Luis si bancile dintre masini. Un masterand mexican si echipa sa arata ca o facultate din Cluj poate sa aiba "Mai mult decat o parcare" 

O prima idee inspre alta directie: la initiativa unui masterand din Mexic si cu sustinerea conducerii facultatii, studentii s-au apucat sa pregateasca un mic loc de sedere si comunicare - langa facultate, langa parcare, cu banci vechi recuperate din parc. Acesta se inaugureaza chiar duminica, cu muzica de la echipa Jazz in the Park.Proiectul lansat de Luis alaturi de cativa colegi propun regandirea spatiului public, incepand chiar din "curtea" facultatii: in zona parcarii acum intesata de masini, facultatea va avea un spatiu de socializare, iar acesta va fi realizat chiar cu banci vechi din parcul Iuliu Hatieganu, restaurate si montate in vecinatatea institutiei, se spune in articolul citat ce poate fi citit integral aici