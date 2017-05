Centrul de Investigatii Media: Cum a ajuns o batrana de 85 de ani proprietara a 12.000 de hectare in Retezat si cum a ajuns sa taie lemne grupul Schweighofer in zona

Personajul-cheie al intregii afaceri a fost o batrana pe nume Maria Kendeffy, nora unui nobil maghiar ce stapanea, impreuna cu fratele sau, peste aproape toata Tara Hategului.

Statul roman ii despagubise, in anii 1930, atat pe socrul femeii, groful Gabor Kendeffy, cat si pe fratele acestuia, Ludovic Kendeffy, dupa ce, in urma reformei agrare din 1921, le luase o mare parte din proprietati.

Cu toate acestea, Maria Kendeffy a cerut si a primit mii de hectare de pamant in anul 2006, fara ca cineva sa verifice in arhive daca nu cumva acel teren mai fusese platit o data.

La cateva luni dupa ce ginerele sau a cerut in numele ei retrocedarea, femeia - care avea 85 de ani si era internata intr-un azil din Viena inca de la finele lui 2005, cand au fost depusa cererea - a devenit proprietara a 12.000 de hectare de padure si pasune in Retezat.

La scurt timp dupa ce a fost improprietarita, batrana din azilul vienez si-a deschis o firma si a adus terenul aport in natura la capitalul ei social. S-a nascut astfel Belforest Explorer SRL, al carei scop initial a fost transferarea acestor paduri printr-o tranzatie scutita de impozit catre firmele controlate de Gerald Schweighofer.

Acest lucru s-a intamplat prin preluarea actiunilor firmei de catre doua companii controlate si reprezentate chiar de Gerald Schweighofer, tranzactie perfectata chiar sub semnatura omului de afaceri austriac.

Din contractul de cesiune a partilor sociale ale societatii reiese ca miezul tranzactiei era lemnul din padurile de pe cele 800 de hectare, aflate la marginea Petrilei si in afara Parcului National Retezat.

Directia Nationala Anticoruptie a investigat sumar retrocedarea, insa prefectul de atunci al judetului Hunedoara, sub semnatura caruia batrana din azilul vienez a fost reimproprietarita, a primit neinceperea urmaririi penale.

Un rol important in tot acest proces l-a avut prefectul de atunci al judetului Hunedoara, Marius Cristian Vladu, care a pledat in favoarea retrocedarii.Iata mai jos cateva fragmente din aceasta investigatie:"Proprietatea Belforest-Explorer S.R.L. nu se afla amplasata in nicio arie protejata. De asemenea, in vecinatatea proprietatii noastre exista alte proprietati private unde s-au facut taieri la ras. Aceste proprietati nu apartin Grupului Schweighofer. (...) Pana la data prezentei, Holzindustrie Schweighofer a actionat exclusiv in conformitate cu prevederile amenajamentului silvic actual, intrat in vigoare in februarie 2009. Volumul recoltat a fost de 18.936 mc. Mentionam ca, fata de prevederile amenajamentului silvic, s-a recoltat cu 17.980 mc lemn mai putin. Din acest volum, toate taierile rase, respectiv o suprafata de 38,8 ha din totalul de 65,9 ha dupa cum prevede in mod specific amenajamentul silvic, au fost reimpadurite. Aceste zone cu taieri rase din proprietatea noastra au fost in intregime replantate in conformitate cu prevederile silvice si legislative, ultimele 6,9 ha in primavara anului 2017. Lucrarile de recoltare au fost executate de catre firme de exploatare autohtone, in baza contractelor de prestari servicii", scriu reprezentantii grupului Schweighofer, in raspunsul pentru Centrul de Investigatii Media.Citeste intreaga investigatie pe Centrul de Investigatii Media