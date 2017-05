Subiectele zilei: Capcana creditelor rapide: Cum sunt distrusi romanii aflati deja in sapa de lemn, cu dobanzi de 2.000 la suta pe an si clauze impovaratoare; Cum s-au cheltuit 3,14 milioane de euro pentru integrarea rromilor; Expert mondial anti-hacking: "Va urma un atac mult mai devastator, numit Adylkuzz"

Furnizorul este societatea Dante International S.A. adica eMAG. Pretul este unul uluitor: 16.806 lei. Informatiile apar pe siteul SEAP, sistemul de achizitii publice. Aproape 4.000 de euro pentru o bratara de fitness? La ce o va folosi Primaria Cluj? Si cine o va utiliza? Pontul, care a fost corect in sine, se transforma dintr-o posibila investigatie intr-o altfel de stire. Pentru ca e vorba "nu despre o bratara, ci despre 308 bucati de bratari Fitness Xiaomi Mi Band Fitness Monitor", dupa cum raspunde Primaria. Pretul este de 54 de lei bucata, nu de 16.806 lei o singura bucata. E o eroare in SEAP, unde se confunda lotul cu bucata, precizeaza tolo.ro. Miliardarul rus Oleg Boyko si partenerii sai letoni folosesc Malta drept paradis fiscal pentru a scoate profituri uriase de pe urma imprumuturilor rapide catre cei mai saraci romani, dar si catre alti cetateni europeni. Zaplo IFN a inceput sa ofere imprumuturi rapide in Romania in iunie 2015, iar pana in aprilie 2017 compania a ajuns sa fie implicata in 1.570 de cazuri in instanta, marea majoritate dosare de executare silita impotriva clientilor. Compania profita de faptul ca multi clienti nu reusesc sa achite imprumuturile la timp. Si alti clienti romani ne-au spus despre dobanzile care se umfla in continuu dupa prima luna. De exemplu, Ana Kosa, o femeie de 62 de ani, cu o pensie de 400 de lei, care avea nevoie de 600 de lei ca sa-si acopere cheltuielile lunare. Fiindca n-a platit suma dupa 30 de zile, costurile au crescut pana la 1.400 de lei, iar femeia a plecat sa munceasca in Austria pentru a ingriji doua persoane varstnice si a reusi astfel sa-si acopere datoria, informeaza Romania Libera. Evenimentul zilei va prezinta modul cum s-au folosit banii alocati de Norvegia, in cel mai mare proiect destinat rromilor, care a fost finantat in zona Clujului. Proiectul se refera la relocarea unui numar de 35 de familii de la groapa de gunoi a orasului Cluj Napoca, spre alte locatii situate in Cluj Napoca, si in comunele Apahida si Floresti. In total, in Cluj si Floresti au fost cumparate 16 apartamente, iar in Apahida, doua terenuri unde au fost construite doua case cu 12 apartamente. In total, aceste investitii au fost 1,18 milioane de euro, adica o treime din valoarea proiectului. Proiectul R025- 01, cu finantare norvegiana, a fost in valoare de 3,14 milioane de euro. Aproape jumate din bani s-au dus pe salarii, potrivit EVZ. Romania libera": Lumea virtuala este in continuu si maximum progres. Edward: In comparatie cu anii 1990-2000, cand o mare parte din calculatoarele din lume era neconectata la Internet sau conectata la Internet, dar la viteze joase si doar sporadic (prin conexiuni dial-up), in ziua de azi, majoritatea computerelor sunt conectate la Internet de viteza larga (broadband) sau prin circuite de viteza dedicata. Mai mult de atat, cu exceptia unor PC-uri din mediul industrial/militar etc., putem estima ca mai toate PC-urile de uz personal sau din companii, au macar intr-o oarecare masura access la Internet, scrie Romania Libera. Consiliul de ministri al UE i-a incredintat lui Michel Barnier mandatul pentru negocierile de Brexit. Acestea vor incepe imediat dupa alegerile din Marea Britanie. Prima tema: drepturile cetatenilor comunitari. "A fost decizia lor" sa paraseasca UE, a spus negociatorul-sef european Michel Barnier cu privire la pozitia britanicilor la negocierile care urmeaza sa inceapa. Barnier a adaugat: acum trebuie "sa ne preocupam de o iesire ordonata din Uniune". Dupa o faza intensiva de pregatire, Barnier si echipa sa ar fi gata sa inceapa negocierile cu Londra. "In urmatoarele zile vom finaliza pozitiile UE la negocieri si vom da publicitatii detaliile", a anuntat Barnier. Apoi se vor formula raspunsuri la intrebarile ramase inca deschise. Barnier a numit negocierile de Brexit drept "un mare santier" si se asteapta la "tensiuni si dificultati". Negocierile vor incepe in saptamana a treia din iunie, dupa data de 19, cu cateva zile inaintea summitului de vara al UE, noteaza Deutsche Welle Chiar daca Ciprian Ciucu de la PNL a dat un numar ireal de morti in Bucuresti, de la poluare, viceprimarul Badulescu a ramas complet neimpresionat. Intr-un interviu de la Europa FM se intalnesc Ciprian Ciucu, consilier municipal la Primaria Capitalei, si viceprimarul Bucurestiului, Aurelian Badulescu - acesta din urma e omul care a abuzat fizic si verbal trei colege consiliere, chiar sub ochii primarului Gabriela Firea. In emisiunea asta radio, insa, se intampla altceva, la discutia despre poluarea aerului in Bucuresti. Ciucu spune ca in fiecare an mor opt mii de bucuresteni din cauza noxelor, iar viceprimarul, ingenuu, intreaba daca e mult, relateaza Vice.