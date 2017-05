Subiectele zilei: 3.500 suspecti de terorism "sunt listati" de catre serviciile secrete; Cum arata de sus lotul A3 Gilau-Nadaselu; Mihai Gotiu (USR): Dan Andronic a mintit in fata Comisiei de ancheta cand a spus ca n-a cenzurat informatii la Evenimentul Zilei

Panica la Manchester. Un atentat sinucigas, in timpul concertului Arianei Grande de luni seara, a ucis 22 de persoane, tineri fani ai cantaretei americane, si a ranit peste 60. Autoritatile britanice sunt coplesite de numarul mare al potentialilor criminali, capa￯bili sa comita atentate, care se ridica la 3.500, conform unui raport Home Office publicat de "Express". Un raport publicat de Express arata ca, din 2015, serviciile de securitate britanice monitorizeaza in jur de 3.000 de potential teroristi, numar ce s-a ridicat la 3.500 dupa intoarcerea de pe fronturile din Siria si Irak a unor luptatori banuiti de afiliere la ISIS. Raportul nu arata cum de a fost posibila intoarcerea acestora, dupa ce Marea Britanie a infiintat un sistem de monitorizare a tuturor persoanelor ce se reintorc din aceste zone, noteaza Romania Libera . Asociatia Pro Infrastructura, un ONG care monitorizeaza lucrarile de infrastructura, a postat pe Facebook o filmare de sus cu lotul A3 Gilau-Nadaselu si precizeaza ca desi tronsonul va fi gata in septembrie a acestui an, el nu va putea fi folosit deoarece aceasta bucata de autostrada nu e conectata la restul autostrazii A3 printr-un pod/viaduct. "Va prezentam cel mai frumos "muzeu de autostrada" din Romania, o portiune de 8,7 km din Autostrada A3 intre Gilau si Nadaselu, in apropiere de Cluj-Napoca! De ce ii spunem muzeu? Pentru ca aceasta bucata de autostrada va fi finalizata, cel mai probabil, in luna septembrie a acestui an, insa NU va putea fi folosita de soferi pentru ca nu este conectata de restul autostrazii A3 printr-un pod/viaduct in nodul Gilau, arata cei de la Asociatia Pro Infrastructura pe Facebook, potrivit Adevarul i. Senatorul USR Mihai Gotiu sustine ca Dan Andronic "a mintit" in fata Comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009 sustinand ca nu a cenzurat informatii cand a condus publicatia Evenimentul Zilei, informeaza Agerpres. "Astazi (n.r. marti) USR a depus la Comisie dovada ca domnul Dan Andronic a mintit in fata Comisiei de ancheta. La o intrebare de control pe care i-am pus-o ieri a afirmat ca nu a cenzurat informatii care dezavantajau partenerii cand a condus Evenimentul zilei, ceea ce s-a dovedit eronat. (...) Am prezentat astazi articolele care sunt cenzurate si fac dovada ca, atunci cand interesele o cer, domnul Andronic se arata dispus sa cenzureze informatii si ca a mintit in fata Comisiei de ancheta", a afirmat Gotiu, informeaza Romania Libera . Coalitia se lauda c-a obligat Metrorex sa dea jos o reclama cu o femeie in lenjerie, ca i se parea unuia ca parea perversa. Aseara, s-a raspandit pe tot internetul faptul ca aia din Coalitia pentru Familie au dat jos niste reclame de la metrou prin presiune publica in 2016 - cel putin asa spun ei, inca astept raspuns de la Metrorex. Important e ca ei au sters sesizarea de pe site, deci e posibil sa stearga si postarea despre ea. Reclama era la lenjerie Calzedonia si iti prezenta o fotomodela in chiloti si sutien, practic acelasi lucru pe care l-ai vedea pe orice plaja din jurul lumii, la orice strand din oras, in sali de sport, la campionate de volei pe plaja si multe, multe altele. Dar, pentru omul asta sustinut de Coalitia pentru Familie, acea femeie avea o imagine "provocatoare de natura obtinerii excitatiei sexual a privitorului" si "o jignire la adresa barbatilor, fiindca sunt exploatate dorintele sexuale masculine", scrie Vice Audierile continua in Comisia de ancheta pentru alegerile prezidentiale din 2009. Parlamentarii au discutat, marti, cu fostul presedinte al AEP, cu Hrebenciuc, seful de campanie a lui Geoana, dar si cu insusi perdantul alegerilor. Comisia parlamentara de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009 a inceput, marti, a doua runda de audieri. Parlamentarii l-au audiat deja pe fostul presedinte al AEP Octavian Opris si pe vicepresedintele AEP Marian Muhulet, iar in jurul orei 17:00 au continuat sa discute posibila fraudarea a alegerilor prezidentiale cu Viorel Hrebenciuc, care, in 2009, a fost seful de campanie al candidatului PSD Mircea Geoana. In jurul orei 18:00, a inceput audierea lui Mircea Geoana, perdantul alegerilor prezidentiale din 2009, conform Euractiv.ro Londra, Paris, Bruxelles sau Manchester. In ultimii ani, metropolele europene au fost zguduite de atentate teroriste. O retrospectiva. Mai 2017, Manchester. Atentatul comis la concertul artistei americane Ariana Grande s-a soldat cu zeci de morti si raniti, printre care si copii. Atacatorul sinucigas a detonat un dispozitiv exploziv si a fost ucis in deflagratie. Aprilie 2017, Stockholm. Un camion a intrat mai intai in multimea aflata pe o artera comerciala din capitala Suediei, dupa aceea intr-un centru comercial. Cinci oameni si-au pierdut viata, alti 15 au fost raniti. Suspectul, un uzbec in varsta de 39 de ani, a fost arestat in aceeasi zi. Martie 2017, Londra. O masina a izbit in plin trecatorii de pe unul dintre podurile din centrul Londrei. Ulterior, atacatorul a injunghiat un politist. In incident si-a pierdut viata inclusiv o romanca. Atacatorul a fost ucis de catre fortele de securitate, potrivit Deutsche Welle Un primar din Vrancea si-a facut cadou un bolid care a costat 20% din bugetul comunei pe tot anul. Edilul a dat aproape 30.000 de euro pentru o masina de teren. Explicatia lui? Avea nevoie de ea din cauza drumurilor proaste din comuna. 29.100 de euro. Atat a costat masina cu tractiune integrala pe care primarul o foloseste acum in interes de serviciu. Aparitia blodului pe ulitele satului i-a revoltat pe localnici. "Puteau sa-i reinvesteasca in plantare, in igienizare", spune un localnic. "Avem multe de facut, si drumurile sunt destul de rele, multe, multe", spune alt localnic. Edilul vine cu o explicatie care i-ar putea enerva si mai rau pe oameni. A vandut lemnul din padure si cum banii nu-i putea investi in drumuri, a luat o masina de teren. "Este din fonduri extrabugetare, mai precis de la padure. E scumpa intr-adevar, dar na, am avut lucruri bune luate si ne folosim de ele", spune primarul comunei Jitia, Ion Paun, informeaza Digi24