Subiectele zilei: Primariile, cei mai mari organizatori de concerte din Romania; Prioritati strategice ale razboiului informational rus in Romania si Republica Moldova; Primarul Gabi Firea anunta ca ii va intreba pe cetateni daca sa respectam legea sau nu

In ultima decada, practica razboiului informational al Rusiei s-a dezvoltat mult mai rapid decat se asteptau analistii si expertii militari. Totusi, la nivel de continut, noua tehnica nu reprezinta o inovatie in materie de agresiune informationala, mai ales ca noua propaganda a Rusiei pastreaza cateva repere fundamentale ale propagandei sovietice. Designerii propagandei si dezinformarii ruse au reusit sa invete din propriile esecuri inregistrate in campaniile informationale din timpul protestelor democratice din Georgia (2003 - "Revolutia trandafirilor"), Ucraina (2004 - "Revolutia portocalie") si Kargazstan (2005 - "Revolutia lalelelor"), adaptandu-se cu succes la noile tehnologii informationale ale secolului XXI, mai ales prin utilizarea spatiului cibernetic, noteaza Adevarul Preotul a mai fost filmat cu camera ascunsa cum primea mita, dar nu fost condamnat pentru asta. Nu stiu cata valva a facut stirea asta, pentru ca-s intelectual fin si nu ma uit la televizor, dar simt e ca foarte important sa atrag atentia asupra ei: ieri, DNA a cerut arest la domiciliu pe numele Arhiepiscopului Tomisului Teodosie pentru incalcarea termenilor controlului judiciar. Ce termeni, ce dosar? Ei bine, Teodosie e urmarit penal pentru luare de mita si pentru folosirea unor documente si declaratii false ca sa obtina fonduri europene. Potrivit DNA, in perioada 2010-2016, Teoodosie a declarat, in scopul de a obtine bani europeni, ca foloseste anumite terenuri agricole din judetul Constanta pentru a cultiva vita de vie, asta desi ulterior s-a constatat ca acolo nu mai existau astfel de plantatii, scrie Vice. Potrivit "New York Times", presedintele Trump l-ar fi rugat pe fostul director al FBI James Comey sa puna capat anchetei privind presupusele contacte cu Rusia ale fostului sau consilier de securitate Michael Flynn. Ziarul american isi bazeaza relatarea pe un protocol de discutii pregatit de fostul director al FBI James Comey, dupa o intalnire pe 14 februarie cu presedintele american Donald Trump. "Sper ca veti putea sa renuntati la aceasta ancheta", ar fi spus Trump referitor la investigatia condusa de Comey impotriva fostului consilier de securitate nationala al Casei Albe, Michael Flynn. Trump l-ar fi asigurat de mai multe ori pe Comey ca Flynn ar fi "un baiat bun" si ca nu ar fi facut nimic gresit. Comey ar fi raspuns la aceasta solicitare doar: "Sunt de acord ca e baiat bun." Agentia Associated Press sustine ca ar fi primit o confirmare din surse independente privind protocolul privind dialogul celor doi si cererea adresata de Trump lui Comey, arata Deutsche Welle Demolarea cladirii de langa Catedrala catolica Sf. Iosif este o decizie definitiva a instantei. Primarul Gabi Firea anunta: "Vom face sondaj pentru a intreba bucurestenii daca sunt de acord sa dea cateva milioane de euro pentru daramarea Cathedral Plaza". In urmatoarele sondaje de opinie in Capitala, cetatenii vor fi consultati: Mai vreti sa ne obosim cu democratia sau partidul care castiga alegerile formeaza integral Consiliul General al Capitalei? De fapt, nu mai bine desfiintam Consiliul General, care costa, si toate deciziile le ia primarul general? Intrucat Bucurestiul e al bucurestenilor si nu avem solutii pentru ambuteiajul din trafic, sunteti de acord cu interzicerea altor masini decat cele cu numere de Bucuresti si de Ilfov pe strazile din Capitala, precizeaza tolo.ro. Autoritatile locale acorda sume importante din buget pentru organizarea de spectacole cu cele mai mari nume din muzica romaneasca sau internationala. Pe 29 septembrie, Goran Bregovic si Wedding & Funeral Orchestra vor concerta in Bucuresti, la Arenele Romane. Biletele costa intre 65 si 200 de lei. Daca nu vreti sa asteptati pana atunci sau daca nu aveti bani, ii puteti vedea mai devreme si pe gratis. Pe 28 mai, Bregovic si orchestra sa vor canta in comuna Albesti din judetul Constanta. O comuna care are in componenta cinci localitati, Albesti, Arsa, Coroana, Vartop si Cotu-Vaii, in care locuiesc, in total, 3.428 de persoane, potrivit recensamantului din 2011. Cei mai multi, 1.294, chiar in Albesti, cei mai putini, 257, in Vartop, potrivit Romania Libera Sociologul Mircea Kivu a anuntat, miercuri seara, intr-o postare pe Facebook, ca a colaborat cu Securitatea, sub numele de cod "Mihai". "Nu gasesc alt resort pentru a-l fi semnat decat lasitatea", scrie cunoscutul sociolog. Marturisirea vine in urma unui anunt facut de Sabin Orcan, directorul editorial al ziarului Romania libera - in care Mircea Kivu scria articole de opinie, cu privire la incetarea colaborarii cu sociologul. "Colaborarea mea cu Securitatea se intampla la mijlocul anilor '80, la putin timp dupa ce devenisem sociolog la Laboratorul de Sociologie Urbana al Institutului de Proiectare Constructii Tipizate (IPCT) - actualul CURS, relateaza EVZ.