, iar acum de la Casa Alba. Ca atare lui Trump ii va fi si mai greu sa-i gaseasca un inlocuitor recent demisului director FBI, James Comey. Prietenii si adversarii din Congres il vor privi cu si mai multa neincredere. Iar Senatul va trebui mai intai sa-si dea acordul in privinta viitorului sef al serviciilor secrete numit de catre presedintele SUA, informeaza Deutsche Welle