Subiectele zilei: Seful PNL Constanta - devalizare, frauda si spalare de bani; Statiunea - fantoma, fara apa si curent, dotata cu o telegondola care nu duce nicaieri; Diversiunea noului dosar Mineriada: Probe si declaratii despre securisti, mineri si politicieni au fost facute disparute de procurorii militari

Cristian Costea, asociat vreme de 15 ani cu seful organizatiei municipale PNL Constanta, George Muhscina, in firma Plasty Prod, sustine ca liberalul a comis o frauda de 500.000 de euro din fonduri europene, in urma unor contracte dubioase prin care si-a majorat artificial cifra de afaceri. Cristian Costea a infiintat compania Plasty Prod S.A., alaturi de George Muhscina, in urma cu 25 de ani, iar timp de 15 ani a fost si administratorul firmei. Acum 10 ani si-a cedat actiunile Plasty Prod mamei si sotiei sale. In concluzie, Costea a fost si este foarte conectat la ce se intampla in companie, noteaza Romania Libera . Vulcan a ramas municipiul hunedorean cu cei mai putini turisti, desi in ultimii ani au fost investiti peste noua milioane de euro in asa-zisa statiune Pasul Valcan, din vecinatatea sa. Cel mai mult a costat telegondola spre Pasul Valcan, insa instalatia moderna este mai tot timpul oprita, neavand cine sa o foloseasca. Iar cei care totusi urca in Pasul Valcan gasesc cateva cabane cenusii, fara apa, canalizare si si chiar electricitate. Aproape 25.000 de oameni locuiesc in Vulcan, un municipiu care a resimtit brutal declinul industriei miniere. De la sfarsitul anilor 1990, cand exploatarile miniere au inceput sa se inchida treptat, in vreme ce investitorii privati din afara Vaii Jiului au evitat sa isi stabileasca afacerile in zona, turismul a fost propus de autoritati ca una dintre putinele optiuni pentru revigorarea economiei locale, potrivit Adevarul Surse din prima echipa care a anchetat evenimentele din 13-15 iunie 1990 fac dezvaluiri cutremuratoare. Conform unor surse din cadrul anchetei initiale, actuala echipa de procurori militari nu a facut cercetari in privinta implicarii unor lideri din esaloanele 2 si 3 ale puterii care au participat efectiv la aducerea unor mase de muncitori in Bucuresti pentru reprimarea manifestantilor. Nu a fost clarificat gradul de implicare a fostului consilier al prim-ministrului Petre Roman, si anume Adrian Sarbu. Acesta s-ar fi ocupat personal de chemarea a 2.000 de muncitori de la Combinatul Siderurgic din Galati. Acestia s-au deplasat cu o garnitura de tren pe 14.06.1990, pentru a participa la reprimarea manifestatiilor din Bucuresti. Din datele existente rezulta ca acestia au fost inarmati cu bate, scrie Romania Libera De ceva zile, ne scaldam intr-o baie de radiatii electromagnetice, care se incapataneaza sa izbeasca frenetic ecranele televizoarelor, laptopurilor sau telefoanelor noastre inteligente sub denumirea generica de "scandalul Digi-Patraru". Practic, e aproape imposibil sa nu te impiedici in feed-ul tau de vreo postare sau vreun comentariu share-uit pe tema asta. E genul de taraboi care - o spun cu mana pe inima - nu va subtia stratul de ozon si nici nu va contribui decisiv la inversarea polilor magnetici ai planetei. Si nici macar nu-ti va afecta salariul (asta daca nu lucrezi la Digi). Este, daca vrei, un scandal de nisa despre care nu strica sa fii cat de cat informat zilele astea.Recent, niscai bosii de pe nava-mama a RCS au fost coborati cu picioarele pe pamant de catre o ancheta a DNA, in care vorbim de o mita de 3,5 milioane de euro pentru drepturile de televizare a meciurilor din Liga 1, informeaza Vice In jur de 9000 de persoane au iesit in strada la Bruxelles, demonstrand impotriva presedintelui SUA, Donald Trump, care participa la reuniunea NATO. Maria Christoph a fost de fata. Si aici, la Bruxelles, caciulile roz, asa-numitele "Pussy Hats", care au devenit un simbol al protestelor anti-Trump. Cel tarziu de la "Marsul femeilor", la care au participat, la finele lunii ianuarie, milioane de persoane din SUA si pana in Tailanda. Si miercuri seara, mii de persoane participante la demonstratia din capitala Belgiei purtau caciuli roz, scandand lozinci contra oaspetelui american, de genul "Trump is not Welcome", acesta fiind si moto-ul intregii manifestatii. Il poate impresiona un astfel de mars pe presedintele Trump? Bakou Mertens, student la politologie in Gent, in varsta de 21 de ani, explica: "Nu vrem sa-l impresionam pe Trump sau conducerea NATO, potrivit Deutsche Welle Primaria municipiului Targu Jiu asteapta de aproape un an un aviz de la autoritatea competenta pentru a ridica o drona in zona Coloanei Fara Sfarsit. Din motive birocratice, autorizatia pentru ridicarea dronei intarzie sa fie emisa. Potrivit lui AdrianTudor, viceprimarul municipiului Targu Jiu, folosirea unei drone la Coloana Fara Sfarsit este necesara si ceruta de specialisti, pentru scanarea operei. In urma analizei monumentului, va fi intocmit un raport privind starea de conservare a Coloanei Fara Sfarsit, realizata de sculptorul Constantin Brancusi. Deocamdata, inca se asteapta dupa avizul necesar. Drona este speciala si, cu echipament cu tot, are o greutate de 18 kilograme. Folosirea de echipamente moderne este impusa de specialisti, avand in vedere ca se cauta identificarea elementelor care pot degrada materialul din care este realizata opera lui Constantin Brancusi, conform gds.ro . Cum sunt plasate prostituatele romance. Autoritatile romane au descoperit, in urma mai multor perchezitii, cum femeile vulnerabile devin victime ale organizatiilor de crima organizata si sunt traficate pentru a ajunge prostituate in Norfolk. Insa, Norfolk nu este singurul oras britanic in care ajung aceste victime ale traficului international de carne vine, iar printre aceste orase se numara si Cambridge, scrie Eastern Daily Press, preluat de News.ro. In urma mai multor perchezitii, politistii britanici si romani au destructurat o organizatie de crima organizata, care inchiria camere pentru prostituate si realiza profiluir pe site-uri de escorte, pentru a atrage clienti in Norfolk. Respectiva organizatie functiona din 2012, iar camerele inchiriate pentru femei erau schimbate in fiecare luna pentru a evita orice investigatie a autoritatilor din Marea Britanie, scrie Digi24