Subiectele zilei: Cum s-a negociat terenul din Bulevardul Expozitiei pe care va fi edificata cea mai mare moschee din Europa crestina; Muftiul Cultului Musulman din Romania, despre proiectului moscheii din Bucuresti: "Este prea grandios pentru pretentiile noastre"

Negocierile pentru ridicarea Marii Moschei de la Bucuresti, finantata de Turcia, au fost incepute de Adrian Nastase in 2004, fiind continuate de Traian Basescu si Victor Ponta. Ultimul este cel care, in 2015, prin Hotarare de Guvern, a alocat terenul pentru viitorul lacas de cult. In vara acestui an, la Bucuresti va demara construirea celei mai mari moschei din Europa crestina, lucrarile urmand sa fie finalizate in 2018. Pentru edificarea impunatorului lacas de cult, Romania a oferit gratuit Turciei un teren de 11.000 de metri patrati, in valoare de 3,9 milioane de euro, in apropierea Centrului Expozitional Romexpo. Turcia finanteaza constructiile, prin intermediul Fundatiei Diyanet, ca parte a eforturilor sale de a edifica imense centre religioase in marile orase europene. Totul a inceput in 2004, cand Mircea Geoana, atunci ministru al Afacerilor Externe in Guvernul Nastase, a facut primii pasi concreti la nivel diplomatic pe aceasta tema, scrie Adevarul Bucharest Pride a ajuns la a 13-a editie. De-a lungul anilor, Romania a ajuns sa aiba cel mai sigur Pride din regiune. Niciodata din 2005 incoace, pride-ul n-a avut o incarcatura simbolica mai mare. Desi a turnat cu galeata, redefinirea familiei in Constitutie a scos anul asta in strada mai multi oameni ca oricand - unele estimari ajung la 2 500 de participanti. Indiferent ca esti ateu militant sau pupator de hoituri profesionist, cand Biserica se baga peste un stat laic, avem o problema, boss. Nu stiu ce ciuperci traditionale o fi cules Coalitia anti-Familie de pe stepele rusesti, dar oamenii aia traiesc cu impresia ca homosexualitatea e ca crestinismul - poate sa-ti fie bagata pe gat, cu forta. Pentru ca in ziua de azi nu mai bagam gayii in lagare, asa ca-n Rusia, rezulta ca familia traditionala e in pericol iminent, potrivit Vice In 2016, Rovana Plumb a luat 63.000 de lei cu imprumut de la Ion Neculaescu. In ianuarie 2017, Rovana a devenit ministru delegat pentru fondurile europene. Tot atunci, fiul lui Neculaescu a devenit secretar de stat in subordinea doamnei Plumb. Suma de 63.000 de lei i-a fost necesara pesedistei Plumb pentru a fi imprumutata mai departe de catre aceasta Partidului Social-Democrat. Generosul care i-a dat banii a fost Ion Neculaescu, un om de afaceri din Targoviste. Fiul acestuia, Laurentiu-Adrian Neculaescu, a fost secretar de stat vreo trei luni in subordinea Rovanei Plumb, la Ministerul Dezvoltarii. Acum, Neculaescu junior este secretar de stat la Ministerul Mediului, informeaza Romania Libera. Imaginile postate de Diyanet, autoritatea religioasa a guvernului turc, cu viitoarea moschee din Bucuresti, a agitat spiritele in tara, provocand in acelasi timp si nemultumirea Muftiatului Cultului Musulman din Romania, care sustine ca nu a fost consultat de partenerii turci. Desi proiectul este finantat, in intregime, de guvernul turc, partea romana apreciaza ca proiectul este prea grandios si va face demersuri pentru a fi modificat Muftiul Cultului Musulman din Romania, Murat Iusuf, a aflat din presa despre imaginile viitoarei moschei din Bucuresti, aparute pe siteul Autoritatii Religioase a guvernului turc. Pe langa nemultumirea de a nu fi consultat, liderul spiritual al comunitatii musulmane din Romania sustine ca proiectul este mult prea grandios, dorind unul mult mai modest. Nu vrea mai multe minarete care sa duca cu gandul la Moscheea Albastra, noteaza EVZ. Dupa experienta atator decenii am putea spune ca, in ciuda legii si a unei institutii anume create, deconspirarea fostilor colaboratori ai Securitatii a fost, in linii mari, un proces controlat. Sunt oameni care au fost deconspirati devreme poate pentru ca nu raspundeau comenzii sau pentru ca adoptasera pozitii anticomuniste si revizioniste radicale. Nu putem uita un episod, primul, cel mai important, care urma sa defineasca tot mersul lucrurilor si care dateaza din 1990 atunci cand am aflat cu stupoare ca doi dintre cei mai aprigi ziaristi anticomunisti fusesera informatori ai Securitatii. Unul era Sorin Marculescu, care impreuna cu colegul sau mai tanar Petru Clej scria cele mai bune cronici parlamentare ale vremii (intr-o perioada in care in Parlament se intamplau cu adevarat lucruri importante), celalalt era Sorin Rosca Stanescu care se declarase explicit luptator impotriva Securitatii. A fost un soc, caci cei demascati nu erau de la ziarul Azi, de la Adevarul sau alte oficine ale fesenismului securist, ci tocmai de la portdrapelul presei anticomuniste, "Romania libera", care impreuna cu gazetele taraniste, liberale si cu Revista 22 constituiau frontul presei libere si respectabile, precizeaza Deutsche Welle Va spuneam, in articolul de ieri, care putea sa fie obiectivul specific, cel putin in prima etapa, al noii aliante politico-militare pe care Donald Trump a anuntat-o cu atata pompa la Riad: concentrarea fortelor necesare pentru a permite lupta eficienta impotriva amenintarii iraniene. Sub binecuvantarea si cu ajutorul stupefiant de important militar al SUA, Arabia Saudita este desemnata in modul cel mai vizibil si solemn aliatul strategic vital al SUA in regiune si, ca atare, preia, informal, dar sigur, conducerea ofensivei impotriva a ceea ce Iranul reprezinta ca primejdie regionala si mondiala pentru pacea lumii. Arabia Saudita devine astfel, pe mana americanilor, liderul incontestabil al intregii lumi sunite care, acum, dupa sute de ani, s-ar putea angaja intr-o actiune decisiva in razboiul interconfesional care o opune cu indarjire si violenta maxima, adversarilor traditionali, siiti al caror principal spatiu de existenta actual este Iranul, precizeaza Adevarul.