Guvernul cere Curtii Constitutionale sa respinga ca inadmisibila cererea Bombonicai Prodan, fosta sotie a lui Dragnea, privind abuzul in serviciu (adevarul.ro)

Termenul de judecata pentru exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Bombonica Dragnea este 6 iunie 2017, precizeaza ziaristii de la Adevarul, care citeaza surse neidentificate.Pentru judecarea exceptiei, mai multe institutii trebuie sa trimita puncte de vedere, precum Guvernul, Avocatul Poporului, presedintii Senatului si Camerei Deputatilor.Punctul de vedere transmis de Guvernul condus de Sorin Grindeanu arata ca exceptia de neconstitutionalitate a articolului privind abuzul in serviciu, articolul 297 Cod Penal, este inadmisibila, invocand mai multe paragrafe din Decizia 405/2016, in care Curtea a analizat infractiunea de abuz in serviciu.La sfarsitul lunii martie, Inalta Curte a decis sa sesizeze Curtea Constitutionala in privinta definitiei abuzului in serviciu, la cererea fostei sotii a lui Liviu Dragnea, Bombonica Prodana.Liviu Dragnea a fost trimis in judecata de DNA alaturi de fosta sa sotie, Bombonica Prodana, in iulie anul trecut.Procurorii il acuza pe seful PSD de instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual, fapte savarsite in perioada in care acesta ocupa functia de presedinte al Consiliului Judetean Teleorman, iar pe Bombonica Prodana de abuz in serviciu.Procurorii il acuza pe Liviu Dragnea ca ar fi intervenit pentru mentierea in functii a unor persoane in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman, persoane care, in realitate, prestau servicii la sediul PSD Teleorman. Bombonica Prodana ocupa, la acea vreme, functiile de coordonator al Complexului de servicii destinate copilului si familiei si sef serviciu Secretariat din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman.