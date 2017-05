Politic show: Basescu: "Dragnea nu-l poate schimba pe Grindeanu. Nu are sustinerea necesara"; Viorel Catarama, despre candidatura sa la presedintia PNL; Cine ar castiga o finala Firea-Iohannis, daca alegerile prezidentiale ar avea loc duminica

Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru presedintia Romaniei, am asista la o premiera in istoria politica a tarii, iar seful statului ar ajunge sa fie o femeie, Gabriela Firea. Cel putin asta reiese dintr-un sondaj realizat recent de Avangarde, care arata de 44% dintre alegatori ar vota pentru primarul general al Capitalei, daca aceasta ar candida impotriva lui Klaus Iohannis, care ar obtine 40% din sufragii. In plus, Firea este personalitatea politica despre care romanii au cea mai buna parere, 59% declarand ca o percep pozitiv, un capitol la care atat aceasta, cat si primul ministru Sorin Grindeanu se situeaza inaintea presedintelui Iohannis, perceput pozitiv de 47% dintre respondenti. PSD ar inregistra o victorie zdrobitoare si daca vorbim despre alegeri parlamentare, pentru ca 44% dintre alegatori au declarat ca ar pune stampila pe sigla partidului condus de Liviu Dragnea, scrie Gandul Viorel Catarama, unul dintre cei trei candidati pentru presedintia Partidului National Liberal, a trimis un drept la replica la comentariul scris de catre Marius Ghilezan, "Alegeri in PNL: Orban sau sistemul?". Liberalul sustine ca nu a intrat in competitte ca sa-l atac pe Ludovic Orban, ca raspuns la precizarea lui Marius Ghilezan ca "iepurele Viorel Catarama, un ceausist sadea, a fost trimis in lupta cu unica misiune de demolare a lui Ludovic Orban". Iata dreptul la replica integral, oferit de Viorel Catarama: "Stimate dle. Ghilezan, Sunt surprins sa constat ca faceti numai afirmatii mincinoase despre mine: 1. Nu am nimic de-a face cu sistemul ceausist; tot ce am realizat pana in 1989 a fost exclusiv prin munca, foarte multa munca, noteaza Romania Libera Un politician renumit a spus, in cadrul unei emisiuni la B1 TV, ca Dragnea nici daca si-ar dori nu ar avea cum, in acest moment, sa-l schimbe pe Grindeanu. "Dragnea nu poate sa-l schimbe pe Grindeanu acum nici daca ar vrea. Nu are sutinerea politica necesara", a declarat Traian Basescu. Fostul presedinte al Romaniei a mai spus ca, Sorin Grindeanu isi doreste sa conlucreze cu seful social-democratilor, dar ca acesta i-a spus lui Dragnea ca exista o limita in toate. "Si ca el este cel care este ocupa functia de premier si caruia constitutia i-a dat respsonsabilitati si putere", a mai spus Basescu la B1 TV, citat de EVZ Noul guvern francez este unul echilibrat. Insa ramane de vazut cum va lucra acest grup format din experti, politicieni de dreapta si de stanga, tineri si mai putin tineri. Pot fi ei o echipa? La prima vedere, noul guvern francez este un amestec colorat, format din oameni cu experienta guvernarii, de politicieni de dreapta si de stanga, experti, activisti, tineri si mai putin tineri. Cabinetul prezentat de Macron este ceva nou, eterogen si cu reprezentanti de pe intreaga scena politica. Poate insa noul presedinte sa se bazeze inca de pe acum pe un guvern functional, eficient si loial? Unul dintre cele mai importante portofolii a fost atribuit unui politician vopsit in republican. Bruno Le Maire este numele noului ministru al Economiei si Finantelor, responsabil printre altele de negocierile privind reformarea zonei euro, relateaza Deutsche Welle Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul de decorare cu Ordinul "Steaua Romaniei" in rang de Comandor a lui Francois Saint-Paul, ambasadorul Frantei la Bucuresti, aflat la final de mandat. In locul lui diplomatului francez va veni Michele Ramis. "In semn de inalta apreciere pentru contributia personala avuta la dezvoltarea si promovarea relatiilor bilaterale franco-romane pe multiple planuri, presedintele Romaniei a conferit Ordinul National "Steaua Romaniei" in grad de Comandor Excelentei Sale domnului Francois Saint-Paul, ambasador extraordinar si plenipotentiar al Republicii Franceze la Bucuresti", se arata in decretul de decorare.Decorarea a fost facuta la propunerea Ministrului Afacerilor Externe, Teodor Melescanu. Pe 20 aprilie, presedintele Francois Hollande a semnat decretul de numire a noului ambasador al Frantei la Bucuresti, potrivit Adevarul