Pagina de media: Un site din Suceava a pierdut procesul intentat unui alt site care ii copia textele/ Ioana Avadani: Asa cum e formulata, decizia consfinteste plagiatul inter-publicatii

Un site care a reclamat o alta publicatie online ca ii copia integral textele a pierdut procesul, in prima faza, judecatorul motivand ca "Instanta constata ca, in conformitate cu prevederile dispozitiilor art 9, lit e din Legea dreptului de autor, stirile si informatiile de presa nu beneficiaza de protectia legala pentru drepturile de autor", scrie Paginadmedia.ro Cazul a fost deschis de site-ul Monitorul de Suceava, care a reclamat faptul ca, incepand din octombrie 2015, SuceavaNews.ro ii preia articolele si le publica integral. A cerut despagubiri de 20.000 de lei. SuceavaNews.ro nu a negat ca a preluat materialele. Cum s-a aparat? Spunand ca "articolele de stiri si informatiile de presa nu beneficiaza de protectia legala a dreptului de autor si nici nu constituie o creatie stiintifica, artistica sau literara"."Echivocul vine de la ce intelege legiuitorul sau judecatorul prin "stire". La o simpla privire, materialele a caror republicare fara citare este reclamata de cei de la Monitorul de Suceva sunt cu mult mai mult decat "stiri" de presa - sunt materiale editorializate, de mari dimensiuni, cu contributie proprie a reporterilor - iar acestea ar trebui sa se bucure de protectia oferita oricarei "opere". Asa cum este formulata, decizia Judecatoriei Suceava consfinteste plagiatul inter-publicatii, lasind protejate doar materialele de opinie si derobind munca reporterului de importanta.", a declarat Ioana Avadani, pentru Paginademedia.ro "Trebuie sa distingem intre ce spune legea drepturilor de autor si continutul efectiv al unui site de stiri. Legea intr-adevar permite copierea stirilor, cu conditia sa fie stiri. In cazul nostru, instanta de fond a analizat corect legea in abstract, in teorie. Ramane de vazut daca textele in cauza erau stiri, sau pareri personale, opinii trecute prin filtrul unei anumite interpretari. Nu cred ca instanta s-a uitat cu atentie pe texte. Ar fi trebuit analizat fiecare text in parte. Faptul ca e un site online de stiri nu justifica aplicarea imediata a legii. Intr-un site de stiri putem avea pareri foarte personale, care nu sunt de fapt o "stire" in sensul legii. Asteptam solutia finala, dar probabil o expertiza, sau o analiza aprofundata a continutului textelor putea fi extrem de utila. Evident, daca situl copiat ar publica pareri personale, protejate de dreptul de autor, care ar fi preluate in viitor, ar fi o ocazie buna sa se reia acest gen de proces cu sanse mai mari de castig.", a declarat pentru HotNews.ro Paul Cosmovici de la Cosmovici Intellectual Property.