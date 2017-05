Miron Ignat, reprezentantul rusilor-lipoveni in Parlament: In satele lipovene nu este nicio curte fara baie, pe cand romanii se spala in troaca

"Romanii ne invidiaza. Doar lipovenii sunt muncitori. La noi, casele sunt frumoase, peste tot este curat, satele sunt ingrijite. In satele lipovene nu este nicio curte fara baie, pe cand romanii se spala in troaca", spune acesta, potrivit traducerii interviului din limba rusa efectuata de adevarul.ro.Deputatul sustine ca in Romania traiesc "circa 107-110 mii de lipoveni", desi datele oficiale indica 37.000. "De ce? Pentru ca Guvernul subestimeaza intentionat numarul minoritatilor nationale. Multi lipoveni mi s-au plans ca, in timpul recensamantului, au fost convinsi sa se declare romani. L-am contactat pe prefect, iar acesta si-a cerut scuze, dar cam atat", a sustinut Ignat.In opinia sa, o apropiere de Rusia este posibila acum, deoarece in Parlament nu mai predomina "oameni cu viziuni pro-occidentale":"Acum cinci-sase ani, Parlamentul Romaniei era dominat de oameni cu viziuni pro-occidentale, dar acum situatia s-a schimbat. Nu mai predomina un sentiment anti-rus si multi spun ca ar trebui sa fim prieteni cu Rusia, pentru ca e un vecin bun. Trebuie sa avem schimburi economice si avem nevoie de relatii bune, de prietenie".Intrebat de reporterul "Adevarul" despre aceste declaratii, Miron Ignat a declarat: "Du-te intr-un sat romanesc din Dobrogea si vezi daca au baie si du-te intr-un sat lipovenesc. Orice locuinta are baie".